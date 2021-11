Legge di bilancio 2022: nuovo taglio del cuneo fiscale sul lavoro

Un Fondo di 8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022 destinato a ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, attraverso un abbattimento dell’IRPEF o dell’IRAP (o addirittura di entrambe). La previsione è contenuta nel Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 ottobre 2021.

Tra i pilastri della Manovra, improntata sulla prosecuzione (si legge nel comunicato stampa diffuso a seguito del CDM) di una “politica di bilancio espansiva al fine di sostenere l’economia e la società nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19” figura la riduzione della pressione fiscale e contributiva, cui è dedicato il Titolo II.

In particolare l’articolo 2 prevede con futuri provvedimenti normativi (ad esempio un emendamento alla Legge di Bilancio) l’utilizzo degli 8 miliardi di euro annui al fine di abbattere la pressione fiscale sui fattori produttivi grazie ad una riduzione dell’IRAP e / o dell’IRPEF. Per quest’ultima, la norma ipotizza una revisione degli scaglioni di imposta, delle detrazioni da lavoro dipendente e del trattamento integrativo.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Legge di bilancio 2022: Fondo per la riduzione della pressione fiscale

L’articolo 2 del ddl Bilancio prevede, al fine di “ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi”, l’utilizzo di risorse pubbliche pari ad 8 miliardi di euro all’anno a decorrere dal 2022.

Il plafond, attraverso “appositi provvedimenti normativi”, sarà destinato alla riduzione:

Dell’IRPEF con l’obiettivo di “ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive”;

Dell’IRAP.

Legge di bilancio 2022: interventi sull’IRPEF

Come anticipato dalla bozza di Legge di Bilancio (articolo 2) l’utilizzo degli 8 miliardi di euro annui di risorse pubbliche sarà destinato alla diminuzione dell’IRPEF con l’obiettivo di “ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive”. Come? Sempre il ddl indica tra le strade possibili:

Riduzione di “una o più aliquote di cui all’articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, i cosiddetti scaglioni di imposta;

Revisione organica delle “detrazioni per redditi da lavoro dipendente”;

Revisione organica del trattamento integrativo.

Stando alla bozza di Manovra 2022 la riduzione del cuneo fiscale e la revisione dell’IRPEF passa attraverso un intervento su uno o più scaglioni di imposta, previsti dal DPR n. 917/1986.

Attualmente la tassazione fiscale sulle persone fisiche è determinata applicando le seguenti aliquote al reddito complessivo del contribuente:

23% sul reddito fino a 15 mila euro;

27% per la parte di reddito oltre 15.000 e fino a 28 mila euro;

38% per il reddito oltre 28 mila euro fino a 55 mila euro;

41% per il reddito oltre 55 mila fino a 75 mila euro;

43% per il reddito oltre 75 mila euro.

L’ipotesi in tal senso è quella di alleggerire il passaggio di ben undici punti tra l’aliquota al 27% (redditi fino a 28 mila euro) e quella al 38%, applicata ai redditi compresi nella fascia 28 mila – 55 mila euro.

Legge di bilancio 2022: detrazioni per lavoro dipendente

Un’altra via per ridurre il cuneo fiscale interessa la revisione organica delle detrazioni per lavoro dipendente, importi che hanno la funzione di abbattere l’imposta lorda (determinata applicando gli scaglioni precedentemente descritti) in funzione dei costi sostenuti per recarsi al lavoro.

Le detrazioni per lavoro dipendente, disciplinate dall’articolo 13 del DPR n. 917/1986, variano in funzione del reddito complessivo del contribuente:

Se il reddito complessivo non è superiore a 8 mila euro spetta una detrazione pari a 1.880,00 euro la quale non potrà essere comunque inferiore a 690 euro, importo elevato a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato;

In presenza di redditi compresi tra 8 mila e 28 mila euro la detrazione si calcola sommando il valore 978 al risultato di 902 * (28.000 – reddito complessivo) / 20.000;

Per i redditi inclusi nella fascia 28 mila – 55 mila euro la detrazione è determinata moltiplicando 978 per il risultato di (55.000 – reddito complessivo) / 27.000.

I soggetti in possesso di un reddito complessivo eccedente i 55 mila euro non hanno diritto ad alcuna detrazione per lavoro dipendente.

Legge di bilancio 2022: trattamento integrativo

Le risorse pubbliche finalizzate alla riduzione della pressione fiscale potranno essere in parte destinate, stando a quanto prevede il ddl Bilancio, ad un ritocco del trattamento integrativo pari attualmente a 1.200,00 euro netti annui (100 euro mensili) a beneficio di coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e taluni redditi ad esso assimilati.

L’importo in parola, previsto in sostituzione del precedente “Bonus Renzi” di 80 euro mensili a decorrere dalle prestazioni rese dal 1° luglio 2020, è riservato a coloro che:

Possiedono un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro;

Realizzano un’imposta lorda superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Un intervento in materia di trattamento integrativo sarebbe ipoteticamente indirizzato a:

Aumentare il tetto di 28 mila euro di reddito complessivo quale requisito di spettanza del bonus;

Incrementare l’importo complessivo del trattamento rispetto agli attuali 1.200 euro annui.

Legge di bilancio 2022: Cuneo fiscale

Tra gli obiettivi della Manovra 2022, come emerge dall’articolo 2 del ddl, figura quello di garantire una riduzione dell’IRPEF e, di conseguenza, del cuneo fiscale.

Con quest’ultimo termine si intende la somma di:

Imposte (dirette ed indirette) quali IRPEF ed IRAP;

Contributi previdenziali;

a carico sia del datore di lavoro che dei lavoratori (siano essi dipendenti, parasubordinati, autonomi o liberi professionisti) rispetto al costo del lavoro.

In sostanza, il cuneo esprime la differenza tra la retribuzione lorda garantita dall’azienda – datore di lavoro ed il compenso netto corrisposto al dipendente.

Come dichiarato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco nel corso della Giornata Mondiale del Risparmio del 21 ottobre scorso a Roma il ddl Bilancio “ha portato le risorse disponibili per la riduzione del prelievo fiscale a 8 miliardi; la riduzione del cuneo sul lavoro è uno degli obiettivi prioritari”.

Sempre il Ministro, a margine del CDM del 5 ottobre 2021 con cui è stato approvato il Disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, ha riaffermato che è necessario “ridurre il cuneo fiscale sul lavoro che in Italia è relativamente elevato” quantificabile in “cinque punti superiore rispetto a quello degli altri paesi europei e di undici punti rispetto alla media dei paesi Ocse”.







© RIPRODUZIONE RISERVATA