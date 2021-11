Concorso Asp Palermo per 30 collaboratori amministrativi: riaperti termini per fare domanda

*aggiornamento del 12/11/2021: nella Gazzetta Ufficiale n. del 12 novembre 2021 è stato pubblicato l’avviso relativo alla riapertura dei termini per fare domanda di partecipazione al concorso Asp Palermo e alla modifica della procedura selettiva.

Nei paragrafi seguenti tutte le novità introdotte attraverso la modifica al bando pubblicata in Gazzetta Ufficiale riguardo la procedura selettiva, i requisiti e la domanda di partecipazione.

Indetto il concorso Asp Palermo per la copertura di 30 posti di Collaboratore amministrativo professionale. La deliberazione del direttore generale n.744 del 5 agosto 2020 ha parzialmente revocato la precedente delibera che stabiliva la mobilità preventiva e l’assunzione di solamente 24 unità.

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 3 dicembre 2020 esclusivamente in via telematica.

Concorso Asp Palermo, 30 collaboratori amministrativi: requisiti di ammissione

A seguito della riapertura del bando, i seguenti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione del precedente bando e, specificatamente, entro il 3 dicembre 2020. Gli eventuali titoli prodotti dai nuovi candidati devono essere stati acquisiti entro la suddetta data.

Possono fare domanda di partecipazione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, di Paesi europei o di Paesi Terzi (in possesso di un valido titolo di soggiorno);

italiana, di Paesi europei o di Paesi Terzi (in possesso di un valido titolo di soggiorno); godimento dei diritti civili e politici ;

; idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo;

per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo; non essere stati esclusi dall’ elettorato politico attivo ;

; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

non essere stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di comparto;

non essere stati condannati con sentenza definitiva per un reato che impedisce la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio di vecchio ordinamento o lauree magistrali/specialistiche equiparate.

Domanda concorso Asp Palermo, 30 collaboratori amministrativi

Le nuove domande di partecipazione devono essere inviate online entro il 12 dicembre 2021, mentre le istanze inoltrate alla scadenza del precedente bando rimangono valide.

Per la presentazione i candidati devono far riferimento al sito istituzionale dell’Asp Palermo www.asppalermo.it.

Concorso Asp Palermo, 30 collaboratori amministrativi: prove

La selezione del concorso 30 collaboratori amministrativi ASP Palermo consisterà in una sola prova scritta, nel caso in cui la procedura fosse espletata in periodo emergenziale, consistente in quesiti a risposta sintetica/multipla sulle materie sotto elencate, nonché su elementi di informatica e di lingua inglese.

La prova orale, nel caso in cui venisse effettuata, verterà sulle materie della precedente prova. Nel corso del colloquio verrà verificata anche la conoscenza dei principali elementi informatici e della lingua inglese.

Le materie della prova scritta sono:

legislazione Sanitaria nazionale e regionale;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro;

diritto costituzionale (con particolare riferimento ai diritti e doveri del cittadino e alla disciplina del Pubblico impiego);

diritto penale;

reati contro la Pubblica Amministrazione;

elementi di contabilità economica e patrimoniale;

elementi di diritto della salute e della sicurezza sul lavoro;

normativa riguardante l’organizzazione del servizio sanitario della Sicilia.

Per la preparazione si consiglia:

