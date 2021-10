Concorso Ausl Reggio Emilia, 18 assistenti amministrativi: requisiti e prove

Indetto un nuovo Concorso Ausl Reggio Emilia, per titoli ed esami, per l’assunzione di 18 assistenti amministrativi, categoria C, a tempo indeterminato, annunciato sul BUR della Regione Emilia Romagna, n.281 del 22 settembre 2021.

I posti messi a concorso sono così suddivisi:

3 posti presso l’Azienda USL di Reggio Emilia;

3 posti presso l’Azienda USL di Piacenza;

3 posti presso l’Azienda USL di Parma;

3 posti presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;

3 posti presso l’Azienda USL di Modena;

3 posti presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Vediamo ora nel dettaglio i requisiti indispensabili per partecipare al concorso, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste. Di seguito il volume di preparazione alle prove.

Concorso Ausl Reggio Emilia: requisiti

Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti per poter partecipare alla procedura concorsuale, alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;

idoneità fisica;

godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;

avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Concorso Ausl Reggio Emilia: invio domande

La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet dell’azienda USL di Reggio Emilia “www.ausl.re.it – Bandi Concorsi Incarichi / Concorsi Selezioni Procedure Comparative Incarichi di Funzione / Bandi”, con riferimento al presente avviso e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione allegate.

Concorso Ausl Reggio Emilia: prove d’esame

In caso di numero elevato di domande, le Aziende si riservano la facoltà di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva, che sarà scritta e consisterà nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di appositi quiz a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto del presente concorso e indicate nel bando.

Le prove d’esame sono le seguenti:

prova scritta: consisterà nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla relativi a: Elementi di legislazione statale, regionale e regolamenti in materia sanitaria e di organizzazione delle Aziende sanitarie; Principi generali sulla disciplina del rapporto di lavoro pubblico nel Servizio Sanitario Nazionale; Principi generali in tema di documentazione amministrativa, accesso agli atti, privacy; Elementi di normativa contabile delle Aziende Sanitarie;

prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; prova orale: consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e pratica. La prova comprenderà, oltre ad elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

Concorso Ausl Reggio Emilia: valutazione titoli

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

30 punti per i titoli;

70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

titoli di carriera: 15;

titoli accademici e di studio: 6;

pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

curriculum formativo e professionale: 6.

