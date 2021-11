L’orientamento professionale targato Mentoring Day – Legal Edition

Il 1° dicembre arriva la seconda edizione del Mentoring Day – LEGAL Edition promossa da ISTUD.

L’iniziativa di orientamento alla carriera si terrà dalle 14.30 alle 16.30 in diretta su Zoom: l’appuntamento sarà dedicato a giovani laureati e laureandi in giurisprudenza per supportarli nella pianificazione della propria carriera.

La partecipazione all’evento è a posti limitati e completamente gratuita e garantirà agli iscritti un importante momento di contatto.

Ad essere presenti saranno professionisti di aziende nazionali, multinazionali, studi e società di consulenza grazie ai quali scoprire più a fondo un’area lavorativa ad altissima complessità.

Per dare l’occasione di comprendere appieno le possibilità di inserimento nel settore e di specializzazione di ciascuno, i partecipanti accederanno a colloqui one to one di orientamento alla carriera con i Senior Legal Mentor coinvolti.

I colloqui saranno un momento di confronto professionale in cui ci sarà data la possibilità, curriculum alla mano, di ricevere consigli, fare domande e cominciare a creare il proprio network di conoscenze professionali.

Per indirizzare il futuro del settore, sono necessarie risorse giovani con un solido background giuridico e tanta voglia di confrontarsi con il mondo delle aziende.

Mai come in questa fase le nuove generazioni possono dare il proprio contributo in termini di innovazione, energia, competenze digitali per la crescita della funzione e della professione a tutti i livelli.

Per esprimere al meglio le potenzialità delle nuove generazioni, è però necessaria la testimonianza diretta di chi conosce intimamente i meccanismi del settore.

Solo un contatto costruttivo tra generazioni diverse può portare i futuri professionisti ad orientarsi nel mondo del lavoro in modo consapevole, cogliendo tutte le opportunità possibili e scartando strade a basso ritorno.

Con la sua iniziativa, ISTUD Business School vuole supportare, in coerenza alla propria mission, giovani talenti nel pianificare e progettare un percorso di carriera grazie al supporto dell’ampio network di aziende costruito nel corso degli oltre cinquant’anni di attività.

È per questo che il Mentoring Day di ISTUD è un’occasione unica nel panorama italiano per scoprire insieme opportunità, aree di crescita e competenze chiave per il futuro successo nel settore.

All’evento hanno già confermato la propria partecipazione professionisti legal come Paolo Vitaloni – Partner, Corporate M&A and PE Lawyer per Carnelutti Law Firm –, Claudia Ricchetti – General Counsel per Atlantia –, Antonella Pellegrini – Direttore compliance, diritto del lavoro e operazioni straordinarie per Mediaset –, Mariarosaria Mirolla – Direzione Affari Legali e Societari per Kuwait Petroleum Italia –, Lucia Martinoli – Responsabile direzione legale e societaria per Banca IFIS –, Debora Verdini – Legal Department Specialist per Elica –, e Fabio Cangiano – Senior Legal Director per Trelleborg Wheel Systems.

Se vuoi ricevere indicazioni e consigli sui prossimi passi da compiere a livello di formazione o di scelta lavorativa, prenota subito la tua partecipazione e assicurati i tuoi colloqui one to one.

Sarà ISTUD Business School a ricontattarti con il link dell’evento e tutti i dettagli sulla giornata e fissare gli slot a tua disposizione con i Senior Legal del suo network professionale.







