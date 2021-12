Bollette 2022: 3,8 miliardi stanziati, stop aumenti ai fragili. Ultime news

E’ stato confermato lo stanziamento di 3,8 miliardi per far fronte al caro bollette 2022, in arrivo per le utenze di luce e gas nel primo trimestre 2022. Nel Consiglio dei ministri del 14 dicembre, oltre al decreto sulla proroga dello Stato di emergenza nazionale a marzo 2022, pare sia stato anche deciso dal governo Draghi di confermare i fondi, a detta del ministro dell’Economia Daniele Franco, per frenare la stangata in arrivo.

Un nuovo nuovo stanziamento contro gli aumenti delle bollette era già stato varato nel Consiglio dei ministri dello scorso 9 dicembre, con un Decreto Legge da 3 miliardi di euro. Ai 2,8 mliardi di euro già messi in campo si è così aggiunto un altro miliardo. Mossa che porta l’intero stanziamento contro il caro bollette a 3,8 miliardi di euro, confermato proprio nel corso dell’ultimo Cdm del 14 dicembre.

Una riunione che ha aggiunto qualche tassello in più, iniziando anche a delineare come questi miliardi interverranno contro i vertiginosi aumenti in bolletta alle porte.

>>> Qui come funziona il Bonus bollette: lo sconto automatico <<<

Oltre ai soldi contro i rincari dell utenze, che dovrebbero servire per tutelare soprattutto le famiglie fragili. Vediamo tutti gli aiuti messi in arrivo per arginare i rincari delle utenze e lettriche e del gas.

Bollette 2022: i fondi nel decreto del 9 novembre

In particolare il provvedimento utilizza alcuni fondi non spesi (ad esempio i 497 milioni che restanti dall’assegno temporaneo per i figli dei lavoratori autonomi) per dare subito:

1,4 miliardi in più per il 2021 al Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale (Rfi) per gli investimenti sulla rete ferroviaria,

in più per il 2021 al Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale (Rfi) per gli investimenti sulla rete ferroviaria, 1,85 miliardi alla struttura del Commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo per l’acquisto di vaccini e medicinali anti-Covid.

Un decreto che vale in tutto 3,3 miliardi e stanzia subito anche 49 milioni per gli straordinari delle forze dell’ordine impegnate sul fronte dell’emergenza.

Aumenti bollette: nuovi fondi in manovra

Il nuovo stanziamento deciso in Cdm consente al governo di aumentare di un miliardo, la cifra destinata a calmierare gli aumenti delle bollette energetiche >>> leggi qui i rincari bollette dal 1° ottobre <<<: fondi totali stanziati a questo punto diventano 3,8 miliardi di euro.

In Legge di bilancio 2022 ci sono 2 miliardi, a cui si aggiungono 500 milioni dal tesoretto fiscale e altri 300 secondo l’accordo già siglato in Consiglio dei ministri.

Si attende di capire come verrà attuato l’impiego di questi soldi con l’emendamento del governo alla manovra, che arriverà nei prossimi giorni.

Bollette 2022: gli aiuti contro i rincari

Come anticipato, vengono confermati i 3,8 miliardi per frenare il caro bollette. Allo stanziamento deciso il 9 novembre sarebbero dovute seguire indicazioni su come questi fondi sarebbero stati utilizzati: le iniziative messe in campo per questo scopo e per aiutare famiglie, imprese e le persone fragili alle prese con gli aumenti

Le prime indiscrezioni sono appunto arrivate con l’ultimo Cdm del 14 dicembre, riunitosi per varare il Decreto sulla proroga stato di emergenza a marzo 2022.

Dei 3,8 miliardi che entreranno in Legge di bilancio, 1,8 miliardi annullano gli oneri generali di sistema per le utenze fino a 16kwh,

per le utenze fino a 16kwh, 600 milioni servono ad abbassare l’aliquota Iva per il gas metano al 5 % ,

, inoltre per il gas gli oneri di sistema sono azzerati per tutti, per le famiglie svantaggiate gli aumenti sono annullati con 900 milioni. Oltre a ciò il governo starebbe anche valutando l’ipotesi di rateizzare le bollette, in particolare per le imprese.







© RIPRODUZIONE RISERVATA