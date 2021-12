Caro Bollette: 1 miliardo extra contro gli aumenti. Il nuovo Decreto

Un nuovo nuovo stanziamento contro gli aumenti delle bollette è stato varato nel Consiglio dei ministri di ieri 9 dicembre, con un Decreto Legge da 3,3 miliardi di euro. Ai 2,8 mliardi di euro già messi in campo si aggiunge un altro miliardo. Mossa che porta l’intero stanziamento contro il caro bollette a 3,8 miliardi di euro.

Uno sforzo che tenta di tendere la mano ai sindacati Cgil e Uil, che al momento confermano lo sciopero del 16 dicembre contro le politiche e le risorse finanziarie in Manovra.



Oltre ai soldi contro i rincari dell utenze, che dovrebbero servire per tutelare soprattutto le famiglie fragili, il nuovo Decreto legge varato in Cdm si occupa anche di misure di contenimento Covid e di risorse per le Forze di polizia.

In particolare il provvedimento utilizza alcuni fondi non spesi (ad esempio i 497 milioni che restanti dall’assegno temporaneo per i figli dei lavoratori autonomi) per dare subito:

1,4 miliardi in più per il 2021 al Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale (Rfi) per gli investimenti sulla rete ferroviaria,

in più per il 2021 al Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale (Rfi) per gli investimenti sulla rete ferroviaria, 1,85 miliardi alla struttura del Commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo per l’acquisto di vaccini e medicinali anti-Covid.

Un decreto che vale in tutto 3,3 miliardi e stanzia subito anche 49 milioni per gli straordinari delle forze dell’ordine impegnate sul fronte dell’emergenza.

Aumenti bollette: nuovi fondi in manovra

Il nuovo stanziamento deciso in Cdm consente al governo di aumentare di un miliardo, la cifra destinata a calmierare gli aumenti delle bollette energetiche: fondi totali stanziati a questo punto diventano 3,8 miliardi di euro.

In Legge di bilancio 2022 ci sono 2 miliardi, a cui si aggiungono 500 milioni dal tesoretto fiscale e altri 300 secondo l’accordo già siglato in Consiglio dei ministri.









