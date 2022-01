Concorso Azienda Zero Padova, 253 OSS: requisiti, domanda e prove

Nuovo Concorso Azienda Zero Padova per l’assunzione di 253 unità di personale OSS – operatori socio-sanitari. L’avviso è stato pubblicato all’interno del Bollettino Regionale del Veneto del 14 gennaio 2022.

I 253 posti messi a concorso sono così ripartiti nelle varie Aziende sanitarie:

18 posti presso l’ Azienda ULSS 1 Dolomiti ;

posti presso l’ ; 50 posti presso l’ Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ;

posti presso l’ ; 4 posti presso l’ Azienda ULSS 3 Serenissima ;

posti presso l’ ; 1 posto presso l’ Azienda ULSS 4 Veneto Orientale ;

posto presso l’ ; 1 posto presso l’ Azienda ULSS 5 Polesana ;

posto presso l’ ; 8 posti presso l’ Azienda ULSS 6 Euganea ;

posti presso l’ ; 14 posti presso l’ Azienda ULSS 7 Pedemontana ;

posti presso l’ ; 25 posti presso l’ Azienda ULSS 8 Berica ;

posti presso l’ ; 120 posti presso l’ Azienda ULSS 9 Scaligera ;

posti presso l’ ; 10 posto presso l’ Azienda ospedale – Università Padova ;

posto presso l’ ; 1 posto presso l’ Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona ;

posto presso l’ ; 1 posto presso l’Istituto oncologico Veneto IRCCS.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti richiesti per partecipare alla procedura concorsuale, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Azienda Zero Padova: requisiti

Per avere accesso alla procedura di selezione dell’Azienda Zero di Padova, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale;

limiti di età: inferiore a quello previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;

diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ovvero provvedimento di equipollenza del titolo conseguito all’estero e rilasciato dagli organi competenti;

attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001, recepito dalla Regione Veneto con L.R. n. 20/2001.

Concorso Azienda Zero Padova: come partecipare

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link

“https://azeroveneto.concorsismart.it” presente nella sezione “Concorsi e Avvisi”.

Per questo motivo, la procedura per inoltrare la propria istanza di partecipazione si attiverà solo a seguito della pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, come indicato nel bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a 15 euro a favore di Azienda Zero.

Concorso Azienda Zero Padova: prove d’esame

Nel bando si legge che, in base al numero delle domande pervenute, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una preselezione dei candidati che consisterà nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su

materie attinenti al profilo professionale.

La procedura selettiva è composta da due fasi, suddivise come segue:

prova pratica: consistente nell’esecuzione e/o illustrazione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta. La prova pratica potrà essere espletata anche in forma scritta e potrà consistere in quesiti a risposta multipla;

consistente nell’esecuzione e/o illustrazione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta. La prova pratica potrà essere espletata anche in forma scritta e potrà consistere in quesiti a risposta multipla; prova orale: consisterà in un colloquio sulle materie attenenti al profilo professionale e sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Il superamento di entrambe le prove d’esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Concorso Azienda Zero Padova: valutazione dei titoli

L’ultima fase del Concorso Azienda Zero Padova prevede la valutazione dei titoli, i cui punteggi così ripartiti:

titoli di carriera fino a 20 punti;

titoli accademici e di studio fino a 6 punti;

pubblicazioni e titoli scientifici fino a 4 punti;

curriculum formativo e professionale fino a 10 punti.

Concorso Azienda Zero Padova: come prepararsi

Per prepararsi al concorso consigliamo i seguenti volumi. Il primo testo fornisce una completa ed efficace metodologia di apprendimento; i contenuti, infatti, sono esplicitati in base agli obiettivi di apprendimento dell’operatore socio-sanitario e alle competenze che deve possedere per inserirsi nell’attività professionale:

conoscenze teoriche di base necessarie per sapersi orientare e integrare nei settori socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario;

conoscenze tecniche e capacità operative tipiche delle attività e dei processi di lavoro specifici propri dell’operatore socio-sanitario, e competenze trasversali/relazionali relative all’area di soddisfazione dei bisogni primari e all’area di attività in collaborazione e/o su indicazione delle professioni sanitarie e sociali, considerate essenziali per il raggiungimento di un comportamento professionale adeguato;

strumenti metodologici.

Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione

L’edizione è aggiornata alle misure di prevenzione, primo soccorso, modalità organizzative e comportamentali contro l’infezione Covid-19. Nella sezione online collegata al libro saranno presenti eventuali aggiornamenti normativi.

Il secondo volume contiene circa 4500 quesiti a scelta multipla suddivisi per materia e ampiamente commentati, in modo da favorire un ripasso sistematico degli argomenti:

4500 quesiti a risposta multipla svolti e commentati

Il volume è uno strumento utile per coloro che si apprestano a sostenere una selezione in un concorso pubblico o ad un corso di formazione per OSS e che aspirano a conseguire una preparazione adeguata ai fini delle prove da affrontare.











