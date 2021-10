Concorsi Infermiere 2021: tutti i bandi attivi e come prepararsi

Nuove opportunità di assunzione vengono pubblicate costantemente per quanto riguarda la figura professionale dell’Infermiere. Sono infatti diversi i Concorsi per Infermiere presenti nelle Gazzette Ufficiali, e le Aziende Sanitarie sono alla ricerca di personale, soprattutto in un momento difficile quale quello che stiamo vivendo, che si protrae anche nel 2021.

In questo articolo verrà presentata una raccolta di tutti i concorsi pubblici per Infermiere attivi, con uno sguardo rivolto ai requisiti di partecipazione, alle modalità di presentazione delle domande e allo svolgimento delle prove.

Concorsi Infermiere 2021: requisiti

Per la partecipazione ai concorsi per Infermiere occorre il possesso dei seguenti requisiti, generali e specifici:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono ammessi inoltre i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono ammessi inoltre i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;

e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo; idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena ed incondizionata alle

mansioni proprie del profilo professionale;

all’impiego: tale idoneità deve essere piena ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo professionale; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati esclusi dall’elettorato attivo , nonché destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

, nonché destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; Laurea in Infermieristica o Diploma Universitario di Infermiere Professionale

conseguito ai sensi dell’Art. 6 comma 3 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii. o

titolo equipollente ex DM 27/07/2000;

o Diploma Universitario di Infermiere Professionale conseguito ai sensi dell’Art. 6 comma 3 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii. ex DM 27/07/2000; Iscrizione al relativo Ordine professionale.

Altri particolari requisiti potrebbero essere richiesti dai bandi, come ad esempio il possesso della patente di categoria B.

Concorsi Infermiere 2021: 2 posti a Vercelli

Nella Gazzetta Ufficiale numero 78 del 1° ottobre 2021 è stato pubblicato l’avviso di indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, a tempo pieno ed indeterminato, presso la Casa di riposo di Vercelli.

Domanda

La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice seguendo lo schema scaricabile a questo indirizzo, e fatta pervenire all’Ente entro le ore 12.00 del 2 novembre 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente;

Raccomandata A/R;

PEC all’indirizzo cdr@pec.casariposovc.it.

Prove

La selezione si svolgerà attraverso le seguenti fasi:

prova scritta ;

; prova orale ;

; valutazione dei titoli.

Per ulteriori informazioni sul concorso, sulle prove e sulle materie d’esame si rimanda al bando.

Concorsi Infermiere 2021: 3 posti a Caprino Veronese (VR)

Sempre nella Gazzetta Ufficiale numero 78 del 1° ottobre 2021, è stato pubblicato l’avviso di indizione di un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di infermiere, a tempo pieno ed indeterminato, (categoria C, posizione economica 1 C.C.N.L. regioni ed autonomie locali), e per la formazione di una graduatoria graduatoria per incarichi, a tempo pieno, e/o parziale 50% sia a tempo indeterminato sia determinato presso il Centro Servizi alla Persona “Villa Spada” di Caprino Veronese.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice, seguendo lo schema scaricabile qui, e fatta pervenire all’Ente entro il 14 gennaio 2021 (termine prorogato rispetto alla precedente scadenza del 31 ottobre) attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano all’Ufficio amministrativo dell’Ente;

raccomandata A/R;

Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo villaspada@pec.it.

Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro effettuabile agli estremi indicati nel bando.

Prove

Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:

prova scritta;

prova orale;

Per ulteriori informazioni sul concorso, sulle prove e sulle materie d’esame si rimanda al bando.

Concorsi Infermiere 2021: 2 posti a Monteforte d’Alpone (VR)

Nella Gazzetta Ufficiale numero 79 del 5 ottobre 2021 è stato pubblicato un avviso relativo all’indizione di un concorso pubblico, per esami, per due posti di infermiere, categoria C, C1 a tempo pieno ed indeterminato presso l’Ipab Fondazione Don Mozzatti d’Aprili di Monteforte d’Alpone (VR).

Domanda

La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice seguendo lo schema scaricabile a questo indirizzo, e fatta pervenire all’Ente entro le ore 12.00 del 5 novembre 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

Prioritariamente via PEC all’indirizzo fondazione@pec.donmozzatti.it.

Raccomandata A/R.

Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento di un contributo di 15 euro da effettuare seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando.

Prove

La selezione si svolgerà attraverso le seguenti fasi:

eventuale preselezione;

prova scritta teorico pratica ;

; prova orale.

Le prove si terranno il 12 novembre 2021, i candidati sono convocati alle ore 9.15. Per ulteriori informazioni sul concorso, sulle prove e sulle materie d’esame si rimanda al bando.

Concorsi Infermiere 2021: 2 posti a Montebelluna (TV)

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 80 dell’8 ottobre 2021, è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di infermiere, area socio-sanitaria, categoria «D», posizione economica «D1» del C.C.N.L. Comparto funzioni locali, a tempo pieno di trentasei ore settimanali ed indeterminato, presso la Casa di Riposo “Umberto I” di Montebelluna (TV).

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice, seguendo lo schema scaricabile qui, e fatta pervenire all’Ente entro le ore 12 del 7 novembre 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano alla segreteria dell’Ente;

raccomandata A/R;

Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per la partecipazione è inoltre necessario il pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando.

Prove

Le prove d’esame, da sostenersi presso la Casa di Riposo di Cartigliano in via S. Pio X, 15 a Cartigliano, saranno le seguenti:

prova scritta teorico pratica;

prova orale.

Per ulteriori informazioni sul concorso, sulle prove e sulle materie d’esame si rimanda al bando.

Concorsi Infermiere 2021: 3 posti a Cologna Veneta (VR)

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 69 del 31 agosto 2021, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato di infermiere, categoria C01 del C.C.N.L. Funzioni locali, presso la Casa di Riposo “Domenico Cardo” di Cologna Veneta (VR). Un successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale numero 84 del 22 ottobre 2021 ha comunicato la proroga del termine per la presentazione della domanda, che viene spostato alle ore 12 del 2 novembre 2021.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice, seguendo lo schema allegato al bando, e fatta pervenire all’Ente entro il 2 novembre 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano all’Ufficio Personale dell’Ente;

raccomandata A/R;

Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro effettuabile agli estremi indicati nel bando.

Prove

Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:

eventuale prova preselettiva nel caso di più di 60 domande pervenute;

prova scritta;

prova pratica;

prova orale;

valutazione dei titoli.

Per ulteriori informazioni sul concorso, sulle prove e sulle materie d’esame si rimanda al bando.

Concorsi Infermiere 2021: 4 posti a Codogno (LO)

Sempre nella Gazzetta ufficiale numero 84 del 22 ottobre 2021 è stato pubblicato l’avviso di indizione di un concorso pubblico, per esami, per quattro posti a tempo indeterminato nel profilo professionale infermiere, categoria D – C.C.N.L. sanità pubblica, presso l’Azienda di Servizi alla Persona del Basso Lodigiano di Codogno.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice, seguendo lo schema scaricabile qui, e fatta pervenire all’Ente entro il 21 novembre 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente;

raccomandata A/R;

Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo pec@pec.aspbassolodigiano.it.

Per la partecipazione è inoltre necessario il pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando.

Prove

Il concorso si svolgerà attraverso le seguenti fasi:

eventuale prova preselettiva in base al numero di domande pervenute;

prova scritta;

prova pratica;

prova orale.

Per ulteriori informazioni sul concorso, sulle prove e sulle materie d’esame si rimanda al bando.

Concorsi Infermiere 2021: 7 posti a Imperia

In esecuzione del verbale di deliberazione n. 38 adottato dal consiglio di amministrazione dell’A.S.P. Casa di riposo e pensionato Imperia in data 9 settembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di infermiere – categoria C – C.C.N.L. Comparto regioni ed autonomie locali – a tempo pieno ed indeterminato.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice, seguendo lo schema allegato al bando e fatta pervenire all’Ente entro il 21 novembre 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano;

Fax;

raccomandata A/R;

Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per la partecipazione è inoltre necessario il pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando.

Prove

Il concorso si svolgerà attraverso le seguenti fasi:

prima prova scritta;

seconda prova scritta;

prova orale.

Per ulteriori informazioni sul concorso, sulle prove e sulle materie d’esame si rimanda al bando.

Concorsi Infermiere 2021: come prepararsi

Per la preparazione ai concorsi per infermiere si consiglia:

L'infermiere Marilena Montalti, Cristina Fabbri, 2020, Maggioli Editore 2020, Il manuale, giunto alla X edizione, costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti. La prima...



Ivano Cervella, 2021, Maggioli Editore

Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. I 6000 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato.

Per i concorsi per infermiere pediatrico:

Il concorso per infermiere pediatrico Gaetano Auletta - Enrico Finale, 2017, Maggioli Editore 2017, Questo volume è rivolto a quanti si apprestano ad affrontare un concorso pubblico per collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico e intendono conseguire una preparazione adeguata ai fini delle prove da affrontare. Per la sua impostazione, l’opera risulta valida sia per le...









