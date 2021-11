Concorso Inps 2022, in arrivo 385 assunzioni a tempo indeterminato

Nuove assunzioni in arrivo con il prossimo Concorso Inps 2022. L’ente previdenziale ha infatti resa nota l’imminente pubblicazione di un nuovo bando di concorso a partire dal 2022, destinato al reclutamento di 385 unità di personale di Area C, con profilo economico C1, a tempo indeterminato.

Le assunzioni previste sono finalizzate alla gestione dell’assegno unico universale, il sussidio economico mensile che verrà erogato da parte dell’Inps alle famiglie con figli fino ai 21 anni di età. La prestazione a sostegno delle famiglie entrerà in vigore il prossimo anno, e porterà ad un notevole aumento del carico di lavoro dell’ente previdenziale. Di conseguenza, si rende necessario il rafforzamento del personale.

Per conoscere nel dettaglio i requisiti richiesti per partecipare al concorso, i profili professionali coinvolti e le fasi della procedura selettiva occorrerà attendere la pubblicazione del bando ufficiale. Nel frattempo, nei prossimi paragrafi, forniamo le prime informazioni utili.

Concorso Inps 2022: requisiti

Per l’accesso degli aspiranti candidati al concorso nei profili professionali in area C, i requisiti generici richiesti sono i seguenti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o appartenenza a una delle tipologie previste dall’art.38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

laurea;

non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;

non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego.

Concorso Inps 2022: procedura selettiva

E’ probabile che le 385 assunzioni annunciate avverranno con la pubblicazione, nei prossimi mesi, di più di un bando.

Per ulteriori informazioni riguardo le modalità di espletamento della procedura selettiva occorre attendere la pubblicazione del bando di concorso ufficiale. Tuttavia, nel caso in cui essa venisse gestita come nei concorsi passati, potrebbe essere composta da quattro fasi:

prova preselettiva,

due prove scritte a risposta multipla,

prova orale.







