Concorso Ordinario Infanzia e Primaria, prova scritta: come prepararsi

Dopo quasi due anni di stop dovuto all’emergenza pandemica, riparte il Concorso Ordinario Infanzia e Primaria. La scorsa settimana il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto recante le disposizioni riguardo il presente concorso e tutte le procedure concorsuali che verranno indette in futuro, attraverso cui si rendono note le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.

Inoltre, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha recentemente annunciato che le prove del suddetto concorso si terranno entro il mese di dicembre 2021.

Dunque, considerata l’imminenza della prima fase della procedura selettiva del concorso, come affrontarla al meglio? Nel prossimi paragrafi offriamo un approfondimento sulle modalità di svolgimento della prova scritta e sulla preparazione mirata al suo superamento.

Di seguito il Manuale per la preparazione alla prova scritta.

Concorso Ordinario Infanzia e Primaria: tempistiche

In seguito alla pubblicazione del decreto ministeriale, si attende quella del nuovo bando del concorso in Gazzetta Ufficiale e, contestualmente, l’avviso contenente il calendario di svolgimento delle prove scritte che verrà reso disponibile ai candidati sul sito del Ministero dell’Istruzione.

Come già anticipato, inoltre, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha recentemente rivelato, nel corso di un intervento al convegno sugli Stati generali dell’Istruzione ad Arezzo, che le prove dei concorsi per infanzia e primaria (in riferimento ai concorsi precedentemente banditi nel 2020) saranno svolte entro il mese di dicembre 2021.

Decreto ministeriale

Concorso Ordinario Infanzia e Primaria: prove

Niente prova preselettiva. La procedura selettiva è stata infatti semplificata con lo scopo di assicurare la pubblicazione annuale dei bandi di concorso ordinario e straordinario, e dunque seguirà le novità introdotte dal Decreto Sostegni bis, integrate nel decreto ministeriale, che consistono:

nell’eliminazione della prova preselettiva,

nella trasformazione della prova scritta in una prova computer based a risposta multipla.

Tolta la fase di preselezione, in conclusione, il Concorso Ordinario Infanzia e Primaria prevede due prove: una scritta ed una orale.

Concorso Ordinario Infanzia e Primaria: prova scritta

Come specificato nel decreto, la prova scritta del concorso, la prima delle due fasi previste dalla nuova procedura di selezione, consisterà in una prova computer based a risposta multipla.

I candidati dovranno svolgere l’esame scritto, consistente nella risoluzione di un totale di 50 quesiti, in un massimo di 100 minuti. Le domande saranno distinte a seconda della procedura come di seguito:

Posti comuni Posti di sostegno 40 quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento. 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è

esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.

Ricordiamo, inoltre, che non sarà pubblicata la banca dati.

La prova si considera superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.

Concorso Ordinario Infanzia e Primaria: come prepararsi

Per la preparazione alla prova scritta della procedura concorsuale per i docenti infanzia e primaria consigliamo lo studio del seguente manuale, che rappresenta un’ampia rassegna di quesiti a risposta multipla con soluzione commentata sulle seguenti materie oggetto de’esame:

metodologie didattiche e programmazione per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;

metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità per la scuola dell’infanzia e primaria;

legislazione scolastica e riforme ordinamentali (sistema scolastico italiano, autonomia scolastica e organizzazione del sistema, stato giuridico del docente, governance delle istituzioni scolastiche);

teorie e metodologie della didattica (ambienti di apprendimento e metodologie, organizzazione e gestione di una lezione efficace, uso delle tecnologie dell’informazione, LIM e sussidi multimediali, CLIL);

sistema di valutazione scolastico (INVALSI, valutazione degli apprendimenti);

scuola dell’inclusione (didattica speciale, disabilità certificata, DSA, BES);

dimensione europea della scuola;

lingua inglese;

informatica.

Nella sezione online, infine, è disponibile un simulatore di quiz per continuare ad esercitarsi in vista della prova.

Rosanna Calvino, Leonilde Barone, Paolo Ammendola

Maggioli editore, Novembre 2021

Il volume è un indispensabile strumento per la preparazione alla prova scritta del Concorso ordinario per docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.







© RIPRODUZIONE RISERVATA