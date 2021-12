Concorsi Comune Brescia, 19 istruttori amministrativi: requisiti e prove

Nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 2021 sono stati pubblicati i due bandi dei Concorsi Comune Brescia per l’assunzione di un totale di 19 istruttori amministrativi e istruttori direttivi amministrativi a tempo indeterminato. I posti messi a disposizione sono suddivisi come segue a seconda del profilo professionale:

11 posti di Istruttore Amministrativo, categoria C;

categoria C; 8 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D.

Nei prossimi paragrafi approfondiamo tutti i requisiti richiesti per l’accesso alla procedura, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste.

Concorsi Comune Brescia: requisiti

Per la partecipazione al concorsi i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza dei bandi ufficiali, dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di Stati Europei;

idoneità fisica all’impiego;

non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; in particolare è necessario non

avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati

previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del

D.lgs. n. 165/2001;

avere il godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

politico attivo;

essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);

maschile nati entro il 31/12/1985);

maschile nati entro il 31/12/1985); non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione

per persistente insufficiente rendimento, né essere stati licenziati a seguito di

procedimento disciplinare, ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver prodotto

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Inoltre, ai candidati al profilo di categoria D, sarà richiesto il possesso del seguente titolo di studio: Laurea Triennale di primo livello ovvero Diploma di Laurea (ordinamento previgente al D.M. 509/99), ovvero Laurea Specialistica (D.M. 509/99) o Laurea Magistrale (D.M. 270/04).

Per il profilo di categoria C, invece, è necessario il possesso del diploma di maturità rilasciato da istituti secondari di secondo grado riconosciuti dall’ordinamento scolastico delle Stato Italiano.

Concorsi Comune Brescia: invio domande

​La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere presentata entro il giorno 17 gennaio 2022, collegandosi e registrandosi al seguente indirizzo internet: https://comunebrescia.iscrizioneconcorsi.it . ​

Per poter partecipare al concorso è inoltre necessario:

essere muniti di Identità Digitale (SPID, CNS o CIE);

effettuare il pagamento di € 6,40, quale contributo per la partecipazione al

concorso; il pagamento deve essere effettuato tramite PAGO PA nell’ambito della

procedura di iscrizione online. L’importo versato non è rimborsabile in nessun caso

e per nessuna ragione, ai sensi dell’art. 21 c. 11 del Regolamento sull’Ordinamento

degli Uffici e dei Servizi comunali – Modalità di accesso agli impieghi e disciplina

delle procedure selettive – del Comune di Brescia.

Concorsi Comune Brescia: prove d’esame

La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base di una prova scritta e di una prova orale.

Per il profilo di Istruttore Amministrativo, le prove si articoleranno come segue:

prova scritta: consisterà nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta

multipla, anche a carattere attitudinale, mirati a verificare:

– generiche capacità di ragionamento di tipo induttivo-associativo, logico e numerico;

– conoscenze di base di tutti gli argomenti indicati al successivo art. 6 (compreso

l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e

delle applicazioni informatiche più diffuse).

prova orale: consisterà in un colloquio individuale interdisciplinare vertente sulle materie specificate nel bando.

materie specificate nel bando.

Per quanto riguarda il profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo:

prova scritta: consisterà nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta

multipla o ai quali dovrà essere data una risposta sintetica;

prova orale: consisterà in un colloquio individuale interdisciplinare vertente sulle materie specificate nel bando.

materie specificate nel bando.

Il superamento di ciascuna prova d’esame è subordinato al raggiungimento di un punteggio

minimo non inferiore a 21/30. Il mancato superamento della prova scritta, preclude automaticamente l’ammissione del candidato alla prova orale.

Scarica i bandi

Concorsi Comune Brescia: come prepararsi

Per la preparazione al concorso per Istruttori Amministrativi, categoria C, consigliamo il seguente volume, che espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili e consente una preparazione mirata sulle materie richieste durante le prove concorsuali.

Per il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, consigliamo il seguente volume, che espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Istruttore direttivo e Funzionario (cat. D) dell’area amministrativa negli Enti locali.

