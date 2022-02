Concorso ASP Rio Saliceto, 54 OSS: come partecipare e prove d’esame

Nuove assunzioni in provincia di Reggio Emilia: nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 28 gennaio 2022, è stato pubblicato per estratto il bando del Concorso ASP Rio Saliceto. La selezione pubblica, espletata per titoli ed esami, è destinata alla copertura, a tempo indeterminato, di 54 posti di OSS- Operatore socio sanitario, categoria B3, indetta in forma congiunta tra Asp Magiera Ansaloni, Asp Carlo Sartori e Asp Opus Civium.

I 54 posti messi a concorso sono così ripartiti nelle varie Aziende Sanitarie coinvolte:

19 presso Asp Magiera Ansaloni di cui 17 a tempo pieno e 2 a PT 30 ore,

presso Asp di cui 17 a tempo pieno e 2 a PT 30 ore, 30 presso Asp Carlo Sartori a tempo pieno,

presso a tempo pieno, 5 presso Asp Opus Civium a tempo pieno.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per partecipare alla procedura concorsuale, come inviare la domanda di partecipazione e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Asp Rio Saliceto: requisiti

Gli aspiranti candidati, entro la data di scadenza del bando di concorso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti per avere accesso alla procedura:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

età non inferiore a 18 anni;

godimento di diritti civili e politici;

idoneità psico-fisica;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

insussistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione e non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;

non essere stati destituiti dall’impiego o licenziati per motivi disciplinari, oppure dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

per i volontari delle Forze Armate: indicare la propria condizione riservataria;

i cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza (ad eccezione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria) e possedere una buona conoscenza della lingua italiana;

per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (limitatamente ai candidati italiani di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);

diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

o assolvimento dell’obbligo scolastico; attestato professionale di “Operatore Socio-Sanitario” rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o attestato equivalente rilasciato da enti di altre regioni;

rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o attestato equivalente rilasciato da enti di altre regioni; patente di guida categoria B in corso di validità.

Concorso Asp Rio Saliceto: come partecipare

L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso è l’iscrizione on-line, sul sito dell’Asp Magiera Ansaloni, sezione “Bandi di concorso” – “bandi attivi “al Link : http://www.magieraansaloni.it/BandiConcorsi.jsp entro e non oltre il 27 febbraio 2022.

Per la compilazione della domanda è necessario:

accedere al link sopraindicato, cliccare su “NUOVA RICHIESTA” e successivamente su “REGISTRATI”; attendere l’email di attivazione del profilo alla casella di posta inserita e cliccare sul link proposto; effettuare l’accesso con le credenziali utilizzate per la registrazione; compilare il modulo in tutte le parti richieste e inserire gli allegati richiesti; verificare il riepilogo della domanda; procedere alla convalida della domanda inoltrare la domanda; verificare di aver ricevuto una mail di conferma dell’inoltro.

Concorso Asp Rio Saliceto: prove d’esame

La procedura selettiva del concorso prevede l’espletamento di due prove, articolate come segue:

prova scritta: avrà carattere teorico-pratico e potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla nelle materie specificate nel bando;

avrà carattere teorico-pratico e potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla nelle materie specificate nel bando; prova orale: consisterà in un colloquio individuale inerente le materie d’esame.





A eccezione della verifica delle conoscenze informatiche e della lingua inglese, dove verrà espresso un giudizio di idoneità o inidoneità, ciascuna prova si intende superata per i candidati che ottengano una votazione non inferiore a 21/30.

Concorso Asp Rio Saliceto: materie d’esame

Le prove d’esame del concorso verteranno sulle seguenti materie:

Competenze tecniche, abilità relazionali, comportamentali e funzionali proprie del ruolo di “Operatore Socio-sanitario”;

Elementi teorici/pratici e prassi degli interventi socio-assistenziali;

Elementi in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008);

Elementi in materia di privacy;

Finalità, caratteristiche e metodologia di utilizzo degli strumenti professionali di lavoro;

Elementi di assistenza e “cura” della persona in condizioni di “non autonomia”;

Elementi di assistenza e cura della persona affetta da demenza;

Conoscenza delle principali tipologie d’utenza e delle più frequenti patologie fisiche, psichiche e sociali, al fine di individualizzare l’intervento di aiuto e personalizzare il servizio;

Rete dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-riabilitativi, modelli di integrazione tra sociale e sanitario;

Nozioni in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari;

Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona nella normativa della Regione Emilia Romagna;

Elementi in materia di lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione

Diritti e doveri del dipendente pubblico e Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Nozioni sul contratto di lavoro delle Regioni e delle Autonomie Locali;

Cenni sulla normativa per il trattamento dei dati personali.

Concorso Asp Rio Saliceto: come prepararsi

Per prepararsi al concorso consigliamo i seguenti volumi. Il primo testo fornisce una completa ed efficace metodologia di apprendimento; i contenuti, infatti, sono esplicitati in base agli obiettivi di apprendimento dell’operatore socio-sanitario e alle competenze che deve possedere per inserirsi nell’attività professionale:

conoscenze teoriche di base necessarie per sapersi orientare e integrare nei settori socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario;

conoscenze tecniche e capacità operative tipiche delle attività e dei processi di lavoro specifici propri dell’operatore socio-sanitario, e competenze trasversali/relazionali relative all’area di soddisfazione dei bisogni primari e all’area di attività in collaborazione e/o su indicazione delle professioni sanitarie e sociali, considerate essenziali per il raggiungimento di un comportamento professionale adeguato;

strumenti metodologici.

Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione

L’edizione è aggiornata alle misure di prevenzione, primo soccorso, modalità organizzative e comportamentali contro l’infezione Covid-19. Nella sezione online collegata al libro saranno presenti eventuali aggiornamenti normativi.

Il secondo volume contiene circa 4500 quesiti a scelta multipla suddivisi per materia e ampiamente commentati, in modo da favorire un ripasso sistematico degli argomenti:

4500 quesiti a risposta multipla svolti e commentati

Il volume è uno strumento utile per coloro che si apprestano a sostenere una selezione in un concorso pubblico o ad un corso di formazione per OSS e che aspirano a conseguire una preparazione adeguata ai fini delle prove da affrontare.









