Concorsi Polizia Penitenziaria, 1919 Agenti e Vice Ispettori: bandi in arrivo

Nuovi bandi in arrivo per i prossimi Concorsi Polizia Penitenziaria. Ad annunciarlo un comunicato stampa del SiNAPPe (Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria) del 19 ottobre 2021. Dalle informazioni che circolano, sembrerebbe infatti vicina l’attivazione di due procedure concorsuali per l’assunzione di:

1479 Agenti di Polizia Penitenziaria , con concorso indetto presumibilmente il prossimo mese di novembre, destinato in parte (887 posti) agli ex VFP1 ed in parte (592 posti) ai civili;

, con concorso indetto presumibilmente il prossimo mese di novembre, destinato in parte (887 posti) agli ex VFP1 ed in parte (592 posti) ai civili; 440 unità di Vice Ispettore, un concorso che dovrebbe essere bandito entro la fine del 2021 e aperto tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti che saranno indicati nel bando.

Naturalmente per ottenere informazioni più concrete occorre attendere la conferma ufficiale da parte del relativo Dipartimento e l’effettiva pubblicazione dei rispettivi bandi di concorso.

Concorsi Polizia Penitenziaria: requisiti richiesti

In attesa della pubblicazione dei rispettivi bandi di concorso, approfondiamo la questione dei requisiti richiesti per poter partecipare ad entrambe le procedure. Per entrare a far parte del corpo di Polizia Penitenziaria come Agente, per cui si attende un bando di 1479 posti, basandoci sui bandi precedentemente attivati, sono necessari i seguenti requisiti:

idoneità fisica, psichica e attitudinale alle mansioni di servizio;

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

limite di età: tra i 18 e i 28 anni;

tra i 18 e i 28 anni; titolo di studio: i civili possono partecipare con un diploma di scuola secondaria di II grado utile per l’iscrizione ai corsi universitari. Diversamente i militari in servizio o in congedo devono aver conseguito almeno la licenza media.

Per quanto riguarda il profilo professionale da Vice Ispettore, per cui si prevede un bando da 440 posti, i requisiti indispensabili per partecipare sono i seguenti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

limite di età: tra i 18 e i 32 anni;

tra i 18 e i 32 anni; titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità).







