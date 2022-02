Concorso SNA 2020, preselettiva a marzo 2022: posti, prove e programmi

Concorso SNA 2020. Nella Gazzetta numero 11 dell’8 febbraio 2022 è stato pubblicato un nuovo diario della prova preselettiva del concorso, che sostituisce integralmente quello pubblicato nella Gazzetta numero 93 del 23 novembre 2021. Nell’avviso si legge che la prova preselettiva si terrà, in diverse sedi decentrate on contemporanea il 15 marzo 2022. Le sedi scelte sono: Pescara, per i residenti in Abruzzo, Marche e Molise;

Rende – per i residenti in Calabria;

Napoli – per i residenti in Basilicata e Campania;

Bologna – per i residenti in Emilia Romagna:

Roma – per i residenti in Lazio;

Milano – per i residenti in Lombardia o in uno Stato estero;

Torino – per i residenti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta;

Foggia – per i residenti in Puglia;

Sassari – per i residenti in Sardegna;

Catania e Siracusa – per i residenti in Sicilia;

Arezzo – per i residenti in Toscana e Umbria;

Gli indirizzi delle sedi sono elencati nel dettaglio all’interno dell’avviso in Gazzetta. L’orario

di convocazione è fissato alle ore 10,30. L’inizio della prova è previsto per le ore 12,00. Non sarà consentito l’accesso ai candidati che si presenteranno per l’identificazione dopo le ore

11,15.

*aggiornamento del 23/11/2021: Nella Gazzetta Ufficiale numero 93 del 23 novembre è stato, dopo una serie di rinvii, pubblicato il diario della preselettiva del Concorso SNA 2020, che si terrà in diverse sedi decentrate in contemporanea il 25 gennaio 2022. Le sedi scelte sono:

Pescara – per i residenti in Abruzzo, Marche e Molise;

Rende – per i residenti in Calabria;

Napoli – per i residenti in Campania;

Bologna – per i residenti in Emilia Romagna:

Roma – per i residenti in Lazio;

Milano – per i residenti in Lombardia o in uno Stato estero;

Torino – per i residenti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta;

Foggia – per i residenti in Puglia e Basilicata;

Cagliari – per i residenti in Sardegna;

Catania – per i residenti in Sicilia;

Arezzo – per i residenti in Toscana e Umbria;

Verona – per i residenti in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori informazioni sulla prova e sulla scelta delle sedi verranno fornite nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 100 del 17 dicembre 2021.

Leggi l’avviso

*aggiornamento del 21/09/2021: Si dovrà attendere ancora per la pubblicazione del diario della prova preselettiva del concorso. Nella Gazzetta Ufficiale numero 75 è stato infatti pubblicato il rinvio dell’avviso riguardante calendario, modalità e sedi di svolgimento della preselezione. Il nuovo aggiornamento arriverà con la Gazzetta Ufficiale numero 93 del 23 novembre 2021.

*aggiornamento del 16/07/2021: Un ulteriore rinvio è stato annunciato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 16 luglio 2021. La pubblicazione dell’avviso riguardante il calendario, le modalità e le sedi di svolgimento della prova preselettiva sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 21 settembre 2021.

*aggiornamento dell’8/06/2021: è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 56 del 16 luglio 2021 la pubblicazione dell’avviso che riporta calendario, modalità e sedi di svolgimento della preselezione.

*aggiornamento del 20/04/2021: Slitta la pubblicazione dell’avviso contenente il diario della preselettiva del Concorso SNA 2020. Nella Gazzetta Ufficiale n.45 dell’8 giugno 2021 verrà comunicata data, luogo, ora della prova.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 30 Giugno il Concorso SNA 2020 per l'assunzione di 315 allievi al corso-concorso di formazione dirigenziale porterà al reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici. Sono più di 21 mila gli iscritti che ambiscono a entrare nella dirigenza statale. A maggio nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 5 Maggio 2020 era già uscito il Decreto di autorizzazione per consentire alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) a bandire il corso-concorso. Le intenzioni del Ministero sono di mantenere aperta questa "porta" per avere un continuo ricambio della dirigenza.

Vediamo assieme chi può accedervi, cosa studiare e come funziona il corso-concorso.

Concorso SNA 2020: posti

In totale i posti sono 210, nella qualifica di Dirigente di II fascia nei ruoli amministrativi delle Amministrazioni Pubbliche.

La suddivisione è la seguente:

Consiglio di Stato 3 posti;

Presidenza del Consiglio dei ministri 18 posti;

Ministero dell’interno 21 posti;

Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 3 posti;

Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 3 posti;

Ministero della giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 12 posti;

Ministero della difesa 13 posti;

Ministero dell’economia e delle finanze 15 posti;

Ministero dello sviluppo economico 17 posti;

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 posti;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 posti;

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 posti;

Ministero dell’istruzione Ministero dell’universita’ e della ricerca 18 posti;

Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo 20 posti;

Ministero della salute 2 posti;

Agenzia delle dogane e dei monopoli 10 posti;

Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ITA ICE) 6 posti;

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile — ENEA 2 posti;

Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) 1 posto;

Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) 6 posti;

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 9 posti;

Ispettorato nazionale del lavoro (INL) 5 posti;

Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 1 posto.

Concorso SNA 2020: requisiti di accesso

Il Concorso ammette dipendenti pubblici e non. I candidati che non sono lavoratori statali devono possedere sia:

Laurea Specialistica o Magistrale , oppure Diploma di Laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

, oppure secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; dottorato di ricerca, diploma di specializzazione o Master di II livello conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80;

I dipendenti pubblici invece devono avere Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o Diploma di Laurea e almeno 5 anni di servizio nella Pubblica Amministrazione in posizioni funzionali per le quali è richiesta la laurea almeno triennale.

Inoltre:

cittadinanza italiana ;

; idoneita’ fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni di dirigente;

alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni di dirigente; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati esclusi dall’ elettorato politico attivo ;

; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, decaduti dall’impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato o licenziati per motivi disciplinari o per aver conseguito l’impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti.





I requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza per l’invio delle domande.

Concorso SNA 2020: quando fare domanda e posti



La pubblicazione del bando in Gazzetta ha dato il via al Concorso SNA. Le domande di partecipazione devono essere inviate online entro il 25 Luglio tramite la piattaforma Step One 2019 (raggiungibile al seguente link www.ripam.cloud).

A seguito del malfunzionamento del sistema informatico, è stata prorogata la finestra temporale utile per l’invio delle domande e il versamento della quota di partecipazione rispetto alla data precedentemente indicata.

Leggi l’avviso del Ripam

L’istanza può essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso credenziali SPID. E’ necessario essere in possesso anche di un indirizzo PEC.

Concorso SNA 2020: prove

Prima di accedere al periodo di formazione che consentirà l’immissione in servizio dei 210 vincitori nella Pubblica Amministrazione, i candidati dovranno affrontare una serie di prove:

preselettiva;

3 prove scritte;

prova orale.

La prova preselettiva verrà attivata con un numero di domande superiore a 3 volte i posti a concorso e potrebbe essere svolta con supporti informatici e in sedi decentrate. I test a risposta multipla sono 60 e comprendono i seguenti programmi:









