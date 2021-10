Legge di bilancio 2022, manovra da 30 miliardi: Pensioni, Rdc, Cuneo fiscale. I pilastri

Dopo il varo del Decreto fiscale il governo pare avere trovato la quadra sulla Legge di bilancio 2022, che sarà varata in un Consiglio dei ministri atteso in giornata: perno cruciale saranno il capitolo fiscale, le famiglie e il lavoro. Ma ci sarà anche spazio per ambiente e sostenibilità, istruzione e la revisione del sistema pensioni. Si discute una bozza corposa bozza di testo di ben 185 articoli.

In uno scorso Consiglio dei ministri riunitosi martedì 19 ottobre era stato dato semaforo verde al Documento programmatico di bilancio, cornice di riferimento della prossima Manovra, che varrà sui 30 miliardi di euro, un terzo dei quali – circa 8 miliardi – destinati al taglio delle tasse.

Sarebbe confermato lo stanziamento di risorse pari all’1,2% di Pil e il valore si aggirerà intorno ai 23 miliardi. Di questi almeno 8 miliardi saranno stanziati per tagliare le tasse.

Sul nodo pensioni c’è stato negli scorsi giorni un acceso scontro tra governo e sindacati, che ha impedito di trovare un accordo definitivo su una prossima riforma. Per ora però il governo sembra voler confermare che, almeno nel 2022, si potrà andare in pensione con Quota 102. Con l’addio a Quota 100 arriva una soluzione per un solo anno, il 2022, in cui si potrà andare in pensione in anticipo raggiungendo Quota 102 con 64 anni di età e 38 di contributi e un fondo (da 3-400 milioni, per traghettare i più penalizzati dall’innalzamento dei requisiti).

Insomma, pensioni, taglio del cuneo fiscale e riduzione della pressione tributaria, revisione del reddito di cittadinanza, superbonus 110%, cancellazione Cashback di Stato, ammortizzatori sociali per famiglie, investimenti per imprese e più fondi alla sanità: questo il cuore della prossima Manovra varata nel consiglio dei ministri di oggi 28 ottobre.

Cosa contiene la Legge di bilancio 2022

La manovra di bilancio firmata esecutivo Draghi, come specificato nella nota di Palazzo Chigi, ha l’obiettivo di sostenere l’economia nella fase di uscita dalla pandemia e rafforzare il tasso di crescita nel medio termine. Si mira inoltre a ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese. Tra i principali interventi a supporto di questi obiettivi citiamo:

Riforma del fisco : si prevede un primo intervento di riduzione degli oneri fiscali; il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax; il taglio dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile. Si stanziano risorse per contenere gli oneri energetici nel 2022.

: si prevede un primo intervento di riduzione degli oneri fiscali; il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax; il taglio dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile. Si stanziano risorse per contenere gli oneri energetici nel 2022. Politiche sociali e per la famiglia : Il livello di spesa del Reddito di cittadinanza viene allineato a quello dell’anno 2021, introducendo correttivi alle modalità di corresponsione e rafforzando i controlli. Vengono previsti interventi in materia pensionistica, per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario, partendo dal passaggio a Quota 102 per un anno, e si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.

: Il livello di spesa del Reddito di cittadinanza viene allineato a quello dell’anno 2021, introducendo correttivi alle modalità di corresponsione e rafforzando i controlli. Vengono previsti interventi in materia pensionistica, per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario, partendo dal passaggio a Quota 102 per un anno, e si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale. Investimenti privati e imprese : sono prorogate e rimodulate le misure di transizione 4.0 e quelle relative agli incentivi per gli investimenti immobiliari privati. Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi, la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese.

: sono prorogate e rimodulate le misure di transizione 4.0 e quelle relative agli incentivi per gli investimenti immobiliari privati. Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi, la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese. Investimenti pubblici : vengono previsti stanziamenti aggiuntivi per le amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036; viene aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030; vengono stanziate risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

: vengono previsti stanziamenti aggiuntivi per le amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036; viene aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030; vengono stanziate risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Sanità: il Fondo Sanitario Nazionale viene incrementato, rispetto al 2021, di 2 miliardi in ciascun anno fino al 2024. Nuove risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per i vaccini e farmaci per arginare la pandemia COVID-19.

Enti locali: viene incrementato il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale e vengono stanziate risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale.

Legge di bilancio 2022: taglio del cuneo fiscale

Tra le prime mosse dell’esecutivo per il provvedimento finanziario del prossimo anno si prevede un’ulteriore riduzione del cuneo fiscale, dopo l’introduzione del trattamento integrativo di 100 euro mensili a partire dal 1° luglio 2020 per i redditi non superiori a 28 mila euro.

Si legge nella bozza della Manovra economica che: “Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l’utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato alla riduzione:

dell’ imposta sui redditi delle persone fisiche con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote sia una revisione organica del sistema;

con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote sia una revisione organica del sistema; delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;

per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo; dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, in pratica l’Irap.

Legge di bilancio 2022: riforma delle pensioni

Altro nodo cruciale su cui manca ancora un accordo tra le forze è quello delle pensioni. A fine 2021 scade infatti Quota 100: verrà prorogata? Superata? Come? Nei giorni scorsi si è consumato lo scontro con i sindacati, che hanno contenstato la mancanza di un orizzonte chiaro per la prossima riforma del sistema previdenziale.

Le novità sulla riforma pensioni inserite in Legge di bilancio non lasciano però spazio a dubbi sugli obiettivi del governo Draghi

cancellazione di Quota 100 al 31 dicembre 2021;

itroduzione per il 2022 del pensionamento con Quota 102 ;

; graduale ritorno alla riforma Fornero (tutti in pensione a 67 anni di età).

Si legge infatti all’articolo 23 del testo della Manovra: ““I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alle predette date, ferme restando le disposizioni del presente articolo”.

In poche parole non si andrà più in pensione anticipata con 62 anni di età e 38 di contributi, bensì con 64 di età e 38 di contributi: ecco perchè Quota 102.

I famosi 62 anni non verranni però completamente cancellati dal sistema pensionistico: è previsto un fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 200 milioni di euro per l’anno 2024, destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni.

Altra importante novità in arrivo e la conferma di Ape Social e Opzione Donna per tutto il 2022.

Legge di bilancio 2022: assegno unico e nidi

Dalla Nota di Aggiornamento si evince anche il riordino delle misure economiche di sostegno alle famiglie con figli, attraverso l’introduzione dell’Assegno unico: la fase successiva dell’attuale assegno temporaneo valido fino a dicembre 2021.

Dal documento emerge infatti che nelle prossime Manovre di bilancio ci sarà spazio, oltre che per una “riforma degli ammortizzatori sociali e un primo stadio della riforma fiscale”, anche per l’assegno unico il quale “verrà messo a regime”.

E dal comunicato stampa di Palzzo Chigi sui contenuti del documento programmatico di bilancio si evince infatti che nella prossima Manovra “si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali”.

Tra i punti principali della NADEF rientrano anche gli asili nido. In particolare, l’obiettivo del Governo è “assicurare che almeno il 33 per cento della popolazione di bambini residenti ricompresi nella fascia di età da tre a 36 mesi possa usufruire nel 2026 del servizio su base locale”.

Manovra di bilancio 2022: 10 giorni di congedo paternità

La prossima manovra renderà strutturale il congedo di paternità di 10 giorni. Il periodo in questione è via via aumentato nell’arco delle varie manovre finanziarie da 5 a 7 a 10. Ora questo ammontare di giornate diventa strutturale.

Legge di bilancio 2022: riduzione aliquote irpef

Grazie alla delega fiscale sarà ritoccata l’IRPEF attenuando il salto dallo scaglione con aliquota al 27% a quello tassato al 38%. In questo modo viene alleggerita la tassazione per i redditi compresi tra 28.000 e 55.000 euro.

Legge di bilancio 2022: fondo di garanzia Pmi

Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi, la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese.

Legge di bilancio 2022: eliminazione dell’IRAP

Di questo si era già parlato nel decreto fiscale approvato, ma la misura concreta è stata rimandata nelle legge di bilancio in modo più strutturale. L’addio all’Irap è previsto dal Governo come «superamento progressivo» nella delega fiscale.

Legge di bilancio: bonus casa 2022

Tra le carte sul tavolo del governo per la prossima Manovra c’è la proroga per il 2022 delle bonus edilizi e del Superbonus 110% anche per il 2023.

Sarebbero confermati il credito d’imposta al 50% e quello al 65% e un bonus facciate con detrazione ridotta.

Legge di bilancio 2022: proroga Nuova Sabatini

Lo scopo di questo punto è coprire con le risorse queste misure per tutto il 2022 e per parte (almeno) del 2023 così da dare più fiducia alle imprese

Legge di bilancio 2022: proroga ecobonus auto

Per quanto riguarda il rifinanziamento del Fondo automotive e quindi l’ecobonus auto, è già stato scritto nel Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio. Dovrebbe quindi essere scontato

Legge di bilancio 2022: Reddito di cittadinanza

Anche qui, è ormai scontato che sarà ancora rifinanziato il Reddito di cittadinanza, misura di welfare e di lotta alla disoccupazione. Il reddito di cittadinanza non sarà cancellato, anzi verrà rifinanziato con una spesa aggiuntiva di 1 miliardo di euro per il 2022.

Oltre a questo però il governo si fa più severo, introducendo controlli e regole più stringenti: prima fra tutte la sospensione dell’assegno dopo due soli rifiuti alle proposte di lavoro fatte al beneficiario.

Inoltre, si legge al comma 4 dell’articolo 19 in bozza di testo: “La domanda di RdC resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del RdC, ai sensi del comma 2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di RdC che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile.”.

Legge di bilancio 2022: Iva su assorbenti donne

La prossima Manova inserirà anche il taglio dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile.

Legge di bilancio 2022: bonus tv e decoder

Vengono anche rifinanziati i bonus Tv e decoder. Previsti:

l’erogazione del bonus fino a 100 euro per rottamare il vecchio televisore, senza limiti Isee,

per rottamare il vecchio televisore, senza limiti Isee, 30 euro per i decoder ma per chi ha un Isee sotto i 20mila.

Legge di bilancio: taglio bollette energia

I prezzi dell’energia non scenderanno per ora, dopo il balzo del 1° ottobre. Anzi, le incertezze e oscillazioni potrebbero portare a ulteriori aumenti per questo inverno. Ecco perchè nella prossima Manovra di bilancio è previsto uno stanziamento di un miliardo per il taglio delle bollette energetiche, e le risorse dovrebbero confluire in un apposito fondo che sarà creato con la manovra.







