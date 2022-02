Esame Consulente Lavoro 2022, prove scritte a settembre: tutte le informazioni utili

Con al pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 12 dell’11 febbraio 2022 è stata ufficialmente indetta la sessione annuale dell’Esame Consulente Lavoro 2022. Gli aspiranti candidati avranno tempo fino al 20 luglio per inviare la propria domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nei prossimi paragrafi.

Le prove scritte si terranno nei giorni 8 e 9 settembre 2022, nelle sedi che verranno comunicate successivamente sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti richiesti per avere accesso all’esame di abilitazione, come fare domanda e le prove d’esame previste.

Esame Consulente Lavoro 2022: requisiti di accesso

Per avere accesso agli esami di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, i candidati devono essere in possesso della cittadinanza italiana, comunitaria o di Paesi Terzi (purché in possesso di adeguato titolo di soggiorno) e di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;

Esame Consulente Lavoro 2022: invio domande

La domanda di ammissione all’esame di Stato dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma disponibile sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it.

L’accesso alla procedura avverrà esclusivamente tramite le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o carta di identità elettronica, che garantiranno anche la firma del candidato sulla domanda, e prevede anche il pagamento dell’imposta di bollo da 16 euro.

Inoltre, la domanda dovrà essere integralmente compilata ed inviata, a pena di esclusione, entro il giorno 20 luglio 2022.





Esame Consulente Lavoro 2022: prove d’esame

L’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove scritte e di una prova orale.

– diritto del lavoro;

– legislazione sociale;

– diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio;

– elementi di diritto privato, pubblico e penale;

– ordinamento professionale e deontologia.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate 7 ore, dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari.

Esame Consulente Lavoro 2022: diario prove

Le prove scritte avranno inizio alle ore 8:30 presso le sedi che saranno indicate nei seguenti giorni:

8 settembre 2022: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale;

Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le prove orali si svolgeranno secondo i calendari stabiliti dalle commissioni esaminatrici in base al numero dei candidati ammessi e che saranno pubblicati, con il necessario anticipo, sul sito internet degli uffici territoriali sedi di esame.

