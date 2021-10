Concorso Segretari Comunali, sessione aggiuntiva: pubblicato elenco idonei

*aggiornamento del 19/10/2021: Nella Gazzetta Ufficiale numero 83 del 19 ottobre 2021 è presente l’avviso che rende nota la pubblicazione dell’elenco dei partecipanti alla sessione aggiuntiva del sesto corso-concorso per Segretari Comunali. Il decreto (prot.

n. 22366 del 18 ottobre 2021) contenente l’elenco dei partecipanti è stato pubblicato sul sito dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

In attesa del settimo corso-concorso per Segretari Comunali per il quale, oltre alla precedente autorizzazione per 171 posti, si sono aggiunti altri 174 posti grazie al Dpcm del 21 giugno 2021, nella Gazzetta Ufficiale numero 73 del 14 settembre 2021 è stato pubblicato l’avviso relativo all’organizzazione di una sessione aggiuntiva al sesto corso-concorso per Segretari Comunali destinata a 223 borsisti ai fini dell’iscrizione di ulteriori 172 Segretari Comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e

provinciali.

Potranno partecipare alla sessione aggiuntiva i candidati hanno conseguito il punteggio minimo di idoneità ai fini dell’ammissione alla sessione ordinaria e non si sono collocati in posizione utile e, su domanda, gli idonei dei concorsi per l’accesso al terzo, quarto e quinto corso-concorso rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi di formazione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità. Nelle premesse del bando si legge che non ci sono candidati idonei rimasti esclusi dal quarto e quinto corso-concorso.

Vediamo nei prossimi paragrafi come inoltrare domanda di partecipazione per la sessione aggiuntiva e come si svolgerà la selezione.

Concorso Segretari Comunali: chi partecipa alla sessione aggiuntiva

Come già anticipato, potranno partecipare alla sessione aggiuntiva:

i 211 candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine delle prove concorsuali scritte ed orali del sesto corso-concorso di accesso in carriera;

che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine delle prove concorsuali scritte ed orali del di accesso in carriera; i 56 candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine delle prove concorsuali scritte ed orali del terzo corso-concorso.

Concorso Segretari Comunali: domanda

La domanda di partecipazione va inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, seguendo il modello allegato al bando e scaricabile in alternativa a questo link, all’indirizzo protocollo.albosegretari@pec.interno.it. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 14 ottobre 2021.

Concorso Segretari Comunali: formazione elenco finale

Per individuare i 223 borsisti per la sessione aggiuntiva verrà predisposto un apposito elenco che prenderà in considerazione il punteggio complessivo ottenuto nella prova scritta e orale dai candidati che hanno partecipato alla sessione ordinaria del sesto concorso concorso e dai candidati che hanno partecipato al terzo corso-concorso.

Saranno ammessi a partecipare alla sessione aggiuntiva i candidati collocati nei primi 223 posti dell’elenco in questione.







