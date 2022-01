Concorsi Comune Milano, 500 Agenti di Polizia Locale: bandi in arrivo

*aggiornamento del 26/01/2022: il 19 gennaio 2022, sul sito ufficiale del Comune di Milano è stato pubblicato il primo bando per la copertura di 5 posti di Agente di Polizia Locale, unitamente al seguente avviso:

“Il Comune di Milano ha deciso di dare il via ad un percorso di nuove assunzioni nell’organico della Polizia Locale. Tale percorso è partito con la pubblicazione, in data 19 gennaio 2022, del primo bando per gli agenti, a cui ne seguiranno altri due che, insieme alla graduatoria realizzata con il bando attuale, permetteranno il rafforzamento del Corpo, consentendo di assumere“:

240 nuovi vigili entro novembre 2022,

altri 260 nuovi vigili entro novembre 2023.

Nuove assunzioni in arrivo tramite gli attesissimi Concorsi Comune Milano, finalizzati all’assunzione di un totale di 500 Agenti di Polizia Locale per incrementare e rafforzare l’organico della Municipale del capoluogo lombardo.

Ad annunciare l’arrivo della procedura concorsuale l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, durante la giornata di commemorazione dedicata a Nicolò Savarino, agente deceduto in servizio dieci anni fa. L’assessore ha, inoltre, sottolineato che la selezione avverrà tramite più concorsi, e che l’obiettivo iniziale è quello di inserire almeno 200 nuovi agenti entro la fine dell’anno.

Nell’attesa della delibera della Giunta per indire i bandi di concorso, in arrivo tra pochi giorni, vediamo tutte le informazioni al momento disponibili riguardo ai requisiti indispensabili per partecipare e la procedura selettiva.

Concorsi Comune Milano: requisiti

Mentre si attende la pubblicazione dei bandi per conoscere tutti i dettagli sulla procedura, proponiamo i requisiti generali indispensabili per concorrere per il profilo di Agente di Polizia Locale:

cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea;

diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità);

età non inferiore agli anni 18;

patente di guida cat. B o superiore;

non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

essere immune da condanne penali che precludano l’assunzione all’impiego presso gli Enti Locali;

non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985;

essere in possesso dei requisiti necessari per la nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza;

essere in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica all’impiego;

essere in possesso dell’idoneità per il rilascio del porto d’armi;

essere in possesso della funzione uditiva normale, attestata da apposita certificazione medica;

non trovarsi nelle condizioni di invalido civile.

La procedura per fare domanda di partecipazione al concorso verrà attivata non appena il bando ufficiale verrà pubblicato sul portale online dell’ente e sulla Gazzetta Ufficiale.

Concorsi Comune Milano: procedura selettiva

Ancora nessuna conferma per quanto riguarda le modalità di espletamento della procedrua di selezione. Secondo le ultime anticipazioni, tuttavia, potrebbero essere previste prove concorsuali sia scritte che orali.

