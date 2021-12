Vaccino Covid minori: ok dell’Aifa per la fascia 5-11. Le novità

Arriva l’ok dell’Agenzia Italiana del Farmaco alla somministrazione del Vaccino Covid anche ai minori nella fascia tra 5 e 11 anni, per i quali sarà utilizzato il siero Pfizer, in una formulazione specifica per bambini e a un terzo della dose per adulti.

Gli studi sui quali si è basata l’Agenzia affermano che il siero sui bambini ha un alto livello di efficacia e non si evidenziano problemi in termini di sicurezza.

La Commissione Tecnico Scientifica dell’Aifa, ha osservato – in base a quanto riportato dal comunicato stampa dell’Agenzia – che “sebbene l’infezione da SARS-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-c), che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva”.

Il parere della CTS prosegue inoltre affermando che “la vaccinazione comporta benefici quali la possibilità di frequentare la scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi che sono particolarmente importanti per lo sviluppo psichico e della personalità in questa fascia di età”.

Ricordiamo che con la partenza della somministrazione per gli under 12 non cambierà la disciplina della Certificazione verde. Il Green Pass continuerà a non essere obbligatorio per i bambini in questa fascia d’età.

Vediamo quindi quali sono le nuove indicazioni dell’Agenzia sul vaccino Covid per i minori.

Vaccino Covid minori: fascia 5-11

Come anticipato, la Commissione Tecnico Scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco ha espresso parere favorevole alla somministrazione del vaccino Covid per i minori di 12 anni, nello specifico per la fascia pediatrica 5-11 anni.

Il parere arriva dopo la precedente autorizzazione rilasciata dall’Ema, l’omologa a livello europeo dell’Aifa, e sulla base di:

dati di farmacovigilanza raccolti negli USA a seguito della somministrazione di Comirnaty (Pfizer) in bambini di 5-11 anni;

dati relativi all’andamento di contagi ed ospedalizzazioni nella fascia di età 5-11 anni.

Nelle ultime settimane, in base ai dati dell’ISS, c’è stato un notevole incremento dei contagi nella fascia 5-11, spiegabile con l’assenza di copertura vaccinale. Pur non riscontrando considerevoli fattori di rischio nel caso di contagio in questa fascia d’età, la CTS sostiene che “la vaccinazione dei bambini comporterebbe un aumento della copertura vaccinale dell’intera popolazione e, quindi, una maggiore protezione anche per i soggetti più fragili di tutte le età, soprattutto se conviventi con i bambini.”

Come riportato in precedenza, il siero indicato per la somministrazione del vaccino Covid per i minori nella fascia 5-11 è il Comirnaty (Pfizer) in una specifica formulazione pediatrica. L’Aifa suggerisce inoltre “l’adozione/implementazione di percorsi vaccinali adeguati per l’età“.

Secondo quanto riportato da Ansa, l’Assessore alla Sanità del Lazio ha comunicato che nelle Asl della Regione saranno istituiti 78 mini-hub dedicati alla vaccinazione dei bambini con “pediatri, medici, infermieri e anche ‘clown’ per mettere a loro agio i più piccoli.” Previsto inoltre il potenziamento delle campagne di informazione per i genitori.

In base ai suggerimenti dell’Aifa e a quanto recepito dal Lazio, sarà importante vedere come si organizzeranno le altre Regioni per la somministrazione del vaccino Covid ai minori della fascia 5-11.

Vaccino Covid minori: la fascia 12-18

In questo momento i vaccini disponibili per questa fascia d’età sono i sieri prodotti da Pfizer e Moderna. Ormai dal 16 agosto per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni è possibile sottoporsi alla vaccinazione anche senza prenotazione, secondo le indicazioni del Commissario Straordinario Figliuolo per la ripartenza in sicurezza delle scuole.

Secondo il report del governo, appartengono a questa fascia oltre 4 milioni di ragazzi, dei quali il 72% ha ricevuto la prima dose, mentre ad aver completato il ciclo vaccinale in questa fascia è stato il 70% del totale.







