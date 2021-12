Concorso Regione Calabria, 456 posti presso i Centri per l’impiego: requisiti e prove

**aggiornamento del 20/12/2021: al via tra pochi giorni i bandi di concorso per l’assunzione di 456 unità di personale destinate ai Centri per l’Impiego della Regione Calabria, aperti sia a laureati che a diplomati, suddivisi come segue:

177 posti di Istruttore amministrativo contabile, categoria C;

di categoria C; 279 posti di Istruttore direttivo amministrativo-finanziario, categoria D.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, i relativi bandi di concorso saranno pubblicati a breve nella Gazzetta Ufficiale, serie concorsi. Inoltre, il 30 per cento dei posti sarà riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

Nei prossimi paragrafi un approfondimento sulle anticipazioni riguardanti la procedura selettiva.

***

*aggiornamento del 26/11/2021: pochi giorni fa è stato approvato in giunta regionale l’accordo quadro con il Formez Pa per l’attivazione del concorso Regione Calabria, destinato all’assunzione di 500 unità di personale per i Centri per l’impiego.

Come ha affermato l’assessore regionale alle Risorse umane Filippo Pietropaolo, il bando ufficiale sarà pubblicato entro la fine del 2021. ***

Il Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo della Regione Calabria ha informato, tramite un recente comunicato stampa, che con la Delibera di Giunta Regionale n. 407 del 25 agosto 2021 è stato adottato, in via definitiva, il Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche attive del lavoro. Il Piano prevede nel dettaglio nuove assunzioni tramite concorso pubblico per 527 nuovi operatori presso i Centri per l’impiego della Regione Calabria.

Il potenziamento dei Centri per l’impiego non sarà attuato solo tramite le assunzioni: il Piano prevede infatti investimenti per l’ammodernamento fisico e tecnologico delle sedi nonché l’individuazione di nuovi locali da adibire a sede, per i quali sono stanziati circa 33 milioni di euro. La Regione può contare su 15 Centri per l’impiego ai quali si aggiungono 25 sedi/punti informativi locali.

Concorso Regione Calabria: requisiti

Per quanto riguarda il profilo di categoria C, sarà richiesto il possesso del diploma di maturità. Diverso, invece, per il profilo di categoria D, per il quale è richiesta una laurea triennale, oppure specialistica, oppure magistrale, oppure i vecchi diplomi di laurea quadriennale, nelle seguenti aree:

– L-14 Scienze dei servizi giuridici – L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione – L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale – L-33 Scienze economiche – L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali – Diploma di laurea quadriennale in Giurisprudenza; – Diploma di laurea quadriennale in Scienze politiche; – Diploma di laurea quadriennale in Economia e commercio; – LM-52 Relazioni internazionali – LM-56 Scienze dell’economia – LM-62 Scienze della politica – LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni – LM-77 Scienze economico-aziendali – LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo – LM-90 Studi europei – LMG/01 Giurisprudenza – 22/S Giurisprudenza; – 60/S Relazioni internazionali; – 64/S Specialistiche in scienze dell’economia; – 70/S Scienze della politica; – 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; – 84/S Scienze economico aziendali; – 88/S Cooperazione allo sviluppo; – 99/S Studi europei; – 102/S Teorie e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica.

Concorso Regione Calabria: invio domande

Per la presentazione delle domande di partecipazione, gli aspiranti candidati dovranno attendere che venga pubblicato il bando in Gazzetta ufficiale.

Si ricorda che per completare la procedura occorre possedere un indirizzo PEC, intestato alla persona che intenda partecipare al concorso.

Concorso Regione Calabria: prove d’esame

Nell’attesa della pubblicazione dei bandi ufficiali, secondo le ultime anticipazioni, la procedura selettiva potrebbe essere articolata in due fasi:

prova scritta a quiz,

valutazione dei titoli.

La prova scritta consisterà nella risoluzione di 40 quiz (da svolgere in 60 minuti) volti a verificare la conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche.

Concorso Regione Calabria: materie d’esame

Per quanto riguarda il profilo di categoria C, saranno oggetto della prova scritta le seguenti materie:

Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del pubblico impiego e al C.C.N.L. Funzioni Locali;

Elementi di diritto del lavoro, con particolare riferimento alle norme che regolano i servizi per l’impiego, l’accesso al mercato del lavoro, le politiche attive del lavoro e la disciplina degli ammortizzatori sociali;

Elementi di gestione dei servizi per l’impiego, con particolare riferimento ai servizi ai cittadini ed alle imprese, come individuati dal decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 dell’11.01.2018;

Elementi in materia di trattamento dei dati personale, anticorruzione e trasparenza;

Elementi dei reati contro la pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la prova scritta per il profilo di categoria D, le materie d’esame saranno le seguenti: Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del pubblico impiego e al C.C.N.L. Funzioni Locali;

Diritto del lavoro, con particolare riferimento alle norme che regolano i servizi per l’impiego, l’accesso al mercato del lavoro, le politiche attive del lavoro e la disciplina degli ammortizzatori sociali;

Gestione dei servizi per l’impiego, con particolare riferimento ai servizi ai cittadini ed alle imprese, come individuati dal D.lgs 14 settembre 2015 n.150 e dal decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 dell’11.01.2018;

Normativa in materia di trattamento dei dati personale, anticorruzione e trasparenza;

Reati contro la pubblica amministrazione.

È inoltre possibile che la prova venga svolta in sedi decentrate e saranno utilizzate tecnologie informatiche, e non sarà fornita alcuna banca dati di quesiti.



Per superare la prova è necessario conseguire il punteggio minimo di 21/30.

Concorso Regione Calabria: valutazione titoli I titoli saranno valutati dopo lo svolgimento della prova scritta, e saranno compresi: titoli di studio,

titoli di servizio. Complessivamente, il punteggio dei titoli non potrà superare i 10 punti.

