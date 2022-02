Concorsi Comune Perugia, 148 assunzioni entro il 2024

Nuovi Concorsi Comune Perugia in arrivo. Nel corso della seduta del 16 febbraio, è stato approvato dalla Giunta, su proposta dell’assessore al personale Luca Merli, il fabbisogno di personale relativo al triennio 2022-2024. Nello specifico, l’amministrazione comunale prevede entro il 2024 148 assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante l’indizione di nuove procedure concorsuali.

Come annunciato dall’assessore Luca Merli: “Con le circa 150 nuove assunzioni riusciremo di fatto a valorizzare quelle unità operative dell’Ente che risultano determinanti per il funzionamento dell’apparato, ma che oggi sono in sofferenza a causa dei molteplici pensionamenti: penso al cantiere comunale, alla polizia locale, alle aree tecniche ed amministrative, ecc”.

In particolare, come riferito dal portale Perugia Comunica, le aree maggiormente interessate al potenziamento dell’organico saranno: polizia locale, cantiere comunale, amministrazione e area tecnica.

Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio come sono distribuiti i 148 posti nel triennio e quali profili professionali saranno richiesti dai nuovi concorsi.

Concorsi Comune Perugia: posti disponibili

Le assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2022-2024 approvate dal Comune di Perugia saranno complessivamente 148, così distribuite negli anni:

60 nel 2022,

52 nel 2023,

36 nel 2024.

Concorsi Comune Perugia: profili professionali

Inoltre, per quanto riguarda i profili professionali che saranno richiesti dai nuovi bandi di concorso saranno:

19 collaboratori professionali tecnici,

16 informatici,

34 istruttori amministrativi contabili,

20 agenti di polizia locale,

19 unità di personale di area tecnica.

Concorsi Comune Perugia: modifiche ai bandi

La delibera approvata introduce anche alcune modifiche per i bandi di concorso in arrivo entro il triennio. Nello specifico, i cambiamenti previsti riguarderanno:

le prove di idoneità fisica per gli agenti di polizia,

il riconoscimento di punteggi ulteriore per i possessori di laurea specialistica/magistrale o del vecchio ordinamento per il personale dell’area tecnica.





Inoltre, le altre modalità di accesso ai posti resi disponibili dal Comune di Perugia sono:

36 progressioni interne,

2 stabilizzazioni per la copertura degli ulteriori due posti di istruttore socio educativo assistenziale previsti nel 2022,

l’integrazione del fondo delle risorse decentrate 2022 del personale dipendente.

Per ricevere in anteprima tutti gli aggiornamenti, iscriviti al Canale Telegram









© RIPRODUZIONE RISERVATA