L’uso delle nanotecnologie per produrre presidi contro il Covid-19: il caso Envirotek

Le nanotecnologie vengono usate in tanti settori, anche e soprattutto quello sanitario. Durante l’emergenza Covid-19 la scienza dei tessuti, applicata alle nanotecnologie è stata molto utile nella produzione di presidi sanitari. Molte aziende internazionali hanno prodotto, così, mascherine chirurgiche di alta qualità. Tra queste spicca la vietnamita Wakamono, leader nell’uso di nanotecnologie. La società ha scelto l’azienda italiana Envirotek come unico referente italiano per la commercializzazione dei suoi presidi.

Cosa sono le nano-tecnologie e come sono usate contro il Covid-19

Quando si parla di nanotecnologie non si può non far riferimento alla società Wakamono, che è tra le aziende leader del settore, poiché sviluppa nanomateriali con proprietà antimicrobiche dal 2004.

Fin dal 2019, quando ci furono le prime avvisaglie relative al Covid-19 la società si è impegnata su più fronti, studiando nuovi dispositivi di protezione individuale composti da tessuti antivirali e antibatterici a base di nanomateriali.

Dalla ricerca è nata la prima mascherina chirurgica al mondo che applica le nano biotecnologie. Il Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) ha ottenuto diverse certificazioni di qualità e ha dimostrato di eliminare il 99% del virus SARS-CoV-2 e CORONAVIRUS umano, ma anche i virus influenzali A H1N1, i non-incapsulati quali il Poliovirus-I e anche il 99,9% di una vasta gamma di batteri. Ciò è possibile grazie alla presenza di uno strato di tessuto speciale chiamato Gecide, ricoperto da milioni di nanoparticelle organiche, che quando entrano in contatto col virus lo intrappolano e distruggono.

I presidi sanitari di Envirotek: caratteristiche e vantaggi

Envirotek è la società italiana che da vent’anni opera in ambito sanitario: inizialmente si è dedicata al brokeraggio farmaceutico, stringendo accordi con produttori e distributori di tutto il mondo; in seguito, si è occupata di forniture sanitarie e altri progetti di settore. Negli ultimi anni, ha partecipato a un progetto sulla sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo. Grazie a questa esperienza, ha maturato conoscenze legate alla prevenzione da infezioni. Tale esperienza e bagaglio di conoscenze hanno avuto una enorme utilità per affrontare la pandemia. Infatti, già dai primi mesi del 2020, Envirotek si è impegnata nella vendita di presidi di protezione.

In particolare, ha stretto accordi con l’azienda Wakamono, leader nel campo delle nanotecnologie, che ha scelto Envirotek come distributore esclusivo in Italia e primo in Europa.

Quella di Wakamono è la prima mascherina anti-covid registrata dal Ministero della Salute come dispositivo medico, che ha superato i massimi livelli nei set standard (EN14683 – Tipo IIR e ASTM F2100 – Livello 3).

Envirotek propone diverse tipologie di presidio di protezione, in particolare le mascherine chirurgiche Wakamono, composte da quattro strati, di cui uno in Gecide, capaci di annientare diverse tipologie di virus e proteggere efficacemente chi le indossa.

Oltre alla mascherina Wakamono anti-Covid, Envirotek propone:

mascherine FFP2 Made in Italy caratterizzate da una spalmatura microporosa a schiuma di PTFE monocomponente applicata su un tessuto di lino biologico o cotone rigenerato. Grazie allo strato di nano-micropori la schiuma filtra qualsiasi agente patogeno e consente il passaggio di aria purificata. Protegge le vie respiratorie e previene la contaminazione dell’ambiente circostante.

caratterizzate da una spalmatura microporosa a schiuma di PTFE monocomponente applicata su un tessuto di lino biologico o cotone rigenerato. Grazie allo strato di nano-micropori la schiuma filtra qualsiasi agente patogeno e consente il passaggio di aria purificata. Protegge le vie respiratorie e previene la contaminazione dell’ambiente circostante. Mascherine FFP2 KN95 composte interamente da materiale filtrante.

Envirotek si dedica anche alla vendita di guanti in nitrile medicali caratterizzati da elevati standard di qualità e disinfettanti per mani e superfici. I presidi sono commercializzati soprattutto in ambito B2B: da cliniche ad aziende e qualsiasi struttura alla ricerca di prodotti di altissima qualità da destinare al personale e alla clientela.

Maggiori informazioni su Envirotek sono disponibili nel sito ufficiale della società.







