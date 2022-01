Concorso Collaboratori Amministrativi Asl Puglia, 160 posti: bando in Gazzetta

***aggiornamento del 04/01/2022: Dopo la pubblicazione nel BURP del 19 agosto scorso, l’avviso relativo al nuovo Concorso Collaboratori Amministrativi Asl Puglia per 160 posti arriva nella Gazzetta Ufficiale numero 1 del 4 gennaio 2022. Si potrà fare domanda dalle ore 10.00 del 5 gennaio alle 23.59 del 3 febbraio 2022 compilando l’apposito form on-line disponibile alla voce Albo Pretorio, nella sezione concorsi/domande on-line, sottosezione “Nuovo Concorso Collaboratori Amministrativi” del sito internet istituzionale della Asl BAT.

Leggi l’avviso

**aggiornamento del 02/09/2021: Nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia è stato pubblicato lo scorso 19 agosto il nuovo bando per il Concorso Collaboratori Amministrativi Asl Puglia, per la copertura di 160 posti per laureati triennali, in sostituzione di quello precedente, pubblicato quasi due anni fa.

I candidati dovranno quindi inoltrare una nuova domanda di partecipazione quando la procedura sarà attiva: occorrerà attendere la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Inoltre, tutti coloro che avevano già inoltrato la domanda e pagato anche la tassa di concorso di 10 euro, non dovranno effettuare alcun versamento.

Per quanto riguarda le prove, in conclusione, il nuovo bando ora prevede solamente l’espletamento di una prova scritta ed una orale, eliminando la preselezione e la prova pratica. Nei prossimi paragrafi approfondiamo le modalità di espletamento delle prove previste dal nuovo bando.

Scarica il bando.

Attivo il portale per l’invio delle candidature del Concorso Collaboratori Amministrativi per 162 posti a tempo indeterminato nelle Aziende Sanitarie della Regione Puglia, con selezione su base titoli ed esami. Nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 3 Marzo 2020 è stato pubblicato il bando che dà il via ai 30 giorni utili per la trasmissione delle istanze di partecipazione.

L’arrivo del concorso unico indetto dall’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Barletta – Andri – Trani era già noto, infatti era stata pubblicata la relativa delibera nel Bollettino Ufficiale n.131 del 14 novembre 2019.

I posti sono così allocati:

Azienda Sanitaria Posti a concorso Asl BT 45 Asl Bari 18 Asl Lecce 44 Asl Brindisi 9 Asl Taranto 26 A.O.U. Policlinico 12 IRCCS Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari 1 IRCCS “S. de Bellis” di Castellana 5 160

Concorso Collaboratori Amministrativi: requisiti di partecipazione

Per essere ammessi a partecipare al Concorso 160 Collaboratori Amministrativi Asl Puglia i candidati devono possedere i requisiti generali e uno dei seguenti specifici:

Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche o equipollenti oppure Laurea Specialistica o Magistrale equiparate;

Laurea triennale conseguita ai sensi del vigente ordinamento (L-2, L-15, L-17, L-19, L-28, L-31, L-36, L-37, L-14)

Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero dovranno essere presentati con apposito decreto di riconoscimento o di equiparazione.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti d’età, tranne che per il collocamento a riposo.

Concorso Collaboratori Amministrativi: invio domande

Gli aspiranti concorsisti in possesso di tutti i requisiti sopraindicati potevano inviare la domanda di partecipazione, esclusivamente tramite il sito www.sanita.puglia.it/asl-barletta-andria, entro il 2 aprile.

I termini erano già stati riaperti nel 2020. Adesso, con l’arrivo del nuovo bando sarà possibile nuovamente fare domanda fino al 3 febbraio 2022.

La candidatura si considera completa con il pagamento della tassa di concorso del valore di 10 euro.

Concorso Collaboratori Amministrativi: prove di selezione

La procedura selettiva, modificata con la pubblicazione del nuovo bando, prevede ora una prova scritta ed una orale, con l’eliminazione della preselezione e della prova pratica:

prova scritta , volta a verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione, le specifiche capacità organizzative, di problem solving e le competenze attitudinali, mediante la somministrazione di domande a risposta multipla e/o di una serie di quesiti a risposta sintetica, nonché la soluzione di uno o più casi relativi ad una o più materie d’esame, con l’individuazione del corrispondente percorso operativo inquadrato nel contesto teorico di riferimento. Le domande saranno in tutto 40, di cui alcune potrebbero essere domande aperte, da svolgere in 60 minuti;

, volta a verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione, le specifiche capacità organizzative, di problem solving e le competenze attitudinali, mediante la somministrazione di domande a risposta multipla e/o di una serie di quesiti a risposta sintetica, nonché la soluzione di uno o più casi relativi ad una o più materie d’esame, con l’individuazione del corrispondente percorso operativo inquadrato nel contesto teorico di riferimento. Le domande saranno in tutto di cui alcune potrebbero essere domande aperte, da svolgere in 60 minuti; prova orale, un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta.

La prova scritta, che si intenderà superata con una votazione di 21/30, sarà volta a

verificare la conoscenza teorica e pratica e verterà sulle seguenti materie:

elementi di diritto amministrativo;

elementi di diritto costituzionale;

elementi di diritto civile;

elementi di contabilità economico patrimoniale;

elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale;

elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

leggi e regolamenti nazionali e regionali concernenti il settore sanitario;

elementi di informatica;

elementi di lingua inglese, di livello almeno scolastico.

Concorso Collaboratori Amministrativi: come prepararsi

Per la preparazione delle prove consigliamo:

© RIPRODUZIONE RISERVATA