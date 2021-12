Concorsi Forze Armate, autorizzate 12914 assunzioni

In arrivo nuovi Concorsi Forze Armate: nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 304, è stato pubblicato il Dpcm recante l’autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato per complessive 12914 unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia Penitenziaria e dell’Arma dei carabinieri.

Vediamo ora nel dettaglio tutte le informazioni ad oggi disponibili circa le assunzioni autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 17 dicembre.

Concorsi Forze Armate: posti disponibili

In totale, dunque, sono previste dal decreto 12914 assunzioni in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia Penitenziaria e dell’Arma dei carabinieri.

Come si legge nell’articolo 1 del dpcm del 17 dicembre 2021: “le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle Tabelle A, B, C, D ed E allegate, sono autorizzate a valere sulle risorse per le assunzioni relative all’anno 2021, derivanti dai risparmi da cessazione dell’anno 2020, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate […] relative all’anno 2021.“

Di seguito i posti disponibili:

Arma dei Carabinieri: 2689 posti;

2689 posti; Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: 1095 posti;

1095 posti; Guardia di Finanza: 1404 posti;

1404 posti; Polizia di Stato: 2392 posti;

2392 posti; Dipartimento Amministrazione Penitenziaria: 949 posti.

Concorsi Forze Armate: assunzioni straordinarie

Inoltre, le stesse amministrazioni sono autorizzate per l’anno 2021 all’assunzione straordinaria a tempo indeterminato di:

2.114 unità di personale come indicate nella Tabella F;

1.143 unità di personale, nei limiti indicati nella Tabella G;

78 unità di personale, nei limiti indicati nella Tabella I;

800 unità di personale, nei limiti indicati nella Tabella L;

250 unità di personale VV.F., nei limiti indicati nella Tabella M.

Le 2114 unità di personale ricercate tramite assunzione straordinaria sono così suddivise per amministrazione:

Polizia di Stato: 551 posti;

Arma dei Carabinieri: 618 posti;

Guardia di Finanza: 325 posti;

Polizia Penitenziaria: 237 posti;

VV.F.: 383 posti.

I 1143 posti straordinari messi a disposizione sono così ripartiti:

Polizia di Stato: 389 posti;

Arma dei Carabinieri: 427 posti;

Guardia di Finanza: 227 posti;

Polizia Penitenziaria: 100 posti.

A loro volta, ecco la suddivisione dei 78 posti della Tabella I:

Polizia di Stato: 20 posti;

Arma dei Carabinieri: 20 posti;

Guardia di Finanza: 20 posti;

Polizia Penitenziaria: 18 posti.

Gli 800 posti indicati nella Tabella L sono riservati a due amministrazioni come segue:

Guardia di Finanza: 600 posti;

Polizia Penitenziaria: 200 posti.

Tabelle assunzioni

