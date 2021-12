Concorso Friuli Venezia Giulia, 130 infermieri: come partecipare

Nuovo Concorso Friuli Venezia Giulia: nel Bollettino Ufficiale della regione del 15 dicembre 2021, infatti, è stato pubblicato il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, destinata al reclutamento di 130 infermieri, categoria D, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare alle Aziende del Servizio sanitario regionale.

I 130 posti resi disponibili saranno così distribuiti:

45 posti suddivisi tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e l’IRCCS Burlo Garofolo (Area Isontina GO – TS);

55 posti suddivisi tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (Area Friuli Centrale UD);

30 posti suddivisi tra l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e l’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Area Friuli Occidentale PN).

Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per partecipare alla procedura concorsuale, come inviare la domanda e le prove previste dal bando ufficiale.

Concorso Friuli Venezia Giulia: requisiti

Possono avere accesso al concorso solamente i candidati in possesso, alla data di scadenza del bando, dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana, cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o equiparazioni stabilite dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i.;

età non inferiore agli anni 18;

idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica del profilo in argomento;

iscrizione nelle liste elettorali,

non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per aver

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

E’ inoltre richiesto il possesso di:

Laurea in Infermieristica o Diploma Universitario di Infermiere o Diploma di Laurea in Infermieristica o titoli equipollenti;

Iscrizione al relativo Albo professionale.

Concorso Friuli Venezia Giulia: invio domande

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica presente sul sito ARCS:https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/

La domanda deve essere inviata entro il 30esimo giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.

Dunque, per presentare l’istanza, i candidati dovranno attendere la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Concorso Friuli Venezia Giulia: prove d’esame

Nel caso in cui sia presentato un elevato numero di domande, sarà inetta una prova preselettiva, che consisterà in un test con domande a risposta multipla per verificare la conoscenza delle materie d’esame e le attitudini dei candidati rispetto al profilo professionale.

Le prove d’esame consistono in:

prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta multipla, sintetica e/o a completamento;

svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta multipla, sintetica e/o a completamento; prova pratica: consisterà nella verifica delle conoscenze, delle tecniche e delle prestazioni infermieristiche assistenziali o degli aspetti organizzativi della disciplina infermieristica o nella soluzione di casi assistenziali;

consisterà nella verifica delle conoscenze, delle tecniche e delle prestazioni infermieristiche assistenziali o degli aspetti organizzativi della disciplina infermieristica o nella soluzione di casi assistenziali; prova orale: verterà sull’approfondimento delle materie della prova scritta e degli altri argomenti indicati nel bando. Durante la prova sarà valutata anche la conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica.

Concorso Friuli Venezia Giulia: valutazione dei titoli

La fase seguente all’espletamento delle prove d’esame è la valutazione dei titoli. Innanzitutto, la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

30 punti per i titoli;

70 punti per le prove d’esame.

I punti per la valutazione delle prove d’esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale.

Infine, i punti previsti per quanto riguarda la fase di valutazione dei titoli sono così ripartiti:

titoli di carriera: 15 punti;

titoli accademici, di studio: 5 punti;

pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

curriculum formativo e professionale: 7 punti.

Concorso Friuli Venezia Giulia: come prepararsi

Per la preparazione del concorso consigliamo lo studio dei seguenti volumi:

L’infermiere – Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione professionale Marilena Montalti, Cristina Fabbri, Maggioli Editore

Il manuale, giunto alla X edizione, costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti.

Ivano Cervella, Maggioli Editore, Settembre 2021

Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere.

I 6000 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA