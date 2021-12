Concorsi Università area tecnica e amministrativa: tutti i bandi attivi e come prepararsi

In arrivo nuove assunzioni in area tecnica ed amministrativa con i nuovi Concorsi Università. Nelle ultime settimane sono stati disposti diversi bandi da parte di alcune Università per la copertura di posti di personale tecnico amministrativo, categoria D e C.

Nei prossimi paragrafi sono elencati tutti i bandi ad oggi attivi, in continuo aggiornamento, i rispettivi requisiti di partecipazione e le prove a cui i candidati dovranno sottoporsi. Di seguito il Manuale di Legislazione Universitaria per la preparazione dei concorsi..

Indice contenuti:

Concorsi Università: requisiti generali

Per avere accesso alle procedure concorsuali elencate nei prossimi paragrafi, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali, alla data di scadenza dei rispettivi bandi:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE;

età non inferiore a 18 anni;

idoneità fisica all’impiego;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico né destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

Concorsi Università: 16 posti a Bari

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto 16 procedure di selezioni pubbliche per personale di categoria C e D con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, suddivise come segue:

1 posto di cat. D, area amministrativa gestionale, profilo Esperto di progettazione dell’Offerta Formativa;

2 posti di cat. D, area amministrativa gestionale, profilo Esperto in Analisi pensionistica e previdenziale;

1 posto di cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo Manager e-learning;

1 posto di cat. D, area amministrativa gestionale, profilo Archivista;

1 posto di cat. C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo Tecnico e-learning;

1 posto di cat. C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo Informatico web designer;

1 posto di cat. D, area amministrativa gestionale, profilo Manager della Diversità;

2 posti di cat. D, area delle biblioteche, profilo Manager di Biblioteca;

1 posto di cat. D, area amministrativa-gestionale, profilo Europrogettista;

1 posto di cat. D, area amministrativa gestionale, profilo esperto Fiscalista e Tributarista;

1 posto di cat. D, area amministrativa gestionale, profilo esperto Disturbi Specifici per l’Apprendimento;

1 posto di cat. D, area amministrativa gestionale, profilo esperto per le procedure formative, progettuali e di monitoraggio del Servizio Civile;

1 posto di cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

1 posto di cat. D, area amministrativa-gestionale, profilo Esperto di Internazionalizzazione della Ricerca e della Terza Missione.

Invio domande

La domanda di partecipazione deve essere inviata, nella modalità indicata nei rispettivi bandi di concorso, entro e non oltre il 9 dicembre 2021. I candidati devono obbligatoriamente includere la copia di un documento d’identità in corso di validità e la copia dell’avvenuto versamento del contributo per la partecipazione al concorso.

Prove d’esame

La procedura selettiva del concorso si articola in due fasi:

prova scritta,

prova orale.

Scarica i bandi

Concorsi Università: 8 posti a Milano

L’Università Bicocca di Milano ha avviato delle procedure di selezione, per esami e per titoli ed esami, per la copertura di 8 posti di personale tecnico amministrativo, categorie D e C, a tempo indeterminato e pieno, per varie aree, di cui tre posti prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate. I posti sono così suddivisi:

1 posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno e indeterminato, presso il Dipartimento di Fisica “Giuseppe Occhialini”, prioritariamente riservato alle categorie di Volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 1014 e 678 del D. Lgs. 15.3.2010, n. 66;

1 posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo pieno e indeterminato e pieno per le esigenze della Direzione Generale – Centro Servizi Scienze 1;

1 posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, a tempo pieno e indeterminato per le esigenze dell’Area Risorse Finanziarie Bilancio;

1 posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno e indeterminato per le esigenze dell’Area del Personale;

1 posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato per le esigenze dell’Area Affari Istituzionali, Legali e Comunicazione, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli artt. 1014 e 678 del d. Lgs. 15.3.2010, n. 66;

1 posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno e indeterminato per le esigenze dell’Area Sistemi Informativi;

1 posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno e indeterminato per le esigenze dell’Area Sistemi Informativi, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli artt. 1014 e 678 del d. Lgs. 15.3.2010, n. 66.

1 posto categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (12 mesi) presso l’Area della Formazione e dei servizi agli studenti, Settore affari internazionali, per le esigenze del progetto “Erasmus without paper”.

Invio domande

Per partecipare al concorso i candidati dovranno presentare la domanda entro e non oltre le ore 13,00 del 9 Dicembre 2021, seguendo le indicazioni elencate nei bandi. All’istanza di partecipazione devono essere allegate:

la copia di un documento d’identità in corso di validità;

la ricevuta del versamento di un contributo pari a 10 euro.

Prove d’esame

La procedura di selezione prevede una o due prove scritte (a seconda del profilo professionale per cui si partecipa), una prova orale e la fase di valutazione dei titoli.

Solo per il profilo professionale a tempo determinato presso l’Area della Formazione non è prevista la valutazione dei titoli.

Scarica i bandi

Concorsi Università: come prepararsi

Per la preparazione dei concorsi consigliamo il seguente manuale, che racchiude, in un unico volume di facile lettura, tutta la materia del diritto delle amministrazioni universitarie e della loro gestione finanziaria e contabile.

Vengono trattati in maniera completa e mirata tutti gli aspetti giuridici, gestionali e contabili della vita di un Ateneo, compresa l’attività di diritto privato e l’impiego alle dipendenze delle amministrazioni universitarie.

La nuova edizione prevede la presenza a fine di ogni capitolo di una selezione di quiz a risposta multipla con soluzione commentata che permettono un veloce ripasso dell’argomento e una verifica della propria preparazione.

Il testo si conclude con un’utile Appendice normativa contenente i testi legislativi del DPCM n. 166/2020 (Regolamento sull’organizzazione del Ministero dell’Istruzione) e del DM 25 marzo 2021 (Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023), corredati da una selezione di quiz di verifica.

Manuale di Legislazione universitaria – Teoria e Test

Cesare Miriello, Settembre 2021, Maggioli Editore Il testo, oltre a essere caratterizzato dalle finalità di approfondimento necessario per chi si accinge a partecipare a concorsi per la selezione o la progressione di carriera del personale universitario, costituisce uno strumento utile per chi svolge quotidianamente funzioni di gestione in ambito pubblico e ha necessità di documentarsi e aggiornarsi.







