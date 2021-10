Concorso vice ispettori Polizia di Stato per 1.000 diplomati: pubblicata banca dati prova preselettiva

**aggiornamento del 15/10/2021: pubblicata la banca dati (5.000 quesiti) da cui saranno estratti i quesiti della prova preselettiva del concorso. All’interno della seguente banca dati la risposta corretta è sempre la A.

Scarica la banca dati.

*aggiornamento del 12/10/2021: Si dovrà attendere ancora per il diario della preselettiva del concorso, che viene rimandato ulteriormente al 26 ottobre 2021.

Leggi l’avviso

***aggiornamento del 7/09/2021: in Gazzetta Ufficiale è stato reso noto l’avviso del nuovo rinvio del diario della prova preselettiva, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 12 ottobre 2021.

Leggi l’avviso

**aggiornamento del 16/07/2021: Nuovo rinvio per il diario della preselezione, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 7 settembre 2021.

Leggi l’avviso

*aggiornamento del 16/04/2021: in Gazzetta Ufficiale l’avviso che rende noto il rinvio del diario della prova preselettiva al 16 luglio 2021.

Leggi l’avviso

Nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 29 dicembre 2020 è stato pubblicato il bando del Concorso vice ispettori Polizia di Stato per un totale di 1.000 posti a cui potranno accedere anche diplomati.

La notizia era stata già diffusa dal sindacato Polizia Siulp Nazionale tramite un comunicato in cui veniva annunciata l’uscita imminente di selezioni interne ed esterne. Quindi oltre al concorso per 1000 posti di vice ispettore, rivolto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti indicati nel bando, sono in arrivo procedure assunzionali per soli interni. Parliamo di:

1000 posti per Sostituto Commissario;

2662 posti per Vice Ispettore solo su base titoli, in relazione ai fabbisogni 2019 e 2020;

1142 posti per Vice Ispettore ruolo ordinario per titoli ed esami, in riferimento alle necessità organiche per le annualità 2019 e 2020;

300 posti per Vice Sov.te Tecnico.

In questo articolo ci concentriamo sul concorso Polizia di Stato per 1000 vice ispettori, considerando requisiti, modalità di invio della domanda e prove.

Concorso vice ispettori Polizia di Stato: requisiti di ammissione

Al Concorso vice ispettori Polizia di Stato possono partecipare tutti i cittadini italiani con:

pieno godimento dei diritti civili e politici;

al massimo 27 anni, ovvero 28 non compiuti ;

; idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, cosi’ come previsto dal decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

diploma di istruzione secondaria di II° grado (maturità).

Leggi il bando integrale

Domanda Concorso vice ispettori Polizia di Stato

Con avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 26.01.2021 sono stati modificati e riaperti i termini per fare domanda mentre resta fermo il termine del 28 gennaio 2021 per il possesso dei requisiti.

La domanda di partecipazione deve essere presentata su concorsionline.poliziadistato.it entro il 25 febbraio 2021.

Gli interessati possono accedere alla piattaforma con:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta d’Identità elettronica).

Qualsiasi altra modalità di iscrizione non verrà presa in considerazione.

Al termine della compilazione il sistema invierà una mail di conferma di avvenuta candidatura all’indirizzo di posta elettronica indicato. La domanda può essere modificata o revocata in qualsiasi momento fino al termine stabilito.

Concorso vice ispettori Polizia di Stato: prove

Le prove di selezione potrebbero essere precedute da una preselezione, in relazione al numero di domande ricevute. Se superiori a 5.000 la prova verrà effettuata e consisterà in un test con domande a risposta multipla su:

diritto penale;

diritto processuale penale;

diritto costituzionale;

diritto amministrativo;

diritto civile.

La banca dati con i 5.000 quesiti, 1.000 per ogni materia, verrà pubblicata almeno 45 giorni prima sul sito istituzionale della Polizia di Stato. Il giorno della prova verranno estratti i quesiti da somministrare ai candidati.

Il 16 luglio 2021 verrà pubblicato il calendario e le sedi di svolgimento della preselezione.

Chi supererà la preselezione dovrà affrontare:

accertamento dell’efficienza fisica , con prova di corsa 1.000 mt, salto in alto e piegamenti sulle braccia;

, con prova di corsa 1.000 mt, salto in alto e piegamenti sulle braccia; accertamenti psico-fisici , ovvero un esame clinico, una valutazione psichica e accertamenti strumentali e di laboratorio;

, ovvero un esame clinico, una valutazione psichica e accertamenti strumentali e di laboratorio; accertamenti attitudinali , per verificare l’attitudine del candidato con una serie di test sia collettivi che individuali, integrati da un colloquio;

, per verificare l’attitudine del candidato con una serie di test sia collettivi che individuali, integrati da un colloquio; prova scritta , consistente in un elaborato su elementi di diritto penale, diritto processuale penale ed eventuali riferimenti al diritto costituzionale;

, consistente in un elaborato su elementi di diritto penale, diritto processuale penale ed eventuali riferimenti al diritto costituzionale; prova orale, ovvero un colloquio di verifica della preparazione sulle materie della prova scritta, nozioni di diritto amministrativo, diritto civile, informatica e lingua inglese.

La prova scritta e la prova orale si considerano superate con un punteggio di 6/10.

I vincitori del concorso Polizia di Stato verranno ammessi al corso di formazione.

Per la preparazione:

Concorso 1000 Allievi Vice Ispettori Polizia di Stato (G.U. 29 dicembre 2020 n. 100) Luigi Tramontano, 2021, Maggioli Editore 2021, Il manuale è un ottimo strumento di preparazione a tutte le prove del concorso indetto dal Ministero dell’Interno per il reclutamento di 1.000 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato (G.U. 29 dicembre 2020 n. 100). Il bando di concorso prevede di selezionare i candidati attraverso le...









© RIPRODUZIONE RISERVATA