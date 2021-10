Concorsi ACI 2019, bandi per laureati e diplomati: riapertura dei termini per fare domanda

*aggiornamento del 29/10/2021: Nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 ottobre 2021 è stata pubblicata la modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 242 posti di area C.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica dalle ore 12,00 del 30 ottobre 2021 alle ore 11,59 del 29 novembre 2021.

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 4 gennaio 2022 e sul sito istituzionale dell’Ente, sarà data comunicazione del giorno, dell’ora e delle modalità di svolgimento della prova.

*aggiornamento del 03/09/2021: Si dovrà attendere ancora per conoscere i dettagli delle prove del concorso. Nella Gazzetta Ufficiale numero 70 del 3 settembre sono stati infatti pubblicati gli avvisi di rinvio che spostano le nuove comunicazioni alla Gazzetta numero 86 del 29 ottobre 2021.

*aggiornamento del 14/05/2021: Nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2021 sono stati pubblicati gli avvisi di un ulteriore rinvio del diario delle prove, che da maggio slitta a settembre. I successivi avvisi verranno pubblicati infatti nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 70 del 3 settembre 2021 e sul sito istituzionale dell’Ente.

In esecuzione alla delibera del 30 Ottobre 2019, in Gazzetta è stato pubblicato un altro bando dei Concorsi Aci 2019 per 242 assunzioni in area C e livello economico C1. Contestualmente, sono stati integrati i posti a disposizione per il Concorso diplomati in area B e livello economico B1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 Agosto 2019: da 6 a 63.

Il diario delle prove che doveva essere reso noto il 26 febbraio è stato rinviato dapprima al 27 aprile e in seguito al 14 maggio 2021 (qui l’avviso per la categoria C e qui per la categoria B): la pubblicazione avverrà sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale.

In questo articolo forniremo tutte le informazioni sui posti a concorso e sulla procedura selettiva.

Concorsi ACI 2019: posti a bando

I posti autorizzati per i Concorsi ACI banditi sono in totale 305. Di questi 242 sono per laureati (area C) e 63 anche per possessori del diploma (area B).

Quindi per concorrere per un posto in area C occorre essere in possesso di un valido titolo universitario negli indirizzi indicati nel bando, mentre per l’area B è richiesto un diploma di scuola superiore.

Le risorse richieste in area C sono:

200 con competenze in area amministrativa;

8 con competenze in contrattualistica pubblica;

8 con competenze in reporting e controllo di gestione;

4 con competenze in web communication e social media;

4 con competenze in gestione di fondi europei;

5 con competenze in contabilità pubblica;

10 con competenze in analisi di organizzazione e processi amministrativi;

3 con competenze su politiche del turismo e turismo nel settore automotive.

I posti sono a tempo indeterminato e le sedi sono dislocate in tutto il territorio italiano.

Concorsi ACI 2019: requisiti

Per partecipare a entrambe le procedure i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali, richiesti per tutti i concorsi del settore pubblico. Non sussistono limiti d’età a fini di selezione.

Se intenzionati a concorrere per un posto in area C è obbligatorio il possesso di uno dei titoli di laurea nelle aree indicate nei bandi specifici, diversamente per l’area B un diploma.

Riportiamo i link alle pagine delle selezioni per scaricare i documenti in pdf:

Concorsi ACI 2019: come e quando inviare la domanda

Per i candidati ai posti in area C, la domanda di partecipazione deve essere compilata e trasmessa esclusivamente in via telematica all’indirizzo Concorsi Aci – Login. Il termine ultimo per l’invio è il 5 dicembre 2019.

Sulla pagina dedicata al concorso è allegato il documento con le Istruzioni per la compilazione

I candidati per un posto in area B invece potranno inviare la domanda con la medesima procedura, attiva dall’11 dicembre fino al 10 gennaio 2020.

Concorsi ACI 2019: prove di selezione

Il contenuto delle prove per i candidati in area C saranno differenziate a seconda del profilo selezionato in fase di domanda.

Potrebbe essere prevista la preselettiva con un numero elevato di partecipanti, a seguire:

due prove scritte , a contenuto teorico e pratico;

, a contenuto teorico e pratico; colloquio orale sulle materie delle precedenti prove, Statuto dell’ACI, lingua inglese, informatica e ulteriori argomenti.

I candidati ai profili dell’area B invece dovranno affrontare le seguenti prove:

test scritto con quiz attitudinali, diritto amministrativo, diritto civile, informatica, cultura generale e lingua inglese;

con quiz attitudinali, diritto amministrativo, diritto civile, informatica, cultura generale e lingua inglese; colloquio orale sulle materie indicate e sullo Statuto ACI.

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2021 doveva essere data comunicazione in merito all’attivazione della preselettiva (per i profili per cui è prevista) o sullo svolgimento della prova scritta. Il diario è stato rinviato al 3 settembre 2021.

La sede d’esame verrà individuata a Roma.

Per la preparazione consigliamo:

