Green Pass, app per verifica automatica alle aziende: le novità del Dpcm

Arrivano le disposizioni del Governo sul controllo del Green Pass nei luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre. Il Dpcm in corso di elaborazione contiene infatti le regole per la verifica, diversi accorgimenti tecnici che permetteranno di controllare la certificazione in maniera massiva e cercando di evitare affollamenti al momento dell’ingresso nel luogo di lavoro.

Vengono quindi dati alle aziende gli strumenti per sviluppare un’applicazione in grado di controllare il possesso della Certificazione Verde. Questi strumenti, rilasciati dal Ministero della Salute, permetteranno di leggere il QR Code del Certificato senza memorizzarlo. Si legge infatti nel Dpcm che “rimane fermo in ogni caso il divieto di memorizzare o utilizzare per finalità ulteriori le informazioni rilevate dalla lettura dei QR-code e le informazioni fornite in esito ai controlli.”

Vediamo quindi come funzionerà l’app e come verrà controllato l’accesso nelle aziende e nelle Pubbliche amministrazioni.

Green Pass, app per la verifica del Green Pass in azienda

Come anticipato, verrà fornito alle aziende un pacchetto di sviluppo selle applicazioni rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consentirà di

integrare le funzionalità di verifica della certificazione verde nei sistemi informativi di controllo accessi fisici dell’amministrazione, nei sistemi di controllo della temperatura (termoscanner) o in soluzioni tipo totem.

In nessun caso il QR Code dovrà essere conservato dall’azienda.

Green Pass, gli altri metodi di verifica

In attesa che queste app vengano implementate, è comunque possibile utilizzare l’app VerificaC19, già utilizzata nei locali pubblici e ovunque in questo momento sia richiesta la verifica della Certificazione verde.

Altre integrazioni arriveranno con:

Piattaforma NoiPA;

Portale istituzionale Inps;

Piattaforma dcg.gov.it

Green Pass per i lavoratori vaccinati all’estero

Anche i lavoratori vaccinati all’estero e gli iscritti al Sistema Sanitario Nazionale possono richiedere il Green Pass compilando l’apposito modulo reso disponibile sulla Piattaforma Nazionale-DGC (dgc.gov.it).

Controllo Green Pass fino a 48 ore prima

Per far fronte ad esigenze di natura organizzativa, sarà possibile chiedere la Certificazione “con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro“.

Controlli Green Pass a campione e a tappeto

Sempre per esigenze organizzative i controlli sulla Certificazione verde possono essere fatti a campione, ma dovrà essere controllato almeno un terzo dei dipendenti ogni giorno, o a tappeto. Per la Pubblica Amministrazione si lavorerà inoltre sulla flessibilità degli orari e sullo scaglionamento degli accessi. Questo richiederà anche un dialogo con l’amministrazione comunale per quanto riguarda la mobilità.

