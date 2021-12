Portone scorrevole per garage: 5 vantaggi da non sottovalutare

Perché conviene scegliere un portone scorrevole per garage invece di un classico portone? I motivi sono molteplici, dalla comodità di utilizzo alla possibilità di personalizzarlo con optional, accessori e finiture che lo rendano non solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole.

Ma vediamo più nello specifico quali sono i vantaggi nell’avere un portone scorrevole per il proprio garage.

1. Facilità di utilizzo

Con un modello dotato di chiusura e apertura laterale, come il portone scorrevole per garage realizzato da Sistema Facile, l’interruzione di corrente non è più un problema. Il portone si chiude e si apre facilmente con il minimo sforzo: una soluzione comoda per chiunque, anche per chi preferisce un modello non motorizzato.

2. Motore silenzioso

Grazie alle tecnologie di ultima generazione, il motore di un portone scorrevole per garage non produce fastidiosi rumori. In particolare, nel caso di apertura e chiusura laterale, il motore richiede meno “forza”, risultando ancora più silenzioso rispetto a un portone tradizionale.

3. Regolazione dell’apertura

La soluzione con portone scorrevole permette di regolare l’apertura in base alle proprie esigenze. Per esempio, se bisogna accedere al garage solo per recuperare un attrezzo, è sufficiente aprire il portone quanto basta al passaggio della persona e dell’oggetto: in questo modo si evita anche l’entrata di aria dall’esterno e si mantiene l’ambiente più caldo o fresco, a seconda della stagione.

4. Accesso rapido a tutta altezza

La porta scorrevole del garage che si apre e chiude lateralmente è più comoda anche per una questione di altezza. A differenza di un portone basculante o avvolgibile, dove l’apertura e la chiusura avvengono verticalmente, è possibile entrare e uscire più rapidamente dal garage senza essere costretti ad abbassarsi.

5. Risparmio di spazio

Nel caso di box auto con soffitto basso, inclinato o con travi portanti, il portone scorrevole per garage è la soluzione migliore per non intaccare ulteriormente lo spazio disponibile. Per l’apertura e la chiusura, il portone scorrevole laterale sfrutta le pareti del garage: di conseguenza si guadagna spazio all’interno del box per parcheggiare più comodamente l’auto e per arredarlo con scaffalature o supporti da parete dove conservare attrezzi utili.

Portone scorrevole garage: con Sistema Facile si va sul sicuro

A chi affidarsi per l’installazione di un portone scorrevole per garage sicuro, moderno e comodo? Grazie alla consolidata esperienza nella produzione e installazione di portoni per garage, Sistema Facile garantisce soluzioni su misura e personalizzabili attraverso diversi optional, come tecnologie GSM, via internet o selettori digitali con codici numerici.

Con il servizio chiavi in mano di Sistema Facile, un unico referente si occupa di tutte le fasi dei lavori: dal sopralluogo iniziale gratuito fino al collaudo del nuovo portone del garage e all’assistenza post-vendita garantita per due anni.

In mezza giornata il nuovo portone scorrevole del garage, personalizzato secondo i gusti e le esigenze del cliente, è pronto per essere utilizzato: un servizio comodo, sicuro e conveniente che elimina ogni preoccupazione!

