Obbligo mascherina e FFp2 al chiuso e all’aperto, caffè col Super Pass: le misure nel Dl Festività

Arriva la stretta di Natale e Capodanno per fermare Omicron, la variante che spaventa il mondo e ora anche l’Italia: il governo ha varato il Dl Festività per provare ad arginare il più possibile il dilagare del virus, che ci obbligherà a rimettere le mascherine all’aperto e ad utilizzare la più protettiva FFP2 nei contesti al chiuso come trasporti, cinema, teatri e all’aperto quando gli assembramenti lo impongono. Ma non solo

Le due cabine di regia del governo, per fare il punto sull’epidemia e valutare le nuove misure sotto le feste natalizie, sono state seguite da un Consiglio dei ministri nella serata del 23 dicembre, che ha segnato nuovo cambio di rotta on l’approvazione di un nuovo decreto sulle nuove regole covid da rispettare in tutta Italia.

Nuovi inasprimenti sono divenuti d’obbligo considerata la nuova impennata di casi di contagio da coronvarirus, cresciuti di ben il 42,3% in 7 giorni, secondo i dati della Fondazione Gimbe. Un netto aumento, pari al 33%, si registra anche nei decessi. E come ha ammesso Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, “il picco non è ancora arrivato”.

Tra le nuove misure per fronteggiare l’aumento dei casi, e delle varianti Omicron, la decisione dell’esecutivo Draghi è quella di introdurre l’obbligo di mascherina anche all’aperto e la FFP2 obbligatoria al chiuso e anche all’aperto quando c’è molto assembramento. Si riduce inoltre la validità del Green Pass e richiudono le serrande discoteche e sale da ballo.

Di seguito tutte le nuove misure decise con il Dl Festività.

Dl Festività: obbligo mascherina all’aperto

La prima regola partorita dal Consiglio dei ministri del 23 dicembre è l’introduzione dell’obbligo di mascherina all’aperto per tutti e in tutta Italia. In particolare: la mascherina chirurgica è obbligatoria anche all’aperto e anche in zona bianca;

Dl Festività: obbligo mascherina FFP2

Ma c’è di più. In alcuni casi la protezione della chirurgica piò non essere sufficiente. Ecco perché con il Dl Festività è stato deciso l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di:

spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati),

che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati), e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto,

che si svolgono al chiuso o all’aperto, in tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso ,

, tutti i mezzi di trasporto.

Dl Festività: durata Green Pass a 6 mesi

Scende la validità del Super Green Pass. Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.

Dl Festività: terza dose booster dopo 4 mesi

Si potrà fare la terza dose di vaccino dopo soli 4 mesi (e non più 5). Questo verrà messo nero su bianco con ordinanza del Ministro della salute, che farà appunto scendere il periodo minimo per la somministrazione della terza dose da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Dl Festività: Super Green Pass al banco

E’ inoltre stato stabilito che, fino alla fine dello stato di emergenza, ci sarà l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco: ad esempio per consumare il caffè al banco del bar.

Dl Festività: stop a eventi, feste, discoteche

Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022

sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;

saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Dl Festività: Super Green Pass per visite in RSA

È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Inoltre, è stata decisa l’stensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Dl Festività: estensione obbligo Super Green Pass

Si dovrà esibire il Green Pass Rafforzato per l’ingresso:

al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;

musei e mostre;

al chiuso per i centri benessere;

centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

parchi tematici e di divertimento;

al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Il video della conferenza stampa di presentazione del Dl Festività

