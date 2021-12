Concorsi Dicembre 2021, tutti i bandi in scadenza e come partecipare

Concorsi dicembre 2021: nelle ultime settimane sono state avviate diverse procedure concorsuali da parte di alcuni enti pubblici, destinate all’assunzione di unità di personale diplomato e laureato e proprio nel mese di dicembre sono fissate svariate scadenze per la presentazione delle domande di partecipazione.

Di seguito un focus su tutti i bandi di concorso in scadenza negli ultimi giorni di novembre, per i quali è ancora possibile inoltrare le istanze di partecipazione, e le istruzioni utili su come iscriversi.

Concorsi Dicembre 2021: Asst Valtellina e Alto Lario, 40 infermieri

Nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 19 novembre 2021 è stato pubblicato il Concorso Asst Valtellina e Alto Lario, per titoli ed esami, per la copertura di 40 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inoltrate in via esclusivamente telematica entro e non oltre il 19 dicembre 2021, tramite la procedura on

line collegandosi al portale Gestione Concorsi: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it, previa iscrizione del candidato sulla suddetta piattaforma.

Prove d’esame

Le prove d’esame previste dal bando del Concorso Asst Valtellina e Alto Lario sono due, organizzate come segue:

prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso, mediante lo svolgimento di tema o questionari a risposta multipla o sintetica;

vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso, mediante lo svolgimento di tema o questionari a risposta multipla o sintetica; prova orale.

Concorsi Dicembre 2021: ASR Molise, 45 infermieri

Nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 novembre 2021 è stata resa nota l’apertura del Concorso ASR Molise Campobasso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 45 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito web aziendale https://www.asrem.gov.it ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione «Concorsi Smart.

Il termine ultimo per presentare l’istanza è fissato alle ore 18 del 19 dicembre 2021.

Prove d’esame

Le prove d’esame saranno le seguenti:

prova scritta: potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e verterà su materie relative all’area clinica ed assistenziale, ai principi di nursing, alla legislazione e deontologia professionale;

potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e verterà su materie relative all’area clinica ed assistenziale, ai principi di nursing, alla legislazione e deontologia professionale; prova pratica: potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e verterà su aspetti tecnici, assistenziali, organizzativi e relazionali dell’infermieristica;

potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e verterà su aspetti tecnici, assistenziali, organizzativi e relazionali dell’infermieristica; prova orale: potrà essere effettuata anche on-line e verterà su argomenti attinenti al profilo a concorso, nonché sulla verifica della conoscenza, almeno basilare, della lingua inglese, e di elementi di informatica.

Concorsi Dicembre 2021: ASL Alessandria, 139 infermieri

Nuove assunzioni di 139 infermieri in arrivo con il nuovo bando del Concorso ASL Alessandria, per titoli ed esami, destinato all’assunzione di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 26 dicembre 2021, in via esclusivamente telematica, attraverso l’iscrizione su questa piattaforma.

Prove d’esame

La procedura selettiva si articola nelle seguenti fasi:

prova scritta: potrà consistere in quesiti a risposta sintetica/multipla su argomenti attinenti al profilo professionale a concorso;

potrà consistere in quesiti a risposta sintetica/multipla su argomenti attinenti al profilo professionale a concorso; prova orale: quesiti a risposta sintetica/multipla su argomenti attinenti al profilo professionale a concorso; comprenderà anche elementi di informatica, nonché la verifica della conoscenza di base della lingua inglese.

Concorsi Dicembre 2021: Asst Valle Olona, 35 Infermieri

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 95 del 30 novembre 2021 l’avviso di indizione di un concorso pubblico da parte dell’Asst Valle Olona, per titoli ed esami, per la copertura di 35 posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo pieno da assegnare alle attività con articolazione orario sulle ventiquattro ore.

La domanda di partecipazione al concorso va inviata entro il 30 dicembre 2021 esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale concorsi dell’Asst Valle Olona.

Prove d’esame

Le prove del concorso saranno due:

una prova scritta;

una prova orale.

Come prepararsi ai concorsi per Infermieri

Per la preparazione ai concorsi sopra elencati per il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, consigliamo i seguenti volumi:

L’infermiere – Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione professionale Marilena Montalti, Cristina Fabbri, Maggioli Editore

Il manuale, giunto alla X edizione, costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti.

Ivano Cervella, Maggioli Editore, Settembre 2021

Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere.

I 6000 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato.

Concorsi Dicembre 2021: Comune Grottaferrata, 12 amministrativi

La Gazzetta Ufficiale n. 93 del 23 novembre 2021 ha reso nota l’apertura di un nuovo Concorso Comune Grottaferrata, per esami, per la copertura di 12 posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.

La domanda di partecipazione alla Selezione dovrà essere redatta unicamente in via telematica, sulla piattaforma indicata a questo link entro e non oltre le ore 12:00 del 23 dicembre 2021.

Prove d’esame

Le prove d’esame previste dal bando a cui i candidati saranno sottoposti si articolano come di seguito:

prova scritta: si svolgerà mediante la risoluzione di quesiti a risposta multipla e/o quesiti a risposta sintetica;

si svolgerà mediante la risoluzione di quesiti a risposta multipla e/o quesiti a risposta sintetica; prova orale – colloquio.

Come prepararsi

Per la preparazione al concorso consigliamo il seguente volume, che espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili e consente una preparazione mirata sulle materie richieste durante le prove concorsuali.

Manuale completo

Maggioli Editore, Settembre 2021







© RIPRODUZIONE RISERVATA