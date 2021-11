Esame di Stato Geometra 2021, ultimi giorni per la prova orale

*aggiornamento 19/11/2021: mancano pochi giorni, ormai, all’inizio della sessione d’Esame di Stato Geometra 2021 che, anche quest’anno, consisterà in un’unica prova orale, svolta da remoto gli stessi giorni su tutto il territorio nazionale.

Giovedì 18 novembre, infatti, è stato predisposto il calendario della prova orale e la comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami, i quali inizieranno martedì 23 novembre 2021.

Di seguito il Manuale per la preparazione dell’Esame di Stato Geometra 2021.

***

Con l’ordinanza 220, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 27 luglio, il Ministero dell’istruzione rende noto il calendario degli esami di stato geometra e geometra laureato per l’anno 2021 (oltre ad agrotecnico e agrotecnico laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato).

L’emergenza Covid-19 ha compiuto poco più di un anno e continuano le modifiche allo svolgimento dei concorsi e agli esami di abilitazione. Come per la sessione 2020, tenutasi a febbraio di quest’anno (decreto n.21 del 15 gennaio 2021), anche la sessione 2021 consisterà un’unica prova orale, svolta gli stessi giorni su tutto il territorio nazionale ma con la modalità a distanza.

In questo articolo riportiamo le date da ricordare per l’iscrizione e per lo svolgimento della prova orale. Approfondiremo poi struttura della prova, punteggi e i testi utili per la preparazione. Ad esempio l’edizione aggiornata dei “Temi svolti per geometri” e la “Guida alla professione di geometra” .

Il Ministero ha individuato le seguenti date:

16 novembre 2021 , ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal regolamento dei rispettivi ordini nazionali;

, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal regolamento dei rispettivi ordini nazionali; 17 novembre 2021 , ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;

, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare; 18 novembre 2021 , ore 8,30: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami;

, ore 8,30: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami; 23 novembre 2021, ore 8,30: inizio della prova orale.

Prova orale esame di stato geometri: in cosa consiste

La prova orale verte sugli argomenti indicati nella tabella B, allegata all’ordinanza, per accertare l’acquisizione delle competenze, delle conoscenze e delle abilità specifiche per il profilo professionale.

La prova ha una durata massima di 30 minuti e ogni giorno potrebbero essere convocati non meno di 5 candidati per almeno 5 giorni a settimana. Ogni Consiglio/Collegio Nazionale fornirà indicazioni sull’utilizzo della piattaforma e sulla procedura per richiedere assistenza tecnica, al fine di consentire un corretto svolgimento e funzionamento del sistema a distanza.

Non sono consentite prove suppletive, quindi i candidati che risultino assenti il giorno della prova verranno esclusi dalla procedura.

L’abilitazione all’esercizio delle libere professioni è conseguita solo dai candidati che raggiungano una valutazione di almeno 60/100.

Prova orale esame di stato geometri: come prepararsi

La diciottesima edizione, pubblicata nel 2020, dei “Temi svolti per geometri” propone e svolge in modo approfondito temi di:

edilizia (con utili consigli per la risoluzione di tali tipi di tracce);

costruzioni;

topografia;

estimo;

pratica professionale (consulente tecniche in compravendite immobiliari, pratiche catastali, etc).

Il manuale per l’esame di Stato è utile anche per approfondire gli aspetti legati alla partecipazione a corsi di formazione alternativi al tirocinio e pratica professionale:

Esame di stato geometri: quando fare domanda

I candidati devono inviare la domanda di ammissione entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami». La scadenza dei termini è prevista per il 26 agosto 2021.

Alla domanda devono essere allegati:

curriculum, sottoscritto dal candidato e relativo al percorso di studi e all’attività professionale svolta;

eventuali pubblicazioni di carattere professionale;

ricevuta di versamento della tassa di ammissione agli esami;

fotocopia di un documento d’identità;

elenco, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati a corredo della domanda.

Scarica allegati e programma delle prove

Esame di stato geometri: come prepararsi

Il seguente volume è un utile strumento di consultazione per la pratica professionale, trattando le varie competenze del Geometra (Tecnico in Costruzioni, Ambiente e Territorio) sia dal punto di vista teorico che operativo. Si compone di due parti:

la prima è inerente alla preparazione dell’Esame di Stato, analizzando i contenuti e le strategie da adottare per le prove d’esame;

la seconda approfondisce le diverse materie tecnico-scientifiche, trattandole nel contesto professionale di applicazione.

Associata al volume si trova una ricca selezione di materiali online, tra cui i temi delle prove d’esame (dal 1987 ai giorni nostri), le norme di riferimento per la professione, esempi di pratiche svolte, fac-simile di modulistica e di relazioni editabili.

Guida alla professione di Geometra

Tecnico in costruzioni, ambiente e territorio (CAT)

Il manuale, utile supporto per la preparazione ottimale agli esami di Stato per l’abilitazione alla professione e per i corsi di formazione alternativi al tirocinio, è giunto alla terza edizione aggiornata che si presenta rinnovata e ampliata nei contenuti.







