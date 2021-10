Verso la Legge di bilancio 2022: cuneo fiscale, tasse, pensioni, bonus. Prime novità

Dopo il varo del Decreto fiscale il governo è al lavoro in queste ore sulla Legge di bilancio 2022: perno cruciale saranno il capitolo fiscale, le famiglie e il lavoro. Ma ci sarà anche spazio per ambiente e sostenibilità, istruzione e la revisione del sistema pensioni. E proprio il Consiglio dei ministri si riunisce alle 16 e 30 a Palazzo Chigi oggi 19 ottobre per discutere e approvare il Documento programmatico di bilancio, cornice di riferimento della prossima Manovra, che dovrebbe valere sui 23 miliardi di euro.

E’ quanto emerge al termine della cabina di regia sul Documento programmatico di bilancio che si è svolta stamane a Palazzo Chigi. Secondo quanto riferiscono diversi partecipanti alla riunione, sarebbe stato confermato che alla prossima manovra saranno destinate risorse pari all’1,2% di Pil e il valore si aggirerà intorno ai 23 miliardi.

Di questi almeno 8 miliardi saranno stanziati per tagliare le tasse. Ma la sforbiciata potrebbe valere anche di più.

Sul nodo pensioni in realtà manca ancora l’accordo tra le forze. Sul tavolo c’è infatti la proposta di una fase transitoria di due anni per il superamento di quota 100, con “quota 102”. Idea perà a cui la Lega è contraria. Questo quanto richiesto dal leader Matteo Salvini: “Meno tasse sul lavoro, con un taglio del cuneo fiscale di almeno 7 miliardi, nessun ritorno alla Fornero e attenzione a lavoratori precoci e lavori usuranti, stretta sui furbetti del reddito di cittadinanza, più soldi per le indennità dei sindaci: la Lega al governo è una garanzia per famiglie, lavoratori e imprese”.

il Documento programmatico di bilancio deve essere inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre; la Manovra di bilancio, invece, è attesa alle Camere il 20 ottobre, con tutti gli articoli completi completo per l’avvio della sessione d’esame e il conseguente voto finale il 31 dicembre.

Legge di bilancio 2022: taglio del cuneo fiscale sul lavoro

Tra le prime mosse dell’esecutivo per il provvedimento finanziario del prossimo anno si prevede un’ulteriore riduzione del cuneo fiscale, dopo l’introduzione del trattamento integrativo di 100 euro mensili a partire dal 1° luglio 2020 per i redditi non superiori a 28 mila euro.

Non sarà probabilmente una espressa misura inserita che porterà al taglio del cuneo, ma verrà forse istituito un fondo ad hoc, con successive misure di attuazione, come ad esempio decreti. Proprio come era stato fatto ad esempio con reddito di cittadinanza e quota 100, la cui attuazione aveva preso il via grazie al decreto dedicato.

Per cuneo fiscale si intende la somma di:

Imposte (dirette e indirette), in particolare IRPEF ed IRAP;

Contributi previdenziali;

a carico di azienda e dipendente, rispetto al costo del lavoro.

Alcune delle proposte più accreditate vedono l’abolizione del contributo “Cassa Unica assegni familiari” che viene sostenuto dai datori di lavoro, e la decontribuzione a favore del secondo percettore di reddito nelle famiglie (incentivando così il lavoro femminile).

Legge di bilancio 2022: assegno unico e nidi

Dalla Nota di Aggiornamento si evince anche il riordino delle misure economiche di sostegno alle famiglie con figli, attraverso l’introduzione dell’Assegno unico: la fase successiva dell’attuale assegno temporaneo valido fino a dicembre 2021.

Dal documento emerge infatti che nelle prossime Manovre di bilancio ci sarà spazio, oltre che per una “riforma degli ammortizzatori sociali e un primo stadio della riforma fiscale”, anche per l’assegno unico il quale “verrà messo a regime”.

Tra i punti principali della NADEF rientrano anche gli asili nido. In particolare, l’obiettivo del Governo è “assicurare che almeno il 33 per cento della popolazione di bambini residenti ricompresi nella fascia di età da tre a 36 mesi possa usufruire nel 2026 del servizio su base locale”.

Manovra di bilancio 2022: 10 giorni di congedo paternità

La prossima manovra dovrebbe rendere strutturale il congedo di paternità di 10 giorni. Il periodo in questione è via via aumentato nell’arco delle varie manovre finanziarie da 5 a 7 a 10. Ora questo ammontare di giornate diventa strutturale.

Legge di bilancio 2022: riduzione aliquote irpef

Grazie alla delega fiscale sarà ritoccata l’IRPEF attenuando il salto dallo scaglione con aliquota al 27% a quello tassato al 38%. In questo modo viene alleggerita la tassazione per i redditi compresi tra 28.000 e 55.000 euro.

Legge di bilancio 2022: eliminazione dell’IRAP

Di questo si era già parlato nel decreto fiscale approvato, ma la misura concreta è stata rimandata nelle legge di bilancio in modo più strutturale. L’addio all’Irap è previsto dal Governo come «superamento progressivo» nella delega fiscale.

Legge di bilancio: bonus casa 2022

Tra le carte sul tavolo del governo per la prossima Manovra c’è la proroga per il 2022 delle bonus edilizi e del Superbonus 110% anche per il 2023.

Sarebbero confermati il credito d’imposta al 50% e quello al 65%. Grande escluso invece dovrebbe essere il bonus facciate con il credito al 90% sul rifacimento delle facciate degli edifici.

Legge di bilancio 2022: proroga Nuova Sabatini

Lo scopo di questo punto è coprire con le risorse queste misure per tutto il 2022 e per parte (almeno) del 2023 così da dare più fiducia alle imprese

Legge di bilancio 2022: proroga ecobonus auto

Per quanto riguarda il rifinanziamento del Fondo automotive e quindi l’ecobonus auto, è già stato scritto nel Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio. Dovrebbe quindi essere scontato

Legge di bilancio 2022: Reddito di cittadinanza

Anche qui, è ormai scontato che sarà ancora rifinanziato il Reddito di cittadinanza, misura di welfare e di lotta alla disoccupazione. “Il reddito di cittadinanza di certo non si cancella, anzi viene rifinanziato e cambiato in meglio”. Lo afferma Giuseppe Conte su fb chiarendo che i 5 stelle si stanno battendo “per mettere più soldi in tasca ai lavoratori intervenendo sul cuneo fiscale”.

Si parla infatti di una eventuale modifica per scongiurare le mosse dei tanti furbetti, che percepiscono il reddito indebitamente e rifiutando proposte di lavoro.







