Concorso Ispettorato Lavoro,1249 assunzioni: bando entro metà febbraio

***aggiornamento del 01/02/2022: il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha annunciato tramite il profilo Facebook istituzionale la pubblicazione imminente del bando del concorso Ispettorato Lavoro. Come si legge nel suo post, infatti:

“Nei giorni scorsi i primi 300 funzionari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno scelto la sede e saranno assegnati entro questa settimana, entro febbraio arriveranno altri 690 ispettori e 131 funzionari per un totale di 1121 nuove assunzioni. Mentre, entro metà febbraio, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per l’assunzione di altri 1249 unità tra ispettori, informatici e statistici dell’INL.”

***

**aggiornamento del 23/12/2021: è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 301 del 21 dicembre 2021 la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, attraverso cui si autorizza la prossima procedura concorsuale di 1024 assunzioni per l’Ispettorato del Lavoro.

Il tanto atteso decreto fiscale, tra i vari obiettivi prefissati, prevede in materia di sicurezza sul posto di lavoro l’innalzamento delle soglie di tutela del lavoro stesso, della salute e della sicurezza.

Nell’articolo 13 del decreto si legge che: “l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità da inquadrare nell’Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 22.164.286 per il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023.”

Leggi l’avviso





*aggiornamento del 21/10/2021: Autorizzate nel decreto fiscale, in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 1024 assunzioni a tempo indeterminato per il nuovo Concorso Ispettorato Lavoro 2021. Per ulteriori informazioni circa i requisiti, le modalità di invio delle domande e le prove d’esame previste, occorre attendere la pubblicazione del nuovo bando del concorso.

Nel decreto si legge infatti che “in funzione dell’ampliamento delle competenze l’INL è autorizzato a bandire una procedura concorsuale e ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità.”

In arrivo il bando ufficiale del nuovo Concorso Ispettorato Lavoro 2021, grazie al quale saranno selezionate 2300 risorse di professionisti come tecnici, ingegneri ed ispettori. La novità concorsuale è stata annunciata nel corso di un incontro tra il Premier Mario Draghi con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri e i Ministri della Pubblica Amministrazione e del Lavoro, Renato Brunetta ed Andrea Orlando.

Tra gli aspetti affrontati durante tale incontro, figura anche la necessità di introdurre nuove misure per migliorare la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sui luoghi di lavoro, la quale confluirà in un apposito decreto.

Vediamo le informazioni al momento disponibili sulle nuove assunzioni in programma.

Concorso Ispettorato del Lavoro : requisiti

Per il momento gli interessati al concorso dovranno attendere la pubblicazione del bando ufficiale per conoscere nei dettagli tutti i requisiti indispensabili per poter partecipare. Nel frattempo, segnaliamo i seguenti requisiti generici, validi per ogni procedura:

cittadinanza italiana;

età superiore ai 18 anni;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego statale;

assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

Come per il precedente concorso per ispettori, è probabile che uno dei requisiti richiesti dalla procedura concorsuale del profilo relativo sarà il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

lauree Magistrali in Giurisprudenza oppure in Scienze delle pubbliche amministrazioni;

lauree specialistiche in Giurisprudenza oppure in Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica;

diploma di laurea in Giurisprudenza;

laurea in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione, Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Concorso Ispettorato del Lavoro: posti disponibili

Le risorse da assumere saranno 1249 tramite un bando in via di pubblicazione entro la metà di febbraio,e come annunciato dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando, si cercheranno ispettori del lavoro, statistici e informatici.

Concorso Ispettorato del Lavoro: prove d’esame

Secondo quanto stabilito dalla riforma sui concorsi pubblici approvata negli scorsi mesi dal Governo, anche le modalità di espletamento di questo concorso saranno semplificate, e prevedranno solamente due fasi:

valutazione dei titoli;

una prova scritta.

Ulteriori informazioni circa le modalità di invio della domanda o di svolgimento delle prove d’esame saranno rese note solo con la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.









