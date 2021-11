Super Green Pass: cos’è, quando serve, controlli. La guida completa

Il 6 dicembre sarà in vigore il Super Green Pass, la certificazione rafforzata istituita come ulteriore misura per contrastare la quarta ondata e passare il Natale senza le restrizioni che hanno contraddistinto le festività del 2020.

Le misure sono già in vigore in Friuli Venezia Giulia dal 29 novembre, Regione passata in Zona Gialla dopo il superamento del limite di occupazione di posti letto in terapia intensiva, area non critica e superamento del limite di contagi settimanali.

Dal 29 novembre in Friuli, e dal 6 dicembre per tutto il Paese, per l’accesso ad alcune attività sociali non basterà la certificazione ottenuta con il tampone, occorrerà essere vaccinati o guariti dall’infezione da Covid. Il Super Green Pass, unito alla possibilità di ricevere la terza dose per tutti i maggiorenni dal 1° dicembre servirà a spingere ulteriormente la campagna vaccinale, che potrebbe rivelarsi fondamentare per il contrasto all’arrivo di nuove varianti.

Ma come funziona il Super Green Pass? Per cosa servirà? Come ottenerlo? Lo vediamo nei prossimi paragrafi.

Super Green Pass: cos’è

Il Super Green Pass, o Green Pass rafforzato, è stato istituito con il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 approvato durante il Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2021. Si parla di certificazione rafforzata perché prende in considerazione i soli Green Pass ottenuti in seguito alla vaccinazione o alla guarigione da Covid-19.

Occorrerà essere quindi vaccinati o guariti per ottenere la certificazione rafforzata, sulla scia di quanto è in vigore attualmente in Paesi come Austria e Germania.

Super Green Pass: quando serve

Si legge nel testo del Dl 172/2021 che la certificazione rafforzata servirà per “lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste

limitazioni“.

In poche parole, occorrerà il Super Green Pass per:

Spettacoli;

Spettatori di eventi sportivi;

Ristorazione al chiuso, con l’esclusione dei ristoranti all’interno degli alberghi (limitatamente ai clienti che vi alloggiano) e delle mense e servizi di catering;

Feste e discoteche;

Cerimonie pubbliche.

In Zona bianca il Super Green Pass sarà richiesto dal 6 dicembre al 15 gennaio, mentre in Zona Gialla e Arancione il Super Green Pass occorrerà sempre. Quindi, in caso di passaggio in zona gialla e arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato. Per questo motivo la Certificazione rafforzata è in vigore in Friuli Venezia Giulia già dal 29 novembre.

In Zona Rossa le suddette attività saranno invece soggette alle restrizioni previste dalla normativa vigente.

Super Green Pass: come ottenerlo

Non occorrerà fare qualcosa per ottenere il Super Green Pass. Secondo quanto riportato sul sito dgc.gov.it infatti, chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.

In attesa che l’applicazione venga aggiornata, è consentita la verifica delle Certificazioni verdi in formato cartaceo.

Super Green Pass: controlli

Come anticipato, il Super Green Pass sarà controllato attraverso la classica app VerificaC19, che con un aggiornamento potrà riconoscere le certificazioni rafforzate distinguendole da quelle ottenute con il tampone.

Super Green Pass: esenzione

In maniera analoga a quanto succede per la certificazione verde classica, sono esenti dall’obbligo del Super Green Pass:

i soggetti esenti dalla vaccinazione, dietro presentazione dell’apposita certificazione medica;

i bambini di età inferiore a 12 anni;

i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar;

le persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

Super Green Pass: sanzioni

Le sanzioni applicabili alle attività per le quali è richiesta la certificazione rafforzata sono le stesse attualmente in vigore, per cui in particolare si rischia:

multa da 400 a 1000 euro ;

; chiusura da 1 a 10 giorni dell’esercizio, qualora le infrazioni dovessero essere riscontrate per tre volte in tre giorni diversi.

Nel caso in cui, a seguito di controlli effettuati in un locale, venga accertata la non corrispondenza tra il possessore del Green Pass e l’intestatario del certificato, la sanzione verrà applicata solo al cliente e non al gestore del locale. La multa è prevista per i gestori solo in caso di palesi responsabilità a loro carico, ad esempio nel caso in cui questi si rifiutino di controllare la Certificazione Verde.







© RIPRODUZIONE RISERVATA