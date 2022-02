Scuola Zincani: il miglior corso per la preparazione del Concorso Magistratura 2022

Nata a Bologna nel 1956 come centro di alta formazione, Formazione Giuridica Scuola Zincani è un’idea dell’Avv. Marco Zincani, avvocato patrocinatore in Cassazione, docente e formatore, autore di oltre quattrocento contributi giuridici, con il fine di promuovere l’approfondimento dei temi del diritto con i percorsi dedicati ad avvocatura e a magistratura e con le pubblicazioni della collana a firma unica comprendente codici, manuali superiori e volumi di approfondimento.

A seguito del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2021 con cui si indice il concorso per il reclutamento di 500 magistrati, Formazione Giuridica organizza un corso di magistratura intensivo che punta alla preparazione delle materie concorsuali nei mesi precedenti la prova.

Parte integrante del PNRR, questo concorso segna un passo importante nella riforma della giustizia, in primis per l’implementazione dell’organico e per il miglioramento del funzionamento degli uffici pubblici. Essendo il bando con più posti indetto negli ultimi anni, si prospetta un numero di partecipanti molto alto. E’ indubbio che, quanto più feroce è la concorrenza, tanto più è necessaria la preparazione migliore, una necessità evidenziata prepotentemente anche dall’elevato numero di esiti negativi del concorso di luglio 2021.

Tenuto dal dott. Vito Zincani in persona, pietra miliare nella storia giuridica di Bologna e non solo, il corso full immersion mira a focalizzare l’attenzione sulle novità normative e sul dibattito giurisprudenziale più recente, unitamente alla ricostruzione dell’istituto e sull’individuazione die principi.

I materiali forniti, gli schemi e gli aggiornamenti giurisprudenziali andranno ad ottimizzare lo studio e la preparazione individuale e il tema da svolgere individualmente eserciterà le capacità redazionali e argomentative. La fruizione del corso e la gestione delle dispense è ottimizzata dal sistema di e-learning Desiderio, copyright esclusivo di Formazione Giuridica, che permette il tracciamento personalizzato dei progressi nello studio.

I punti di forza di tale percorso sono tanti: tra tutti, la possibilità di frequentare uno dei pochissimi corsi tenuto da un ex magistrato che da anni si dedica alla formazione dei giovani. In secondo luogo, avere la possibilità di seguire sei incontri dedicati esclusivamente al commento delle sentenze più importanti del 2021. Da ultimo, l’opportunità di partecipare alla giornata conclusiva di analisi della commissione e di individuazione dei temi più probabili in sede concorsuale.

Accanto a questo, sono sempre attivi i due corsi di magistratura: Sistema del diritto integrato e Istituti e Principi. Il primo esplora nella teoria e nella pratica con una formula weekend tutte le questioni giuridiche più importanti del 2021 e del 2022. Il corso è stato strutturato per essere autoportante per tutti coloro che già possiedono una base istituzionale delle tre materie.





Il percorso Istituti e Principi nelle tre materie si tiene ogni venerdì pomeriggio oppure on demand (come dove e quando vuoi) ed è dedicato a quanti non avessero la dovuta confidenza con alcune delle aree istituzionali o avessero ricordi arrugginiti. In soli nove mesi la preparazione individuale avrà il livello necessario per diventare magistrato.

Formazione Giuridica ha pensato anche a specifici percorsi dedicati ai futuri avvocati che desiderano acquisire una formazione stabile e una sicurezza nella materia giuridica, strumento imprescindibile per affrontare ogni nuova sfida.

Ogni programma, sia di avvocatura che di magistratura, risponde alle specifiche esigenze individuali del singolo studente, in modo da accompagnarlo in un percorso completo e approfondito che gli consenta di acquisire gli strumenti pratici per rapportarsi in modo critico a ogni traccia d’esame e individuare le questioni giuridiche.

Il dedito lavoro del gruppo Zincani per la formazione di avvocati e magistrati viene premiato dai numeri: 1000 Magistrati formati e oggi in servizio, oltre 20.000 aspiranti avvocati di cui l’84% promossi.

Formazione Giuridica Scuola Zincani non si ferma qui. Guardando all’ampliamento dell’offerta formativa ha lanciato lo spin-off Il Corsista, piattaforma dedicata alla formazione continua con corsi accreditati e di approfondimento tematico rivolti a studenti universitari e a professionisti che desiderano acquisire conoscenze più specifiche e settoriali”.

Visita il sito Formazionegiuridica.org per scoprire di più.









