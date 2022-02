Concorso Inps 1858 consulenti, prova preselettiva: esempi di quesiti, come prepararsi

*aggiornamento del 07/02/2022: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 4 febbraio 2022 il diario della prova preselettiva del concorso, la quale avrà luogo nel periodo dal 4-12 luglio 2022 presso la Nuova Fiera di Roma in Roma.

E’ stato reso noto anche il calendario della seguente prova scritta, che si terrà dal giorno 18 al giorno 20 luglio 2022 presso la Nuova Fiera di Roma in Roma.

A inizio ottobre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 il bando del Concorso Inps 1858 consulenti protezione social. Il bando specifica che, nell’eventualità in cui sia presentato un numero di domande di partecipazione superiore a 25 mila, l’INPS effettuerà una preselezione dei candidati, consistente in quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale.

Nell’articolo forniamo un approfondimento circa le modalità di svolgimento della prova preselettiva, gli argomenti previsti, alcuni esempi di quesiti e come prepararsi al meglio.

Concorso Inps 1858 consulenti: preselezione

Come già accennato, nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 25 mila, al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura selettiva, l’INPS effettuerà una preselezione dei candidati, consistente in quesiti a risposta multipla:

di carattere psicoattitudinale,

logica,

lingua inglese,

competenze informatiche,

cultura generale.

La prova preselettiva sarà realizzata con l’ausilio di sistemi informatici, ed il punteggio conseguito non concorre alla formazione della graduatoria di merito del concorso.





Nel bando si legge inoltre che “Alle prove scritte sono ammessi a partecipare i concorrenti che avranno ottenuto il punteggio maggiore, in numero multiplo pari a 10 volte i posti messi a concorso, nonche’ i candidati classificatisi ex aequo all’ultimo posto utile per l’ammissione, nonche’ i candidati esentati dalla preselezione ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

Concorso Inps 1858 consulenti: esempi di quesiti

Di seguito forniamo l’esempio di una prova del precedente Concorso Inps del 2018, contenente quesiti di logica, cultura generale, competenze informatiche e lingua inglese, per conoscere nello specifico la tipologia e il livello di difficoltà dei quesiti sottoposti.

Cultura generale

Il periodo della Riforma religiosa fu inaugurato da Martin Lutero nel:

XVI secolo XIII secolo XVIII secolo XV secolo

Logica

Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Carota : X = rosa : Y

X = radice; Y = fiore X = frutto; Y = tubero X = rosa; Y = tea X = profumo; Y = minestra

Lingua inglese

Fill in the blank. “There’s a new documentary that is coming out… spring”

at on in over

Competenze informatiche

Lo standard RGB è utilizzato per:

la trasmissione di immagini sul web la misura della risoluzione dello schermo la compressione delle immagini la descrizione di uno spazio dei colori

Concorso Inps 1858 consulenti: come prepararsi

Per la preparazione della prova preselettiva consigliamo il seguente volume, composto da due sezioni:

nella prima si affrontano i quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale e di logica: numeri romani; esercizi di aritmetica; problemi di aritmetica; comprensione delle tabelle; calcolo delle combinazioni; calcolo delle probabilità; esercizi di algebra; problemi di algebra; quiz di logica matematica; serie numeriche; serie alfanumeriche e alfabetiche; ragionamento verbale (o critico-verbale o logico-verbale); ragionamento logico-deduttivo; relazioni insiemistiche; ragionamento logico-figurale e attenzione ai particolari;

nella seconda parte del manuale è disponibile una sezione manualistica e una sezione di quesiti a risposta multipla in:

– cultura generale (letteratura italiana, grammatica italiana, storia, storia dell’arte, geografia, educazione civica).

l testo è completato da una selezione di videolezioni a cura di Giuseppe Cotruvo, relativa a metodi e trucchi per risolvere i quiz, disponibili nella sezione online collegata al libro.

Giuseppe Cotruvo, Maggioli Editore

Il manuale è un ottimo strumento di preparazione alla prova preselettiva del concorso per 1858 consulenti di protezione sociale, indetto dall’INPS.

Nel seguente volume sono invece raccolte le prove assegnate dall’INPS negli ultimi bandi, sia le prove preselettive (oggettivo-attitudinali), sia le prove scritte (tecnico-professionali). Grazie a questa impostazione il testo aiuterà il candidato a verificare la propria preparazione e ad esercitarsi simulando realmente la prova concorsuale grazie ad alcuni utili strumenti:

moduli delle risposte staccabili, da compilare seguendo le indicazioni fornite nel primo capitolo del volume;

“valutometro” per capire e calcolare se la prova è stata superata.

Nella sezione online:

42 nuove videolezioni del Metodo Cotruvo,

simulatore online con nuovi quiz per effettuare ulteriori esercitazioni.

Giuseppe Cotruvo, Maggioli Editore

L’analisi dei quiz assegnati durante le ultime prove concorsuali fornirà degli utili spunti di riflessione e delle indicazioni su come indirizzare lo studio e sugli argomenti principali da approfondire (specie in merito alle nozioni e alle abilità inerenti la logica).

CORSO ONLINE

Consigliamo anche il corso a cura di Giuseppe Cotruvo, strutturato in 10 lezioni: in ogni webinar i docenti illustreranno alcuni esempi di quiz, mostreranno le tecniche di approccio da adottare, forniranno suggerimenti di studio e chiariranno i dubbi più frequenti che gli iscritti formuleranno in merito alle discipline della prova preselettiva.









