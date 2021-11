Concorso Asst Valle Olona, 35 Infermieri: come partecipare

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 95 del 30 novembre 2021 l’avviso di indizione di un concorso pubblico da parte dell’Asst Valle Olona, per titoli ed esami, per la copertura di 35 posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo pieno da assegnare alle attività con articolazione orario sulle ventiquattro ore.

Dei 35 posti a concorso, 10 sono riservati prioritariamente ai volontari delle forze Armate. In base a quanto previsto dal bando, si applicano inoltre le riserve previste:

dalla legge 68/99 e s.m.i.;

da ulteriori leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a norma di legge.

Vediamo nei prossimi paragrafi i requisiti per la partecipazione al concorso, come fare domanda e un dettaglio sulle prove. È disponibile anche il Manuale per la preparazione al concorso e il Volume con i quiz per esercitarsi.

Concorso Asst Valle Olona, 35 Infermieri: requisiti

Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono accedere anche i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria»;

Idoneità fisica totale all’impiego, ivi compresa l’idoneità e la disponibilità all’effettuazione

Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscano,

ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;

professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) o diploma universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 4 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici dal d.m. 27 luglio 2000;

Concorso Asst Valle Olona, 35 Infermieri: domanda

La domanda di partecipazione al concorso va inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale concorsi dell’Asst Valle Olona. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 30 dicembre 2021.

Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento del contributo delle spese concorsuali di € 10,00 da effettuarsi tramite il servizio PagoPa seguendo le istruzioni riportate all’interno del bando. La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda stessa.

Concorso Asst Valle Olona, 35 Infermieri: valutazione titoli

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice ha a disposizione un massimo di 30 punti, così ripartiti:

titoli di carriera – punti 15;

titoli accademici e di studio – punti 3;

pubblicazioni e titoli scientifici – punti 2;

curriculum formativo e professionale – punti 10.

Concorso Asst Valle Olona, 35 Infermieri: prove d’esame

Le prove del concorso saranno due:

una prova scritta;

una prova orale.

La prova scritta verterà su argomenti e tecniche specifici attinenti al profilo di Infermiere e, ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice, potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica ovvero a risposta multipla. La prova si intenderà superata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 28/40.

La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta, nonché su elementi di informatica e conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese. La prova si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30.

Le date, l’orario e le sedi delle prove d’esame, nonché l’elenco dei candidati ammessi e non

ammessi, saranno comunicati mediante pubblicazione nel sito internet aziendale www.asst-valleolona.it nella sezione “Lavora con noi/procedure in corso” non meno di 20 giorni prima

dell’inizio delle prove, senza ulteriore convocazione a domicilio.

Concorso Asst Valle Olona, 35 Infermieri: come prepararsi

Per la preparazione del concorso si consigliano i seguenti volumi:

L’infermiere – Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione professionale Marilena Montalti, Cristina Fabbri, Maggioli Editore

Il manuale, giunto alla X edizione, costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti.

Ivano Cervella, Maggioli Editore, Settembre 2021

Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere.

I 6000 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato.







