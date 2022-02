Superbonus, firmato il Decreto sui massimali: cosa cambia

Il ministro per la Transizione Ecologica Cingolani ha firmato nella serata del 14 febbraio il nuovo Decreto Ministeriale che definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per il Superbonus e gli altri bonus edilizi per l’efficientamento degli edifici.

Il decreto si è reso necessario per ridefinire i costi massimi alla luce dell’aumento dei costi delle materie prime registrato tra il 2020 e il 2021 e dell’andamento del mercato. I nuovi massimali, infatti, aumentano quelli già vigenti per l’Ecobonus e contenuti del decreto del MISE del 2020 di almeno il 20%.

“Con questo Decreto – commenta il ministro Cingolani – si completa l’operazione che sta portando avanti il Governo ponendo un freno all’eccessiva lievitazione dei costi riscontrata in tempi recenti e riportando il Superbonus a un esercizio ragionevole che tuteli lo Stato e i cittadini venendo incontro anche alle esigenze del settore e dell’efficientamento energetico”.

Contrariamente a quanto inizialmente previsto nelle prime bozze del decreto, i massimali non sono omnicomprensivi, in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.

Per tutti gli altri costi non previsti nel Decreto si farà riferimento ai i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti. Sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.

Superbonus: i nuovi massimali

I massimali ridefiniti dal nuovo Decreto MiTE sono descritti all’interno dell’Allegato A dello stesso, riguardano le seguenti tipologie di intervento:

Riqualificazione energetica;

Strutture opache orizzontali: isolamento coperture;

Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;

Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;

Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;

Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;

Impianti a collettori solari;

Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;

Impianti con micro-cogeneratori;

Impianti con pompe di calore;

Impianti con sistemi ibridi;

Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;

Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;

Installazione di tecnologie di building automation.

Come anticipato, i costi descritti nel Decreto non sono omnicomprensivi, ma si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni. Si ricorda inoltre che i nuovi prezzi si applicano per tutti gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, che sarà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del DM in Gazzetta Ufficiale.

Superbonus: aggiornamento annuale dei massimali





Si legge all’articolo 5 del Decreto che:

“Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’Allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.”

I massimali quindi saranno aggiornati annualmente.

Ebook consigliati:

Con la Legge di Bilancio 2022 i bonus e le agevolazioni per la casa cambiano con importanti novità e altrettante conferme.

L’eBook fornisce una guida pratica snella e molto chiara sulle diverse opzioni a disposizione per effettuare spese e investimenti sugli immobili in parte finanziati dalle agevolazioni e dalle detrazioni messe a sistema nella recente finanziaria.

Le novità sulla cessione dei crediti da bonus edilizi e superbonus aggiornato con le norme antifrode e le regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2022









© RIPRODUZIONE RISERVATA