Concorso Asl Avellino, 57 OSS: requisiti, domanda e prove

Sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 16 del 14 febbraio 2022 è stato pubblicato il bando del nuovo Concorso Asl Avellino, per titoli e per prova scritta, destinato all’assunzione a tempo indeterminato di 57 OSS – Operatore Socio Sanitario.

La procedura concorsuale prevede inoltre la riserva del 30% dei posti banditi a favore dei volontari delle Forze Armate. Coloro che intendano avvalersi delle suddette riserve dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.

Per ricevere in anteprima tutti gli aggiornamenti, iscriviti al Canale Telegram

Vediamo nel dettaglio tutti i requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Asl Avellino: requisiti

Gli aspiranti candidati, per avere accesso alla procedura concorsuale del’Asl di Avellino, devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;

idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego, ai sensi delle vigenti disposizioni;

essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale; a tal fine il candidato deve allegare alla domanda copia della ricevuta che attesti l’avvenuto versamento, tramite bollettino postale, della somma di € 10,00 sul conto c/c postale n.13435839 intestato alla ASL Avellino – Servizio di Tesoreria, con indicazione nella causale del concorso per il

quale si presenta la domanda. Si precisa che il predetto contributo non potrà essere rimborsato per nessun motivo;

quale si presenta la domanda. Si precisa che il predetto contributo non potrà essere rimborsato per nessun motivo; Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico, ovvero provvedimento di equipollenza del titolo conseguito all’estero e rilasciato dagli organi competenti;

(licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico, ovvero provvedimento di equipollenza del titolo conseguito all’estero e rilasciato dagli organi competenti; attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito di partecipazione a corsi di formazione promossi dalla Regione Campania o equivalente se rilasciato da altre Regioni;

di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito di partecipazione a corsi di formazione promossi dalla Regione Campania o equivalente se rilasciato da altre Regioni; conoscenza informatica di base e conoscenza della lingua inglese.

Concorso Asl Avellino: come partecipare

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso questa piattaforma, entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Concorso Asl Avellino: prove d’esame

Innanzitutto, in caso di un elevato numero di domande di partecipazione, l’ASL Avellino

procederà, all’espletamento di una preselezione, consistente nella risoluzione di un test basato su una serie di quesiti a risposta multipla sugli argomenti della prova scritta nonché

argomenti di “logica” e di “cultura generale”.

La prova preselettiva consisterà in almeno 30 domande a risposta multipla, di cui una sola corretta. Verranno ammessi a sostenere le prove concorsuali un numero di candidati pari a 10 volte il numero dei posti da coprire.





A seguire:

valutazione dei titoli;

prova scritta: consisterà nella redazione di un elaborato o nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla sulle materie indicate al prossimo paragrafo.

Scarica il bando

Concorso Asl Avellino: materie prova scritta

La prova scritta del concorso Asl Avellino avrà per oggetto le materie riportate di seguito, suddivise per area.

Area socio culturale, istituzionale e legislativa:

Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale;

Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica O.S.S.);

Elementi di etica e deontologia.

Area psicologica e sociale:

Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alle specificità dell’utenza;

Aspetti legati alla comunicazione con l’équipe, l’assistito, il familiare, caregiver e accompagnatore nei diversi luoghi di cura.

Area igienico-sanitaria ed area tecnico-operativa:

Elementi di igiene;

Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Igiene dell’ambiente;

Interventi assistenziali rivolti alla persona per soddisfare i bisogni primari in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza;

Principi generali di assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella mobilizzazione, nell’alimentazione e nell’eliminazione;

Principi generali di assistenza durante il trasporto della persona;

Elementi di Primo Soccorso;

Metodologia del lavoro sociale e sanitario.

Concorso Asl Avellino: come prepararsi

Per prepararsi al concorso consigliamo i seguenti volumi. Il primo testo fornisce una completa ed efficace metodologia di apprendimento; i contenuti, infatti, sono esplicitati in base agli obiettivi di apprendimento dell’operatore socio-sanitario e alle competenze che deve possedere per inserirsi nell’attività professionale:

conoscenze teoriche di base necessarie per sapersi orientare e integrare nei settori socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario;

conoscenze tecniche e capacità operative tipiche delle attività e dei processi di lavoro specifici propri dell’operatore socio-sanitario, e competenze trasversali/relazionali relative all’area di soddisfazione dei bisogni primari e all’area di attività in collaborazione e/o su indicazione delle professioni sanitarie e sociali, considerate essenziali per il raggiungimento di un comportamento professionale adeguato;

strumenti metodologici.

Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione

L’edizione è aggiornata alle misure di prevenzione, primo soccorso, modalità organizzative e comportamentali contro l’infezione Covid-19. Nella sezione online collegata al libro saranno presenti eventuali aggiornamenti normativi.

Il secondo volume contiene circa 4500 quesiti a scelta multipla suddivisi per materia e ampiamente commentati, in modo da favorire un ripasso sistematico degli argomenti:

4500 quesiti a risposta multipla svolti e commentati

Il volume è uno strumento utile per coloro che si apprestano a sostenere una selezione in un concorso pubblico o ad un corso di formazione per OSS e che aspirano a conseguire una preparazione adeguata ai fini delle prove da affrontare.









© RIPRODUZIONE RISERVATA