Concorso bibliotecario 2021, tutti i bandi pubblicati e come prepararsi

Nuovi bandi in arrivo e nuove assunzioni si prospettano per quest’anno per quanto riguarda i posti da bibliotecario. Con il Concorso Bibliotecario 2021 si vanno infatti ad aprire nuove possibilità lavorative, per poter lavorare in biblioteca, date da turn-over generazionale o dallo sblocco delle assunzioni.

Nei prossimi paragrafi verranno elencati tutti i bandi di concorso per bibliotecario disponibili, in continuo aggiornamento. Vediamo quindi l’elenco dei bandi ad oggi attivi, analizzando anche i requisiti di partecipazione.

Concorso bibliotecario 2021: requisiti generali

Di seguito sono elencati i requisiti generali necessari per la partecipazione ai concorsi per bibliotecario, i requisiti specifici verranno elencati all’interno dei diversi bandi. In particolare, per poter partecipare occorre il possesso dei seguenti requisiti:

maggiore età o limite massimo d’età pensionabile;

cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione Europea o altri requisiti equivalenti previsti dalla legge;

idoneità fisica all’impiego;

non aver riportato condanne penali che possano impedire la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati maschi nati entro il 31.12.1985).

I requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del bando.

Concorso bibliotecario 2021: 1 posto a Pontelongo

Il Comune di Pontelongo ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo bibliotecario, categoria D, a tempo indeterminato ed orario parziale di ore diciotto settimanali.

Invio domande

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 13 del 2 gennaio 2022, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì; al martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 all’indirizzo PEC del Comune di Pontelongo: comunepontelongo.pd@legalmailpa.it

Prove d’esame

Le prove d’esame saranno due:

prova scritta: costituita da quiz a risposta multipla o risposte aperte afferenti gli argomenti/materie riportati nel programma d’esame.

Concorso bibliotecario 2021: 1 posto a Reggio Emilia

E’ stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo bibliotecario, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il Comune di Campagnola Emilia.

Invio domande

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro e non oltre il 2 gennaio 2022, attraverso l’iscrizione online, sul sito dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, sezione “bandi e avvisi” al Link https://pianurareggiana.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=UPA_Selezione_IABC

Prove d’esame

prova scritta: consisterà in tutto o in parte in domande a risposta chiusa multipla e/o nella redazione di un tema, di una relazione, di un provvedimento, di un progetto di uno o più quesiti a risposta sintetica, sulle materie indicate nel programma d’esame;

consisterà in tutto o in parte in domande a risposta chiusa multipla e/o nella redazione di un tema, di una relazione, di un provvedimento, di un progetto di uno o più quesiti a risposta sintetica, sulle materie indicate nel programma d’esame; prova orale: prevede un colloquio che avrà ad oggetto gli stessi argomenti previsti per la prova scritta e l’eventuale accertamento delle conoscenze anche pratiche relative alle applicazioni informatiche e della conoscenza della lingua inglese.

Concorso bibliotecario 2021: 3 posti Università dell’Insubria

L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di tre unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno (trentasei ore settimanali), categoria C, posizione economica C1, area servizi bibliotecari e documentali, per le esigenze delle biblioteche di Ateneo (codice BTA59).

Invio domande

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 16 dicembre 2021 esclusivamente per via telematica, pena l’esclusione, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/uninsubria/

Prove d’esame

prova scritta: consisterà nello svolgimento di un elaborato articolato in quesiti a

risposte sintetiche;

consisterà nello svolgimento di un elaborato articolato in quesiti a risposte sintetiche; prova orale.

Concorso bibliotecario 2021: 10 posti Maeci

Nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 10 dicembre 2021, infatti, è stato pubblicato il bando del nuovo Concorso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l’assunzione di 10 funzionari archivisti di Stato/biblioteca, terza area F1.

Invio domande

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata dai candidati esclusivamente per via telematica, pena l’esclusione, compilando il modulo on-line all’indirizzo internet: https://PortaleConcorsi.esteri.it/ entro e non oltre il 24 gennaio 2022.

Prove d’esame

La procedura selettiva si articola in due fasi:

prova scritta: consiste nel redigere:

– la risposta ad un quesito volto ad accertare la conoscenza dell’archivistica e della biblioteconomia;

– la risposta ad un quesito volto ad accertare la conoscenza della storia delle relazioni internazionali a partire dall’Unità d’Italia;

– la sintesi in lingua inglese di un breve testo in lingua inglese senza l’uso del dizionario.

– archivistica e biblioteconomia;

– storia delle relazioni internazionali a partire dall’Unità d’Italia;

– lingua inglese;

– elementi di diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo);

– ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

– altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera l);

– prova pratica di informatica.

Inoltre, i candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale in una lingua scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese, ad esclusione della lingua prescelta per la prova orale.

