Green pass rafforzato, terza dose per sanitari, tamponi: le ultime novità

Con l’arrivo della quarta ondata e il conseguente aumento dei contagi crescono le ipotesi di possibili revisioni alle misure adottate finora per la lotta alla pandemia. Nel prossimo Consiglio dei Ministri il Governo dovrebbe decidere sull’obbligo della terza dose per i sanitari, tra i primi ad aver ricevuto il siero al momento dell’apertura della campagna vaccinale e tra le categorie più a rischio in questo momento. Novità potrebbero arrivare prossimamente anche sul fronte Green Pass, che potrebbe essere rafforzato o avere una durata inferiore: tenendo conto degli ultimi rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità e con l’obiettivo di spingere sulle terze dosi, il Green Pass potrebbe veder ridotto il suo periodo di validità da 12 a 9 mesi.

Si fanno più forti le ipotesi di restrizioni imposte solo ai non vaccinati, misure richieste dalle Regioni ma che fino a questo momento non hanno trovato il parere favorevole del premier Draghi.

Ulteriore novità potrebbe riguardare l’uso dei tamponi per la certificazione verde. I test antigenici rapidi sono sicuramente meno affidabili dei tamponi molecolari, e nei giorni scorsi il consigliere del Ministro della Salute, Walter Ricciardi, ha proposto di affidarsi esclusivamente ai tamponi molecolari per l’ottenimento del Green Pass.

Vediamo quindi le ultime novità sul Certificato verde e cosa potrebbe cambiare prossimamente con il Green Pass rafforzato, in attesa di nuovi aggiornamenti.

Green Pass: riduzione della durata a 9 mesi

Come anticipato, per spingere sulle terze dosi il Governo potrebbe ridurre la durata della certificazione verde ottenuta con la seconda dose, portandola da 12 a 9 mesi. Sulla questione si era espressa la ministra Gelmini, che ai microfoni di Skytg24 aveva affermato che la validità della certificazione verde “resta a 12 mesi, ma il governo monitora l’andamento dei contagi e sulla base di questi valuteremo la durata futura“. La riduzione potrebbe quindi arrivare in relazione all’andamento dei contagi, ma gli ultimi dati fanno pensare che la decisione potrebbe essere presa presto.

Contestualmente potrebbe essere prorogato al 2022 l’obbligo del Green Pass, l’ipotesi sarebbe quella di una proroga fino a giugno.

Obbligo terza dose al personale sanitario

I contagi tra il personale sanitario stanno aumentando bruscamente nell’ultimo periodo. Stando al report sul Covid del Sindacato Infermieri Italiani – Nursing Up, nel periodo tra il 14 ottobre e il 14 novembre i contagi sono raddoppiati rispetto al mese precedente.

I sanitari sono stati tra i primi a ricevere il vaccino, e sono già soggetti all’obbligo di legge grazie al cd. Decreto Covid (Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76). Nei prossimi giorni dovrebbe quindi arrivare in Consiglio dei Ministri l’obbligo per i sanitari di sottoporsi alla terza dose.

Nel frattempo, una circolare del Commissario straordinario Figliuolo ha invitato le Regioni ad avviare la somministrazione delle terze dosi anche agli over 40 a partire dal 22 novembre. Questa decisione si allineerebbe alla volontà di ridurre la validità del Green Pass.

Green Pass solo con tampone molecolare

Un’ulteriore stretta potrebbe arrivare sull’uso dei tamponi per ottenere il Green Pass. Questa sarebbe la scelta più discussa, se pur con delle solide motivazioni. Il test antigenico rapido è molto meno attendibile del tampone molecolare, e secondo il consulente Ricciardi non farebbe emergere il 30% dei positivi. Per questo motivo la sua proposta è di utilizzare ai fini della Certificazione Verde il solo tampone molecolare.

Smettere di utilizzare i tamponi rapidi significherebbe causare diversi disagi, e inoltre le farmacie non potrebbero più dare il loro contributo per le certificazioni verdi. Per questo motivo si pensa a una mediazione: riduzione della validità del Green Pass ottenuto con test antigenico rapido, da 48 a 24 ore.

Green Pass rafforzato: cosa chiedono le Regioni

L’aumento dei contagi preoccupa le Regioni, che hanno chiesto al Governo l’introduzione di misure restrittive rivolte solo ai non vaccinati, come un Green Pass rafforzato sulla scia di quanto sta avvenendo in Austria e in altri paesi. Il Governo sta lavorando su questa linea ma l’iniziale intenzione del premier Draghi non andava in questa direzione, soprattutto con l’attuale livello di contagi che non è paragonabile a quello austriaco. Le restrizioni e la spinta sulla campagna vaccinale in questo senso hanno dato e stanno dando i loro frutti.

La linea dura potrebbe consistere in un Green Pass rafforzato e ottenibile solo con vaccino o guarigione, mentre il tampone potrebbe restare solo per il lavoro. In questo modo le attività sociali sarebbero precluse ai non vaccinati, sul modello austriaco delle 2G (Geimpft – vaccinato e Genesen – guarito NdR). Questa misura potrebbe essere applicata a partire dalla Zona arancione.

Si tratta di misure ancora sul tavolo del Governo e che non dovrebbero essere prese subito, con l’eccezione dell’obbligo della terza dose per i sanitari. Occorreranno diverse valutazioni, mentre in questo momento l’Italia è ancora tutta in Zona Bianca e il sistema sanitario sta reggendo bene all’ondata. Si attendono quindi nuovi sviluppi e il prossimo Consiglio dei Ministri.







© RIPRODUZIONE RISERVATA