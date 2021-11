Concorsi istruttori amministrativi 2021, tutti i bandi pubblicati e come prepararsi

In arrivo nuove assunzioni in area amministrativa con i nuovi Concorsi istruttori amministrativi 2021. Negli ultimi mesi sono stati disposti diversi bandi da parte di alcuni Comuni per la copertura di posti del profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C.

Gli aspiranti candidati che intendono partecipare ai concorsi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di seguito elencati, alla data di scadenza disposta dai rispettivi bandi:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

o di uno dei paesi dell’Unione Europea; età non inferiore a 18 anni ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente;

allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione , per persistente insufficiente rendimento;

, per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.198.

Vediamo ora nel dettaglio i requisiti, le prove descritte nei bandi di ciascun concorso e i testi per studiare . Di seguito un indice dei contenuti:

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 3 posti a Trissino

Il Comune di Tissino ha disposto un concorso pubblico per la copertura di 3 posti di istruttore amministrativo, categoria C, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

Per l’ammissione al concorso pubblico è richiesto il possesso del diploma di Scuola Media Superiore, conseguito a seguito di corso quinquennale di studi.

Invio domande

Le richieste di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate con una delle seguenti modalità, entro e non oltre il 29 novembre 2021:

direttamente al protocollo comunale;

a mezzo fax al nr. 0445/499312.

invio all’indirizzo P.E.C. del Comune: trissino.vi@cert.ip-veneto.net.

Prove d’esame

L’esame consisterà in una prova scritta e una prova orale:

prova scritta: in presenza e della durata massima di sessanta minuti, consisterà in un test a risposta multipla e potrà essere svolta mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali;

in presenza e della durata massima di sessanta minuti, consisterà in un test a risposta multipla e potrà essere svolta mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali; prova orale: consisterà in un colloquio sulle materie d’esame. In sede di prova orale si provvederà, inoltre, all’accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Scarica il bando

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 6 posti a Pinerolo

Il Comune di Pinerolo ha indetto un concorso pubblico per la copertura di 6 posti del profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C.

Invio domande

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 2 dicembre 2021 seguendo la procedura telematica su questa piattaforma, selezionando il concorso in oggetto.

Prove d’esame

La selezione dei candidati consiste in tre prove:

una (eventuale) prova di preselezione : consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove d’esame, nonché problemi logico-deduttivi e numerici;

: consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove d’esame, nonché problemi logico-deduttivi e numerici; una prova scritta : potrebbe consistere nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o predeterminata, o in domande a risposta aperta, o nella redazione di un elaborato;

: potrebbe consistere nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o predeterminata, o in domande a risposta aperta, o nella redazione di un elaborato; una prova orale.

Scarica il bando

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 14 posti Federazione Camposampierese

La Federazione dei comuni del Camposampierese (Provincia di Padova) ha indetto un concorso pubblico in forma associata fra più enti, per esami, per la copertura di 14 posti di istruttore amministrativo, categoria C a tempo indeterminato, di cui tredici a tempo pieno ed uno a tempo parziale 50%, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.

Invio domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta utilizzando unicamente l’apposita piattaforma digitale disponibile all’indirizzo https://portaleconcorsi.fcc.veneto.it/, dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica (NO PEC), entro e non oltre il 2 dicembre 2021.

Prove d’esame

Le prove saranno tre:

una (eventuale) prova preselettiva: si svolgerà attraverso quiz a risposta multipla sulle materie previste per la prova orale;

si svolgerà attraverso quiz a risposta multipla sulle materie previste per la prova orale; una prova scritta: consisterà, a scelta della Commissione esaminatrice, nello svolgimento di un tema, nella risoluzione di quiz a risposta multipla sulle materie della prova orale o nella risoluzione di quesiti preventivamente elaborati a risposta sintetica e/o a risposta aperta sulle materie della prova orale, oppure, nella redazione di un elaborato a carattere teorico-pratico inerente alle materie della prova orale;

consisterà, a scelta della Commissione esaminatrice, nello svolgimento di un tema, nella risoluzione di quiz a risposta multipla sulle materie della prova orale o nella risoluzione di quesiti preventivamente elaborati a risposta sintetica e/o a risposta aperta sulle materie della prova orale, oppure, nella redazione di un elaborato a carattere teorico-pratico inerente alle materie della prova orale; una prova orale.

Scarica il bando

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 4 posti Unione Colline Maltidiche

E’ stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 4 posti a tempo indeterminato e a tempo pieno, di istruttore amministrativo/istruttore, categoria C1 del CCNL comparto funzioni locali, di cui:

uno da assegnare all’area affari generali e risorse del Comune di Quattro Castella (RE),

uno da assegnare all’area educativo, sportiva e culturale del Comune di Quattro Castella,

uno da assegnare all’area culturale, sport e tempo libero del Comune di Albinea e uno da assegnare all’area affari generali dell’Unione Terra di Mezzo.

Invio domanda

Per essere ammessi al presente concorso gli aspiranti dovranno presentare la domanda entro e non oltre le ore 12 del 6 dicembre 2021.

La domanda di partecipazione redatta in carta semplice e la documentazione alla stessa

allegata dovrà essere inoltrata con le seguenti modalità:

consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Unione Colline Matildiche presso il Comune di Quattro Castella – Piazza Dante 1- 42020 Quattro Castella (RE),

a mezzo PEC con invio all’indirizzo: unione@pec.collinematildiche.it purché venga

dichiarato che la casella di posta elettronica certificata è quella personale del candidato;

dichiarato che la casella di posta elettronica certificata è quella personale del candidato; a mezzo fax al numero 0522/249298 (fax del Comune di Quattro Castella – all’attenzione del Servizio Personale dell’Unione Colline Matildiche).

Prove d’esame

prova scritta a contenuto teorico/pratico;

prova orale.

Scarica il bando

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 6 posti a Paderno Dugnano

Il Comune di Paderno Dugnano ha indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di istruttore amministrativo, categoria C, con riserva del 50% al personale interno.

Invio domande

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata unicamente in via

telematica entro e non oltre le ore 12 del 15 novembre 2021 pena esclusione dal concorso.

Per l’iscrizione alla selezione è necessario accedere al seguente indirizzo:

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Prove d’esame

Le prove del concorso si articoleranno nelle seguenti fasi:

una eventuale prova preselettiva: quesiti a risposta multipla e/o sintetica sulle materie d’esame e/o di cultura generale;

quesiti a risposta multipla e/o sintetica sulle materie d’esame e/o di cultura generale; una prova scritta: quesiti a risposta sintetica/elaborato sulle materie d’esame;

quesiti a risposta sintetica/elaborato sulle materie d’esame; una prova orale.

Concorsi istruttori amministrativi 2021: come prepararsi

Per la preparazione ai concorsi per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo consigliamo il seguente volume.

Istruttore Direttivo e Funzionario Area amministrativa e contabile Cat. C e D negli Enti locali 2020 S. Biancardi, C. Costantini, E. Lequaglie, L. Oliveri, M. Quecchia, N. Rinaldi, G. Uderzo, 2020, 2020, Il volume espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Istruttore direttivo e Funzionario (cat. C e D) dell'area amministrativa e dell'area contabile negli Enti locali.



