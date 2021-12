Rinnovo contratti dipendenti pubblici: aumenti, i nuovi stipendi, le novità

Proseguono le trattative tra Aran e le sigle sindacali per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti pubblici del Comparto Funzioni centrali valevole per il triennio 2019 – 2021.

L’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), in qualità di soggetto che rappresenta la PA nei suoi rapporti con i sindacati, ha sviluppato una bozza di rinnovo del CCNL 2016 – 2018 che, in sostanza, prevede un aumento retributivo del 4,15%, la scomparsa dell’elemento perequativo, oltre ad una riclassificazione del personale (prevista la nuova Area elevate professionalità) e la regolamentazione del lavoro agile e da remoto.

Proprio in vista dei rinnovi dei contratti della PA l’ultima Legge di bilancio (L. n. 178/2020) ha aggiunto ulteriori risorse a quelle già previste dalle manovre finanziarie 2019 e 2020 portando così la disponibilità complessiva a 3.775 milioni di euro.

Analizziamo l’argomento in dettaglio.

Rinnovo contratti pubblici: settori interessati

Stando alla classificazione operata dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) del 3 agosto 2021 il Comparto delle Funzioni centrali (articolo 3) comprende il personale non dirigente dipendente da:

Ministeri, Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e CNEL ed agenzie quali AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro) ed AGID (Agenzia per l’Italia digitale);

Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Enti pubblici non economici tra cui ACI, CONI, INPS, INAIL;

ENAC, ANFISA, Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Rinnovo contratti pubblici: aumenti in busta paga

Come reso noto da un comunicato della Federazione Confsal – Unsa del 18 novembre scorso, la proposta di rinnovo contrattuale di Aran verte su un aumento del compenso, per ogni fascia retributiva, pari a circa il 4,15%.

Nello specifico, stando alla bozza sviluppata dall’Agenzia in vista della riunione con i sindacati del 29 novembre 2021, gli stipendi tabellari previsti dal Contratto del 12 febbraio 2018 vengono incrementati dei seguenti importi mensili lordi, da riconoscere per tredici mensilità:

19,80 euro dal 1° gennaio 2019, aumentati a 40,10 euro dal 1° gennaio 2020 ed infine 92,30 dal 1° gennaio 2021 per un dipendente del comparto “Ministeri” inquadrato in III F4;

29,60 euro dal 1° gennaio 2019, aumentati a 49,30 euro dal 1° gennaio 2020 ed a 79,50 euro dal 1° gennaio 2021 per un dipendente del comparto “Agenzie Fiscali” (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) inquadrato in II F6;

27,80 euro dal 1° gennaio 2019, aumentati a 47,10 euro dal 1° gennaio 2020 ed a 74,60 euro dal 1° gennaio 2021 per un dipendente degli enti pubblici non economici in livello B3.

Per effetto degli aumenti mensili, sempre stando alle tabelle contrattuali, la retribuzione tabellare annua lorda espressa in dodici mensilità (cui aggiungere la tredicesima) sarà pari a:

826,44 euro dal 1° gennaio 2021 per il dipendente comparto “Ministeri” in III F4 (rispetto ai 26.718,84 euro previsti dal CCNL 2016 – 2018);

043,10 euro dal 1° gennaio 2021 per il dipendente comparto “Agenzie Fiscali” in II F6 (in base al CCNL 2016 – 2018 la retribuzione annua ammonta ad euro 23.089,10);

501,77 euro dal 1° gennaio 2021 per il dipendente comparto “Enti pubblici non economici” in B3 (rispetto ai 21.606,57 euro riconosciuti dal CCNL 2016 – 2018).

Rinnovo contratti pubblici: elemento perequativo

Sempre in tema di retribuzione, la bozza di CCNL prevede, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo la sottoscrizione del contratto, la soppressione dell’elemento perequativo una tantum, destinato ad essere conglobato nello stipendio tabellare.

Di conseguenza, per un dipendente in livello II F4 comparto “Ministeri” alla retribuzione annua tabellare (esclusa la tredicesima) a decorrere dal 1° gennaio 2021 pari ad euro 22.490,16 lordi, si aggiungerà l’elemento perequativo di 274,08 lordi portando così l’ammontare complessivo ad euro 22.764,24.

Rinnovo contratto dipendenti pubblici: classificazione del personale

Il nuovo CCNL Funzioni centrali prevede una divisione del personale in quattro aree:

Area degli operatori;

Area degli assistenti;

Area dei funzionari;

Area delle elevate professionalità (EP).

Proprio con riguardo alla nuova Area EP la bozza di contratto non quantifica alcun trattamento economico, dal momento che lo stesso è ancora oggetto di confronto con i sindacati.

Rinnovo contratto dipendenti pubblici: Smart working

Il Contratto collettivo Funzioni centrali dedica grande attenzione al tema del lavoro agile, quale “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”.

Si prevede in particolare che l’adesione al lavoro agile “ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori” previo accordo individuale stipulato per iscritto.

La prestazione svolta a distanza può essere articolata in tre fasce temporali:

Fascia di operatività , in cui il “lavoratore per finalità di coordinamento con altri componenti dell’organizzazione, per ricevere indicazioni e direttive circa l’esecuzione del lavoro o, comunque, per esigenze organizzative, di funzionalità e di efficacia nell’erogazione dei servizi, è nelle condizioni di essere operativo e, pertanto, di iniziare entro un brevissimo lasso di tempo i compiti e le attività richiesti”;

, in cui il “lavoratore per finalità di coordinamento con altri componenti dell’organizzazione, per ricevere indicazioni e direttive circa l’esecuzione del lavoro o, comunque, per esigenze organizzative, di funzionalità e di efficacia nell’erogazione dei servizi, è nelle condizioni di essere operativo e, pertanto, di iniziare entro un brevissimo lasso di tempo i compiti e le attività richiesti”; Fascia di contattabilità, comprensiva della fascia di operatività sopra descritta e comunque non superiore all’orario medio giornaliero di lavoro, in cui il dipendente “è contattabile sia telefonicamente che via mail o altre modalità similari”;

Fascia di inoperabilità, in cui il lavoratore “non può erogare alcuna prestazione lavorativa”.

Rinnovo contratto dipendenti pubblici: Lavoro da remoto

Un’altra modalità di svolgimento della prestazione contemplata dalla bozza di CCNL è il lavoro da remoto, reso con “vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa” idoneo e diverso dall’ufficio al quale il dipendente è assegnato.

Il lavoro da remoto “realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici” può essere svolto nelle forme del telelavoro domiciliare (in cui la prestazione avviene nel domicilio del dipendente) ovvero con “altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite”.

L’amministrazione, una volta concordato con il lavoratore il luogo di svolgimento dell’attività, è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, tanto nella fase di avvio quanto successivamente con frequenza almeno semestrale.

Rinnovo contratto dipendenti pubblici: le prossime tappe

Il 6 dicembre scorso si è registrato un nuovo incontro per il rinnovo del CCNL tra Aran e le sigle sindacali, dopo il confronto del 29 novembre 2021.

Stando al comunicato unitario diffuso da FP CGIL, CISL FP, e UILPA nella seduta di lunedì 6 l’Agenzia per la rappresentanza negoziale ha presentato “una nuova bozza di testo che accoglie alcune delle richieste da noi avanzate”, in particolare si citano:

Una più chiara definizione degli incarichi da affidare al personale inquadrato nell’Area EP ;

; La previsione di iniziative per l’eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile (compreso il patrocinio legale ed esclusi il dolo e la colpa grave) a beneficio dei dipendenti appartenenti alle aree dei Funzionari o delle Elevate professionalità, con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno;

L’incremento della misura annua lorda dei differenziali stipendiali (2.200 euro per i funzionari, 1.200 euro per gli Assistenti e 800 euro per gli Operatori);

(2.200 euro per i funzionari, 1.200 euro per gli Assistenti e 800 euro per gli Operatori); La possibilità di prevedere iniziative di formazione utili al conseguimento dei crediti formativi richiesti da ordini o collegi professionali;

La cancellazione del “riferimento alla valutazione positiva ai fini della maggiorazione del punteggio per coloro che non abbiano conseguito progressioni economiche da più di sei anni”.

Sempre il comunicato sindacale evidenzia che restano aperti alcuni temi, oggetto del prossimo incontro fissato per il 13 dicembre, tra cui:

Aumentare i differenziali stipendiali attribuibili;

Rafforzare “le materie oggetto di contrattazione sulla disciplina del lavoro a distanza (criteri di priorità nell’accesso al lavoro agile o da remoto”;

Rendere “ la fruibilità della pausa da parte dei dipendenti più flessibile , anche in linea con la durata minima prevista dalla normativa europea e nazionale”;

, anche in linea con la durata minima prevista dalla normativa europea e nazionale”; Consentire la fruibilità cumulativa, nell’arco della stessa giornata, dei diversi permessi ad ore.

Nel commentare l’incontro del 6 dicembre sulla propria pagina web la sigla FP CGIL ha sottolineato che “ulteriori passi avanti sono stati fatti sia sul sistema di relazioni sindacali sia sulla parte normativa, come su lavoro a distanza, nuovo sistema di classificazione e trattamento economico”.

Rinnovo contratto dipendenti pubblici: Legge di Bilancio 2021

L’articolo 1 comma 959 dell’ultima Legge di bilancio (L. n. 178 del 30 dicembre 2020) ha rifinanziato dal 2021 il fondo per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici per un ammontare di 400 milioni di euro annui.

La misura, peraltro, conferma l’aumento anche per le annualità successive, in maniera costante.

Le risorse in parola si aggiungono a quelle già stanziate nelle precedenti manovre finanziarie 2019 e 2020 portando così la disponibilità complessiva a 3.775 milioni di euro.

Se si considera poi l’intera Pubblica amministrazione, comprensiva quindi anche dei settori non statali, a seguito delle modifiche della Legge di bilancio 2021 le risorse destinate ai rinnovi contrattuali ammontano a 6.815 milioni di euro.

È opportuno precisare che i settori non statali comprendono:

Regioni ed enti regionali;

Servizio sanitario nazionale;

Enti locali;

Università;

Camere di commercio;

Enti pubblici non economici;

Enti di ricerca;

Enti ed amministrazione di cui all’all’art. 70, comma 4 del D.lgs. numero 165/2001.

Rinnovo contratto dipendenti pubblici: effetti in busta paga

Ma quanto incideranno le risorse decise in Legge di bilancio sulle buste paga dei dipendenti pubblici? A fare i conti delle ricadute economiche è stata l’Aran nel suo “Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici” diffuso lo scorso mese di gennaio. L’Agenzia ipotizza che i 3,8 miliardi di euro riservati nel triennio 2019-2021 ai rinnovi contrattuali determineranno per i dipendenti statali un aumento in busta paga di poco superiore al 4%, corrispondenti a circa 107 euro lordi mensili. Senza considerare l’elemento perequativo, il balzo degli stipendi dovrebbe attestarsi al 3,8% pari a 100 euro mensili.

Trattandosi di valori medi, l’aumento per i vari comparti della Pubblica amministrazione avrà effetti diversi.

Facciamo alcuni esempi:

Nel caso degli infermieri l’aumento sarebbe di circa 97 euro lordi, senza considerare l’elemento perequativo;

91,50 euro lordi per i docenti;

60,30 euro a beneficio dei dipendenti degli enti locali appartenenti alla categoria A, valore che tocca i 334 euro mensili per i dirigenti.







