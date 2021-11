Assegno unico figli da marzo 2022: cosa cambia e ultime notizie

Il tanto atteso Decreto attuativo che darà il via libera all’Assegno unico per le famiglie con figli a carico è pronto per approdare in Consiglio dei ministri.

La volontà dell’Esecutivo Draghi è quella di introdurre già dai primi mesi del 2022 il sussidio economico mensile, con lo scopo di riordinare e razionalizzare le misure di sostegno alle famiglie con figli a carico, i cui contorni sono stati peraltro definiti con la Legge delega numero 46 del 1° aprile 2021.

Per mettere in pratica l’Assegno, che sostituirà, ricordiamolo, ANF e detrazioni IRPEF in busta paga, è necessaria, una volta approvato il Decreto legislativo, l’implementazione da parte dell’INPS della procedura telematica, al fine di permettere ai beneficiari di inoltrare le richieste.

Senza dimenticare poi che l’aiuto è parametrato all’indicatore ISEE in corso di validità. Si dovrà quindi consentire alle famiglie di presentare la DSU (adempimento necessario per ottenere l’ISEE) e successivamente inoltrare l’istanza di sussidio.

Per scongiurare il rischio di perdere alcune mensilità dell’Assegno in attesa di terminare gli adempimenti burocratici, sta prendendo forma nel Governo l’idea di posticipare l’avvio della misura a Marzo 2022 così da concedere ai beneficiari un ampio margine di tempo per le pratiche ISEE.

Si studiano inoltre correttivi economici a beneficio di coloro che, complice il passaggio all’Assegno unico, vedranno ridursi gli aiuti rispetto a quanto attualmente ricevono sotto forma di assegni familiari e detrazioni per figli a carico.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Assegno unico figli 2022: Decreto attuativo

Ai sensi della Legge 1° aprile 2021 numero 46 (articolo 1 comma 1) il Governo è delegato ad adottare, entro “dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” uno o più “decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico” grazie all’introduzione dell’Assegno unico e universale.

Dall’introduzione di misure ponte a decorrere dal 1° luglio 2021, vedi la maggiorazione degli ANF ed il sussidio temporaneo per i soggetti non destinatari degli assegni familiari, sino al 31 dicembre 2021, emerge l’intenzione dell’esecutivo di far decorrere l’Assegno unico dal 1° gennaio 2022.

Considerati i tempi tecnici per l’avvio della misura, l’approvazione del decreto in Consiglio dei ministri è attesa nelle prossime settimane.

Assegno unico figli: primi assegni a Marzo 2022?

Una volta entrata in vigore il Decreto attuativo si dovrà attendere l’implementazione da parte dell’INPS dell’infrastruttura telematica che accoglierà le domande di Assegno unico.

C’è poi un altro aspetto da tenere in considerazione. A differenza delle misure che andrà a sostituire (prime fra tutte detrazioni per figli a carico ed ANF) il nuovo sussidio sarà legato all’indicatore ISEE in corso di validità. Di conseguenza, introducendo l’Assegno dal 1° gennaio 2022 si corre il rischio di penalizzare i nuclei familiari che non hanno ancora presentato tempestivamente all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), passaggio preliminare per ottenere l’ISEE.

Per questo motivo, l’ipotesi che circola in ambienti governativi, anticipata dal quotidiano Avvenire, è quella di far slittare a Marzo 2022 l’avvio ufficiale dell’Assegno, al fine di:

Concedere alle famiglie il tempo necessario per presentare l’ISEE e la domanda di sussidio a partire da Gennaio prossimo;

Permettere all’INPS di processare le domande in modo da garantire un’erogazione tempestiva della misura.

Assegno unico figli: cosa accadrà a Gennaio e Febbraio 2022?

Alla luce della proroga dell’Assegno a Marzo 2022 resta il nodo di cosa accadrà per i mesi di Gennaio e Febbraio.

Sul punto le ipotesi sono:

Possibilità per i beneficiari di presentare domanda di sussidio valida retroattivamente per il bimestre Gennaio – Febbraio;

per il bimestre Gennaio – Febbraio; Mantenere temporaneamente le detrazioni per i figli a carico e gli assegni familiari sino a Marzo 2022 escluso.

Assegno unico figli: quali misure sostituirà

L’Assegno universale ha come scopo primario quello di riordinare e razionalizzare, sotto l’ombrello di un’unica prestazione, una serie di misure economiche a sostegno delle famiglie con figli.

Per questo motivo, come peraltro anticipato dalla Legge delega numero 46/2021 (articolo 3 comma 1), di pari passo con l’introduzione del sussidio si assisterà al graduale superamento o alla soppressione di:

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

Assegno di natalità;

Premio alla nascita ;

; Fondo di sostegno alla natalità;

Detrazioni fiscali per figli a carico , ivi compresa l’ulteriore detrazione per coloro che hanno almeno quattro figli a carico;

, ivi compresa l’ulteriore detrazione per coloro che hanno almeno quattro figli a carico; Assegno per il nucleo familiare (ANF).

Assegno unico figli: Importo

Il Decreto attuativo che prossimamente approderà in CDM definirà tra le altre cose l’importo mensile dell’Assegno unico.

Stando alle indiscrezioni fornite da Il Sole 24 Ore, il sussidio andrà da un minimo di 50 ad un massimo di 180 euro mensili per ciascun figlio.

Gli importi saranno definiti (articolo 1 comma 2 lettera b della Legge delega) in base alla condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall’indicatore ISEE. Si avranno così:

175 – 180 euro al mese per figlio a beneficio dei nuclei con ISEE al di sotto dei 15 mila euro;

40 – 50 euro al mese per ciascun figlio se il nucleo ha un ISEE superiore ai 40 mila euro.

Prevista poi una maggiorazione per:

Figli successivi al secondo;

Madri di età inferiore ai ventuno anni;

Figli con disabilità, con un aumento del sussidio tra il 30 ed il 50% in base al grado di invalidità.

Assegno unico figli: differenze di importo ANF

È importante precisare che le principali misure pronte ad essere sostituite dall’Assegno unico, vedi le detrazioni per figli a carico e gli ANF, sono:

Calcolate in base al reddito complessivo ai fini fiscali dei beneficiari ;

; Anticipate in busta paga dal datore di lavoro per conto di INPS (ANF) ed Erario (detrazioni).

Assumendo come base di calcolo del sussidio l’indicatore ISEE, l’effetto sarà quello di considerare una serie di elementi, come le giacenze in conto corrente e i mezzi di proprietà, ad oggi ininfluenti per determinare detrazioni ed assegni familiari.

Il rischio è quello di ricevere un aiuto economico inferiore rispetto a quello attualmente garantito, proprio a causa di un requisito di riferimento (l’ISEE) maggiore rispetto al reddito individuale ai fini fiscali.

Allo studio dell’esecutivo, sempre stando a quanto riporta il Sole 24 Ore, è previsto il riconoscimento di un’apposita maggiorazione che colmi il gap tra ANF – detrazioni ed Assegno unico.

Assegno unico figli: modalità di erogazione

In attesa di indicazioni da parte del Decreto attuativo, la Legge delega (articolo 1 comma 2 lettera g) prevede che l’assegno sia “concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro”.

Nel primo caso, per intenderci, il sussidio potrà essere fatto valere (e recuperato) in sede di dichiarazione dei redditi.

Discorso diverso per l’erogazione in denaro. Al pari di altre prestazioni INPS, l’accredito delle somme avverrà probabilmente in base alla modalità scelta dal beneficiario in sede di invio della domanda, tra:

Accredito su conto corrente bancario;

Bonifico domiciliato presso gli uffici postali.

Assegno unico figli: durata

L’Assegno unico (articolo 2 comma 1 della Legge n. 46/2021) spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

Prevista inoltre un’estensione del sussidio, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per “ciascun figlio maggiorenne a carico, sino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio”.







