Natale 2021, le regole: cosa si può fare e cosa no in Zona Bianca, Gialla e Arancione

Il Natale è alle porte, così come la fine del 2021, e come l’anno scorso le nostre feste saranno influenzate dalla convivenza con la pandemia e da alcune regole da seguire. Sicuramente la situazione è migliore di quella del 2020, tuttavia l’alto numero di contagi giornalieri e l’arrivo della nuova variante Omicron hanno costretto il Governo nel mese di dicembre a effettuare una nuova stretta con l’introduzione del Super Green Pass e dell’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori.

Ma non è tutto: l’aumento dei contagi ha segnato il ritorno di alcune Regioni e Province Autonome in Zona Gialla. In questi territori torna l’obbligo di mascherine all’aperto, mentre la capienza di spettacoli ed eventi sportivi viene ridotta.

Diverse città stanno inoltre vietando le feste all’aperto per Capodanno, altre hanno disposto il ritorno dell’obbligo delle mascherine all’aperto anche se in Zona Bianca. Infine, il premier Draghi ha convocato una cabina di regia per il 23 dicembre per decidere se introdurre ulteriori restrizioni per le festività Natalizie.

Alla luce delle norme attuali, e tenendo in considerazione che in base all’andamento dei contagi potrebbero esserci anche regioni in Zona Arancione entro la fine dell’anno, vediamo quali sono le regole per il Natale 2021.

Natale 2021: le regole in Zona Bianca

Le regole per il Natale in Zona Bianca sono attualmente quelle modificate dal Dl 172/2021. Dal 6 dicembre e fino al 31 marzo 2021, in Zona Bianca, alcuni servizi sono accessibili solo con il Super Green Pass, la certificazione rafforzata ottenibile solo con la vaccinazione o con un certificato di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2.

Il Green Pass rafforzato servirà per mangiare nei ristoranti al chiuso, per entrare in discoteca, per andare al cinema, a teatro, a spettacoli dal vivo ed eventi sportivi.

Basterà invece il Green Pass base, ovvero quello ottenuto con il tampone, per l’accesso a hotel, musei, trasporto pubblico, trasporto regionale e a lunga percorrenza, piscine e palestre.

Non ci sono in Zona Bianca limitazioni agli spostamenti e non c’è in questo momento l’obbligo di mascherina all’aperto. Tuttavia si consiglia di verificare se la propria Regione o Comune di residenza ha previsto delle ulteriori limitazioni in questo senso.

Natale 2021: le regole in Zona Gialla

La prima differenza tra la Zona Bianca e la Zona Gialla è, come abbiamo anticipato, l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Non si esclude tuttavia che questo possa essere imposto anche in Zona Bianca prima del Natale.

Anche in questo caso non ci sono limiti agli spostamenti e le attività restano aperte, e restano in vigore le regole già valide per la Zona Bianca per quanto riguarda Green Pass base e rafforzato.

Natale 2021: le regole in Zona Arancione

In Zona Arancione arrivano ulteriori restrizioni rispetto agli altri colori. Prima su tutte, il limite agli spostamenti in uscita e in entrata dalla propria città. Torna infatti l’autocertificazione e gli spostamenti sono permessi per motivi di necessità, lavoro, salute per chi non è in possesso del Green Pass, anche quello base. Non serve l’autocertificazione per i residenti in Comuni di massimo 5.000 abitanti, per gli spostamenti verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia.

In Zona Arancione non si potrà più accedere alle consumazioni all’aperto e al bancone senza Super Green Pass. Servirà la Certificazione verde anche per accedere ai centri commerciali durante il weekend.

Per accedere ad alcune attività che fino alla Zona Gialla richiedevano il Green Pass base, quali:

Parchi tematici e di divertimento;

Centri sociali, culturali e ricreativi;

Musei;

Sale gioco, scommesse, casinò;

centri termali e centri benessere;

Sagre e fiere;

Convegni e congressi;

Palestre, piscine, sport di squadra e di contatto;

sarà obbligatorio in Zona Arancione il possesso del Super Green Pass.

Natale 2021: le possibili novità in arrivo

Si consiglia nuovamente di verificare le ulteriori disposizioni all’interno della propria Regione o del proprio Comune, mentre altre novità potrebbero arrivare dopo la cabina di regia del 23 dicembre convocata per discutere proprio su nuove possibili misure, quali l’ulteriore riduzione della durata del Green Pass e l’estensione dell’obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori.

Un’ulteriore stretta potrebbe arrivare con l’obbligo del tampone anche per i vaccinati per la partecipazione a feste ed eventi nel periodo natalizio, e il già citato obbligo di indossare le mascherine all’aperto anche in Zona Bianca.

Infine, con l’obiettivo di ridurre gli assembramenti, potrebbe essere disposta l’introduzione dell’obbligo del Green Pass anche per l’accesso ai centri commerciali, o di un sistema di accessi scaglionati.

