Concorso Comune Grottaferrata, 12 istruttori amministrativi: requisiti e prove

La Gazzetta Ufficiale n. 93 del 23 novembre 2021 ha reso nota l’apertura di un nuovo Concorso Comune Grottaferrata, per esami, per la copertura di 12 posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per partecipare al concorso, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Comune Grottaferrata: requisiti

Possono partecipare al concorso le persone che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, siano in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;

godimento dei diritti politici;

aver compiuto l’età di 18 anni;

non aver compiuto i 65 anni di età quale limite ordinamentale applicabile nel pubblico impiego;

per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare;

non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali e la Pubblica Amministrazione;

non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o dispensati dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause;

essere fisicamente idoneo all’impiego.

Inoltre, ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti specifici:

possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria;

di secondo grado che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria; conoscenza della lingua inglese;

conoscenza dell’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto office, posta elettronica, navigazione internet).

per soli i candidati che intendo fruire delle riserve di cui al presente bando, nonché dei titoli di precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 s.m.i.., il titolo/titoli che dà diritto alla riserva e/o documentazione comprovante il possesso di eventuale titolo di precedenza, preferenza.

idoneità psico-fisica all’espletamento delle particolari mansioni del profilo messo a concorso.

Il bando di concorso sottolinea che l’Amministrazione sottoporrà obbligatoriamente il candidato dichiarato vincitore agli opportuni accertamenti sanitari prima dell’immissione in servizio. L’esito non favorevole di tali accertamenti determinerà la non assunzione e lo scorrimento della graduatoria.

Concorso Comune Grottaferrata: invio domande

La domanda di partecipazione alla Selezione dovrà essere redatta unicamente in via telematica, sulla piattaforma indicata a questo link entro e non oltre le ore 12:00 del 23 dicembre 2021.

Concorso Comune Grottaferrata: prove d’esame

Le prove d’esame previste dal bando a cui i candidati saranno sottoposti si articolano come di seguito:

prova scritta: si svolgerà mediante la risoluzione di quesiti a risposta multipla e/o quesiti a risposta sintetica;

si svolgerà mediante la risoluzione di quesiti a risposta multipla e/o quesiti a risposta sintetica; prova orale – colloquio: verterà sulle materie elencate nel paragrafo seguente. Contestualmente alla prova orale, i concorrenti saranno sottoposti ad una verifica delle conoscenze della lingua inglese e delle conoscenze informatiche. La verifica consisterà in un test con quesiti a risposta chiusa e/o la traduzione dall’inglese all’italiano e/o dall’italiano all’inglese e/o quesiti a risposta multipla sull’utilizzo del personal computer (ambiente MS Windows) e sul pacchetto MS Office, e per la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Windows, pacchetto Office, posta elettronica, ecc.).

Concorso Comune Grottaferrata: materie d’esame

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000);

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, Contabilità pubblica, Armonizzazione dei sistemi contabili;

Norme generale sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. 165/2001);

Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo;

Accesso agli atti, accesso civico e generalizzato;

Riservatezza dei dati personali (D.Lgs 101/2018);

Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005);

Normativa in materia di appalti e contratti (D.Lgs 50/2016);

Normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa;

Elementi di Diritto Amministrativo;

Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A.;

Redazione atti amministrativi;

Codice comportamento, diritti e doveri dei pubblici dipendenti;

Cenni sulla normativa di settore dei servizi del comune (SUAP, anagrafe, tributi, protocollo, servizi sociali, turismo cultura) .

Concorso Comune Grottaferrata: punteggi

La Commissione Esaminatrice dispone di un punteggio complessivo di 60 punti ripartito fra i titoli e le varie prove d’esame come segue:

prova scritta, punti 30

prova orale – colloquio, punti 30

Saranno ammessi a sostenere la prova orale esclusivamente quei candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30. Inoltre, essa si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale, da esprimersi in sessantesimi, sarà dato dalla somma del voto complessivo riportato nelle prove d’esame.

