Concorso Azienda Zero Padova, 752 infermieri: come partecipare

E’ stato indetto un nuovo Concorso Azienda Zero Padova, per titoli ed esami, destinato alla copertura di 752 posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie. L’avviso relativo al bando di selezione è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021.

Il concorso, inoltre, viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti – 20 posti;

Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana – 80 posti;

Azienda ULSS n. 3 Serenissima – 30 posti;

Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale – 110 posti;

Azienda ULSS n. 5 Polesana – 30 posti;

Azienda ULSS n. 6 Euganea – 30 posti;

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana – 30 posti;

Azienda ULSS n. 8 Berica – 140 posti;

Azienda ULSS n. 9 Scaligera – 183 posti;

Azienda ospedale – Università Padova – 26 posti;

Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona – 50 posti;

Istituto oncologico Veneto IRCCS – 23 posti.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti richiesti, come partecipare alla procedura concorsuale e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Azienda Zero Padova: requisiti

Per avere accesso alla procedura concorsuale, gli aspiranti candidati devono possedere i seguenti requisiti, alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale.

L’accertamento di tale requisito, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda interessata, attraverso la visita medica preventiva all’immissione in servizio;

limiti di età: inferiore a quello previsto dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001;

iscrizione al relativo Albo Professionale.

E’ inoltre richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea in Infermieristica, appartenente alla classe delle lauree nelle professioni sanitarie

infermieristiche SNT/1;

diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi del D.M. n. 739 del 14/9/1994;

titoli equipollenti così come individuati dal D.M. 27/7/2000 e s.m.i. del Ministero della Sanità.

Concorso Azienda Zero Padova: come partecipare

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate in via esclusivamente telematica, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link “https://azeroveneto.concorsismart.it” presente nella sezione “Concorsi e Avvisi”.

I candidati avranno tempo di presentare le domande fino alle ore 18 del giorno 30 gennaio 2022.

Inoltre, si ricorda che il candidato deve allegare obbligatoriamente, nella procedura online, la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a 15 euro a favore di Azienda Zero, da effettuarsi con una delle modalità specificate nel bando.

Scarica il bando

Concorso Azienda Zero Padova: prove d’esame

La procedura selettiva del Concorso Azienda Zero Padova sarà composta da tre fasi, articolate come di seguito:

prova scritta: vertente su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso;

prova pratica: vertente su tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta;

prova orale: vertente sull'approfondimento delle materie di cui alle prove scritta e pratica. Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La data, la sede, l’orario e le modalità di svolgimento dell’eventuale preselezione saranno

pubblicati sul sito internet aziendale nella sezione “Concorsi e Avvisi”, non prima di 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando e comunque con un preavviso di almeno 7 giorni.

Concorso Azienda Zero Padova: punteggi

La Commissione esaminatrice metterà a disposizione 70 punti per la valutazione delle prove di esame, così ripartiti:

prova scritta: punti 30;

prova pratica: punti 20;

prova orale: punti 20.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30, mentre superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di un punteggio di almeno 14/20.

Inoltre, i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

titoli di carriera fino a 15 punti;

titoli accademici e di studio fino a 5 punti;

pubblicazioni e titoli scientifici fino a 3 punti;

curriculum formativo e professionale fino a 7 punti.

Concorso Azienda Zero Padova: come prepararsi

Per la preparazione del concorso consigliamo lo studio dei seguenti volumi:

L’infermiere – Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione professionale Marilena Montalti, Cristina Fabbri, Maggioli Editore

Il manuale, giunto alla X edizione, costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti.

Ivano Cervella, Maggioli Editore, Settembre 2021

Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere.

I 6000 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato.

