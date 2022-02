Concorsi Regione Umbria, 72 posti per diplomati e laureati: come partecipare

Nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio 2022 sono stati pubblicati gli estratti dei bandi dei nuovi Concorsi Regione Umbria, per titoli ed esami, destinati all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, di:

– posizione economica D1 del CCNL del comparto funzioni locali, di cui sedici riservate ai militari volontari ex decreto legislativo n. 66/2010 (codice concorso TI1-54_21), con sede presso le strutture regionali site in Perugia o nelle sedi istituzionali territoriali della Regione Umbria; 18 unità in vari profili professionali di categoria C – posizione economica C1 del CCNL del comparto Funzioni locali, di cui cinque riservate ai militari volontari ex decreto legislativo n. 66/2010 (codice concorso TI55-71_21), con sede presso le strutture regionali site in Perugia o nelle sedi istituzionali territoriali della Regione Umbria.

Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per partecipare alla procedura, come candidarsi e le prove d’esame previste dai bandi.

Concorsi Regione Umbria: requisiti

Gli aspiranti candidati, per avere accesso alla procedura concorsuale, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure essere cittadino di Paesi terzi purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello stato di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo d’ufficio;

godere dei diritti civili e politici;

idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a concorso.

materia la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;

essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/08/2004 n. 226;

al solo fine di beneficiare della riserva di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando, per i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate, essere congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché, per i volontari in servizio permanente ai sensi dell’art. 1014 comma 1 del D.Lgs. 66/2010, agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata, aver completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010.

Per i profili di categoria C, il titolo di studio richiesto sarà un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute.

Diversamente dai profili di categoria D, che richiedono il possesso di una laurea triennale/magistrale nelle varie classi di concorso specifiche per ciascun profilo professionale. Per ulteriori informazioni, consultare i bandi ufficiali.

Concorsi Regione Umbria: invio domande

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate in via esclusivamente telematica collegarsi all’indirizzo https://regioneumbria.iscrizioneconcorsi.it/, entro e non oltre il giorno 20 marzo 2022.

Concorsi Regione Umbria: procedura di selezione

In relazione al numero di domande inoltrate dai candidati, l'Amministrazione potrà scegliere di indire una fase di preselezione, la cui prova consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie previste dal presente bando volte all'accertamento delle conoscenze e competenze tecniche dei candidati.





Successivamente, i nuovi Concorsi indetti dalla Regione Umbria prevedono l’espletamento di due fasi di selezione, articolate come di seguito:

volta ad accertare le conoscenze e competenze tecniche e le capacità applicative, in relazione ai contenuti professionali del profilo a concorso. I n particolare, la prova scritta consiste in una serie di domande con risposta a scelta multipla, aventi in parte un contenuto generale e in parte un contenuto specialistico con riferimento al profilo professionale a concorso; valutazione dei titoli.

